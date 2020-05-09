منوعات

وفاة رائد موسيقى "الروك آند رول" ليتل ريتشارد

فرانس برس
09 مايو 2020
عُرف بأغنيات عدة بينها "توتي فروتي" و"لونغ تال سالي"
عُرف بأغنيات عدة بينها "توتي فروتي" و"لونغ تال سالي"

توفي رائد موسيقى الروك أند رول ليتل ريتشارد الذي ألهم الجماهير بأنغامه الحماسية وموهبته على المسرح في خمسينيات القرن الماضي، عن 87 عاما، وفق ما أفادت مجلة رولينغ ستون.

ولا يزال سبب الوفاة مجهولا بحسب ما نقلت المجلة عن نجل المغني والمؤلف الموسيقي المعروف بأغنيات عدة بينها "توتي فروتي" و"لونغ تال سالي".

وساهم ليتل ريتشارد، واسمه الحقيقي ريتشارد واين بينيمان، بأغنيته "توتي فروتي" التي حققت نجاحا عالميا في إطلاق حقبة موسيقية جديدة. 

وقد كان لهذا الفنان الآتي من عالم موسيقى "آر أن بي" في خمسينات القرن الماضي الفضل في نشوء نوع جديد حينها هو "الروك آند رول"، إلى جانب فنانين سود آخرين من أمثال تشاك بيري وفاتس دومينو.

لكن خلافا لهذين الفنانين، ساهم ريتشارد في إعطاء الروك أند رول طابعا غريبا مع قمصانه الغريبة غير الشائعة حينها لدى الرجال وتصفيفة شعره العالية وشاربه الرفيع.

فرانس برس

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عُرف بأغنيات عدة بينها "توتي فروتي" و"لونغ تال سالي"
منوعات

وفاة رائد موسيقى "الروك آند رول" ليتل ريتشارد

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منوعات

بعد الدبابير القاتلة.. ولاية واشنطن تواجه عثة آسيوية هجينة

الحرة / ترجمات - واشنطن
09 مايو 2020
يمكن لهذا الدبور قتل إنسان إذا لدغه أكثر من مرة
يمكن لهذا الدبور قتل إنسان إذا لدغه أكثر من مرة

تهديد جديد تواجهه ولاية واشنطن الأميركية بعد انتشار فيروس كورونا فيها قبل أكثر من شهر، وثم ظهور الدبابير القاتلة المعروفة باسم "الدبابير الآسيوية العملاقة" ذات اللدغة القاتلة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال العلماء أنهم رصدوا الدبابير الآسيوية العملاقة في الولاية، ولا يزال من غير المعروف كيف وصلت إلى هناك.

هناك نوعين من العثة التي لا تنتمي للمكان تم اكتشافهما مؤخرا وهما العث الغجري الآسيوي والعث الهجين الآسيوي الأوروبي
هناك نوعين من العثة التي لا تنتمي للمكان تم اكتشافهما مؤخرا وهما العث الغجري الآسيوي والعث الهجين الآسيوي الأوروبي

الجمعة أعلنت السلطات في ولاية واشنطن عن تهديد جديد يتمثل باكتشاف حشرة "العث الغجري" المعروفة بمخاطرها الضخمة على الأشجار والبيئة.

وقالت محطة "سي أن أن" الإخبارية إن حاكم الولاية جاي إنسلي أصدر بيانا طارئا حذر فيه من وجود "خطر وشيك من الإصابة" بهذه الآفة في أجزاء من مقاطعة سنوهوميش.

وجاء في البيان أن هناك نوعين من العثة التي لا تنتمي للمكان تم اكتشافهما مؤخرا وهما العث الغجري الآسيوي والعث الهجين الآسيوي الأوروبي، وكلاهما يشكلان تهديدا ويمكن أن تتسببا في أضرار جسيمة.

ووفقا لخدمة فحص صحة الحيوان والنبات التابعة لوزارة الزراعة الأميركية، فإن "عثة الغجر الآسيوي يمكن أن تفسد الأشجار تماما، وتؤدي إلى تساقط الأوراق مما يضعف النباتات بشدة، ويجعلها أكثر عرضة للإصابة بالأمراض".

وأضافت "يمكن أن يؤدي تساقط الأوراق المتكرر إلى موت أجزاء كبيرة من الغابات والبساتين والمناظر الطبيعية."

وتابعت "لأن العث يمكن أن يطير لمسافات طويلة، فمن المحتمل أن تنتشر بسرعة في جميع أنحاء البلاد".

الحرة / ترجمات - واشنطن