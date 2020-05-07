مطعم يبتكر طريقة لتقديم الوجبات في زمن كورونا

توصل مطعم هولندي إلى فكرة مبتكرة لتقديم الطعام بطريقة أنيقة في الهواء الطلق، رغم الأوقات العصيبة التي تمر بها البلاد جراء تفشي وباء كورونا.

المطعم صمم غرفا زجاجية (كابينات) صغيرة تسع شخصين فقط أو ثلاثة أشخاص على الأكثر، وفق شبكة رويترز، وذلك حرصا منه على احترام خصوصية الزبائن.

ويرتدي النوادل في هذا المطعم قفازات ودروع وجه واقية، ويستخدمون لوحًا طويلًا لجلب الأطباق إلى الغرف الزجاجية لضمان أقل اتصال جسدي مع الزبائن.

وفي حين أن هذا "المفهوم" الجديد قيد التطوير، فهو حاليًا يجرب من طرف عائلة المالك وأصدقائه، وبعض الموظفين مركز "ميدياماتيك" الذي يحتضن المطعم، إلا أنه يبدو ساحرًا، حيث يستمتع الضيوف بوجبات مضاءة بالشموع مع إطلالة على جانب الماء.

جانيتا فيرميولين، التي دعيت لحضور حفل عشاء تجريبي مع زميلتها في الغرفة قالت "إنه مريح للغاية، إنه دافئ حقًا، إنه لطيف والطعام لذيذ".

ويطلق المنظمون على المشروع اسم "Serres Séparées" (بيوت بلاستيكية منفصلة) لأنهم يقولون إنه يبدو أفضل باللغة الفرنسية.

ويلام ويلثهوفن من مركز ميدياماتيك قال "نحن نتعلم الآن كيفية القيام بالتنظيف، وكيفية القيام بالخدمة، وكيفية إخراج الأطباق الفارغة مرة أخرى بطريقة أنيقة، لذلك ما زلت أشعر بأن كل شيء أصبح بطريقة مغايرة".