"أعمال منافية واتجار بالبشر".. قرار قضائي جديد بحق المصرية حنين حسام

أمرت محكمة في القاهرة السبت بتجديد حبس الطالبة المصرية حنين حسام التي اعتقلتها الأجهزة الأمنية بسبب مقاطع مصورة اعتبرت مسيئة.

وقررت غرفة المشورة بمحكمة العباسية تجديد حبس طالبة جامعة القاهرة التي أثارت الجدل خلال الأسابيع الماضية 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وقررت المحكمة قبول طعن النيابة العامة على قرار سابق بإخلاء سبيلها الخميس الماضي.

واتهمت النيابة العامة حنين حسام "بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي وارتكاب جريمة الاتجار بالبشر" باستخدام فتيات "في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري للحصول من ورائها على منافع مادية".

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على حنين التي تقول عن نفسها في تطبيق تيك توك إنها "هرم مصر الرابع" بعد انتشار مقاطع مصورة لها تدعو فيها فتيات أخريات لتصوير أنفسهن مقابل مبالغ مادية.

وقد أحالتها جامعة القاهرة التي تدرس في كلية الآثار بها للتحقيق في سلوكيات "تتنافى مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية".

أما والدها حسام عبد الهادي فاعتبر الفيديوهات التي كانت تنشرها "عادية" ولا تتعدى حدود "المزاح".

ودعت النيابة مؤخرا إلى إحداث تغييرات جذرية في سياسة التشريع الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي واصفة إياها بأنها "أصبحت حدودا جديدة تحتاج إلى ردع واحتراز لحراستها من "قوى الشر".

وقالت النيابة في بيان نشرته وسائل إعلام محلية "لقد تأكد أنه استحدث لبلادنا حدود رابعة خلاف البرية والجوية والبحرية تؤدي بنا حتما إلى تغييرات جذرية في سياسة التشريع والضبطيات الإدارية والقضائية".

وأضافت: "أصبحنا أمام حدود جديدة سيبرانية مجالها المواقع الإلكترونية، مما يحتاج إلى ردع واحتراز تام لحراستها كغيرها من الحدود".

وتخضع مواقع التواصل الاجتماعي في مصر لقيود شديدة، وقد حجبت السلطات نحو 600 موقع إلكتروني إخباري وسياسي وحقوقي، بالإضافة إلى مواقع تواصل اجتماعي وتطبيقات للتواصل الآمن.