فنان مصري شهير يعلن تحول ابنته جنسيا

أعلن الفنان المصري الشهير هشام سليم، عبور أو "تحول" ابنته نورا جنسيا إلى ذكر اسمه نور، وذلك خلال لقاء تلفزيوني عبر قناة محلية خاصة.

ويعد هذا الإعلان الأول من نوعه داخل المجتمع المصري، الذي يكشف فيه شخص من المشاهير عن تحول جنسي لأحد أفراد أسرته.

وذكر هشام سليم أن ابنه أو "ابنته سابقا"، يخضع الآن لمرحلة التحول إلى ذكر، مضيفا أنه وأفراد أسرته يقدمون له الدعم بشكل كبير، واعترف انه كان يشعر بأن ابنته ليست أنثى منذ صغرها.

ولا يعترف المجتمع المصري بالعبور الجنسي، بينما يعاني العابرون جنسيا من الوصم والإهانة اذا ما أعلنوا عن ذلك، عوضا عن استغراقهم سنوات داخل النظام الطبي حتى تتم الموافقة على تحويل جنسهم، ويضطر كثير منهم للهجرة من مصر، قاصدين الدول التي تقبل العابرين جنسيا.