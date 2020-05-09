منوعات

"أعمال منافية واتجار بالبشر".. قرار قضائي جديد بحق المصرية حنين حسام

الحرة - واشنطن
09 مايو 2020
اعتقلت الأجهزة الأمنية حنين سالم بسبب مقاطع اعتبرت مسيئة
اعتقلت الأجهزة الأمنية حنين سالم بسبب مقاطع اعتبرت مسيئة | Source: facebook

أمرت محكمة في القاهرة السبت بتجديد حبس الطالبة المصرية حنين حسام التي اعتقلتها الأجهزة الأمنية بسبب مقاطع مصورة اعتبرت مسيئة.

وقررت غرفة المشورة بمحكمة العباسية تجديد حبس طالبة جامعة القاهرة التي أثارت الجدل خلال الأسابيع الماضية 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وقررت المحكمة قبول طعن النيابة العامة على قرار سابق بإخلاء سبيلها الخميس الماضي.

واتهمت النيابة العامة حنين حسام "بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي وارتكاب جريمة الاتجار بالبشر" باستخدام فتيات "في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري للحصول من ورائها على منافع مادية".

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على حنين التي تقول عن نفسها في تطبيق تيك توك إنها "هرم مصر الرابع" بعد انتشار مقاطع مصورة لها تدعو فيها فتيات أخريات لتصوير أنفسهن مقابل مبالغ مادية.

وقد أحالتها جامعة القاهرة التي تدرس في كلية الآثار بها للتحقيق في سلوكيات "تتنافى مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية".

أما والدها حسام عبد الهادي فاعتبر الفيديوهات التي كانت تنشرها "عادية" ولا تتعدى حدود "المزاح".

ودعت النيابة مؤخرا إلى إحداث تغييرات جذرية في سياسة التشريع الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي واصفة إياها بأنها "أصبحت حدودا جديدة تحتاج إلى ردع واحتراز لحراستها من "قوى الشر". 

وقالت النيابة في بيان نشرته وسائل إعلام محلية "لقد تأكد أنه استحدث لبلادنا حدود رابعة خلاف البرية والجوية والبحرية تؤدي بنا حتما إلى تغييرات جذرية في سياسة التشريع والضبطيات الإدارية والقضائية". 

وأضافت: "أصبحنا أمام حدود جديدة سيبرانية مجالها المواقع الإلكترونية، مما يحتاج إلى ردع واحتراز تام لحراستها كغيرها من الحدود".

وتخضع مواقع التواصل الاجتماعي في مصر لقيود شديدة، وقد حجبت السلطات نحو 600 موقع إلكتروني إخباري وسياسي وحقوقي، بالإضافة إلى مواقع تواصل اجتماعي وتطبيقات للتواصل الآمن. 

الحرة - واشنطن

اقرأ أيضا

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
العراق

الكاظمي يعلن الإفراج عن جميع المتظاهرين الموقوفين في السجون العراقية

النظام الإيراني تعامل مع الأزمة بسلسلة من التناقضات
إيران

إيران.. "نظريات" خامنئي ورسائل "متناقضة" في التعامل مع أزمة كورونا

أثارت الحادثة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر وخارجها
الجزائر

فيديو.. جدل بعد إعلان السلطات العثور على طير "أبابيل" في الجزائر

لم يحدد بعد إطارا زمنيا لعودة اللاعب للتدريب من جديد
رياضة

برشلونة يعلن إصابة أومتيتي خلال التدريب

الطقس الدافئ وفيروس كورونا.. "نتائج مخيبة" لدراسة في 144 دولة
أزمة كورونا

الطقس الدافئ وفيروس كورونا.. "نتائج مخيبة" لدراسة في 144 دولة

وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف
إيران

ظريف للأمم المتحدة: "مستعدون للحوار على جميع المستويات"

استمرت عروض "سيغفريد –روي" أربعة عقود في لاس فيغاس
منوعات

وفاة الساحر الألماني الشهير روي هورن بكورونا

منوعات

وفاة الساحر الألماني الشهير روي هورن بكورونا

الحرة / ترجمات - واشنطن
09 مايو 2020
استمرت عروض "سيغفريد –روي" أربعة عقود في لاس فيغاس
استمرت عروض "سيغفريد –روي" أربعة عقود في لاس فيغاس

أُعلنت في ولاية كاليفورنيا الأميركية وفاة الساحر الألماني الشهير روي هورن، عضو الفريق الثنائي الشهير "سيغفريد –روي" للعروض السحرية جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن المتحدث باسمه أنه توفي في مدينة لاس فيغاس، الجمعة، عن عمر 75 عاما حيث كان يتلقى الرعاية الطبية في أحد المستشفيات بعد تأكد إصابته بالفيروس في أبريل الماضي.

وذكرت شبكة "سي أن أن" أن هورن الذي كانت عروضه تتضمن استخدام حيوانات مفترسة سبق أن نجا من مهاجمة نمر له في عام 2003.

بدأ روي مع زميله سيغفريد فيشباخر عروضهما في أوروبا ثم انتقلا إلى لوس أنجلوس حيث استمرت عروضهما هناك نحو أربعة عقود.

وقال رفيقه في نعيه: "لقد فقد العالم اليوم أحد عظماء السحر. لكني فقدت صديقي المفضل". وأضاف أنه "منذ اللحظة التي التقينا فيها، كنت أعرف أننا سوف نغير العالم".

وعانى هورن من فقدان الكثير من الدم وتعرض لسكتة دماغية جراء هجوم النمر له، وأجريت له عمليتان جراحيتان، وأصبح غير قادر على المشي، لكنه استعاد قدرته على الحركة ثانية ثم أعلن تقاعده في 2010.

وقضى بقية حياته في السفر وفي حضور العروض والمناسبات الخيرية في لاس فيغاس.

الحرة / ترجمات - واشنطن