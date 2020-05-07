منوعات

مطعم يبتكر طريقة لتقديم الوجبات في زمن كورونا

الحرة / ترجمات - واشنطن
07 مايو 2020
طريقة مبتكرة لتقديم الطعام في أحد مطاعم هولندا
مطعم يقدم وجبات في بيوت زجاجية حفاظا على صحة الزبائن من فيروس كورونا

توصل مطعم هولندي إلى فكرة مبتكرة لتقديم الطعام بطريقة أنيقة في الهواء الطلق، رغم الأوقات العصيبة التي تمر بها البلاد جراء تفشي وباء كورونا.

المطعم صمم غرفا زجاجية (كابينات) صغيرة تسع شخصين فقط أو ثلاثة أشخاص على الأكثر، وفق شبكة رويترز، وذلك حرصا منه على احترام خصوصية الزبائن.

ويرتدي النوادل في هذا المطعم قفازات ودروع وجه واقية، ويستخدمون لوحًا طويلًا لجلب الأطباق إلى الغرف الزجاجية لضمان أقل اتصال جسدي مع الزبائن.

وفي حين أن هذا "المفهوم" الجديد قيد التطوير، فهو حاليًا يجرب من طرف عائلة المالك وأصدقائه، وبعض الموظفين مركز "ميدياماتيك" الذي يحتضن المطعم، إلا أنه يبدو ساحرًا، حيث يستمتع الضيوف بوجبات مضاءة بالشموع مع إطلالة على جانب الماء.

جانيتا فيرميولين، التي دعيت لحضور حفل عشاء تجريبي مع زميلتها في الغرفة قالت "إنه مريح للغاية، إنه دافئ حقًا، إنه لطيف والطعام لذيذ".

ويطلق المنظمون على المشروع اسم "Serres Séparées" (بيوت بلاستيكية منفصلة) لأنهم يقولون إنه يبدو أفضل باللغة الفرنسية.

ويلام ويلثهوفن من مركز ميدياماتيك قال "نحن نتعلم الآن كيفية القيام بالتنظيف، وكيفية القيام بالخدمة، وكيفية إخراج الأطباق الفارغة مرة أخرى بطريقة أنيقة، لذلك ما زلت أشعر بأن كل شيء أصبح بطريقة مغايرة".

الحرة / ترجمات - واشنطن

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منوعات

بسبب كورونا.. أسبوع موضة للرجال في باريس عبر الإنترنت

الحرة / وكالات - واشنطن
07 مايو 2020
أزمة كورونا تؤثر على جميع القطاعات بما فيها الموضة.
أزمة كورونا تؤثر على جميع القطاعات بما فيها الموضة.

تقيم باريس أسبوع الموضة للرجال عبر منصة افتراضية في الفترة من التاسع إلى 13 من يوليو القادم، لمجموعات أزياء ربيع وصيف 2021.

وقال الاتحاد الفرنسي للأزياء الراقية والموضة في بيان يوم الأربعاء إنه "سيتم تنظيم هذا الحدث عبر منصة خاصة ستعرض كل دار أزياء من خلال فيلم إبداعي مسجّل".

وفي أواخر مارس آذار قال منظمون إنهم اضطروا لإلغاء أسبوع الموضة للرجال وأسابيع أخرى للموضة في باريس بسبب تفشي فيروس كورونا.

تأثيرات أزمة كورونا لم تقتصر على القطاعات الحيوية، بل امتدت لتصل عالم الموضة في دول عدة.

وكانت العاصمة الليتوانية فيلنيوس قد أطلقت أسبوع موضة من نوع خاص، يتماشى مع وباء فيروس كورونا المستجد، من دون منصات لعرض الأزياء بل مجرد لافتات ومن دون أزياء أنيقة، وإنما كمامات.

ونُشرت 21 لافتة في أنحاء المدينة المدرجة على قائمة مواقع التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، تعرض صورا لرجال ونساء وأطفال يضعون كمامات ضمن ما يطلق عليه "أسبوع موضة الكمامات".

ويُطالب جميع سكان ليتوانيا بوضع الكمامات في الخارج كإجراء وقائي من انتشار مرض كوفيد-19 الذي يصيب الجهاز التنفسي والناجم عن فيروس كورونا.

ويختار التصاميم أعضاء في مجموعة محلية على موقع فيسبوك، دشنتها مصممة الأزياء يوليا يانوس لتبادل التصاميم الحديثة للكمامات ونصائح لصنعها في المنزل.

الحرة / وكالات - واشنطن