وفاة رائد موسيقى "الروك آند رول" ليتل ريتشارد

توفي رائد موسيقى الروك أند رول ليتل ريتشارد الذي ألهم الجماهير بأنغامه الحماسية وموهبته على المسرح في خمسينيات القرن الماضي، عن 87 عاما، وفق ما أفادت مجلة رولينغ ستون.

ولا يزال سبب الوفاة مجهولا بحسب ما نقلت المجلة عن نجل المغني والمؤلف الموسيقي المعروف بأغنيات عدة بينها "توتي فروتي" و"لونغ تال سالي".

وساهم ليتل ريتشارد، واسمه الحقيقي ريتشارد واين بينيمان، بأغنيته "توتي فروتي" التي حققت نجاحا عالميا في إطلاق حقبة موسيقية جديدة.

وقد كان لهذا الفنان الآتي من عالم موسيقى "آر أن بي" في خمسينات القرن الماضي الفضل في نشوء نوع جديد حينها هو "الروك آند رول"، إلى جانب فنانين سود آخرين من أمثال تشاك بيري وفاتس دومينو.

لكن خلافا لهذين الفنانين، ساهم ريتشارد في إعطاء الروك أند رول طابعا غريبا مع قمصانه الغريبة غير الشائعة حينها لدى الرجال وتصفيفة شعره العالية وشاربه الرفيع.