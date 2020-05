وفاة رائد موسيقى "الروك آند رول" ليتل ريتشارد

تهديد جديد تواجهه ولاية واشنطن الأميركية بعد انتشار فيروس كورونا فيها قبل أكثر من شهر، وثم ظهور الدبابير القاتلة المعروفة باسم "الدبابير الآسيوية العملاقة" ذات اللدغة القاتلة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال العلماء أنهم رصدوا الدبابير الآسيوية العملاقة في الولاية، ولا يزال من غير المعروف كيف وصلت إلى هناك.

الجمعة أعلنت السلطات في ولاية واشنطن عن تهديد جديد يتمثل باكتشاف حشرة "العث الغجري" المعروفة بمخاطرها الضخمة على الأشجار والبيئة.

2020 be the year life upped the difficulty level to Hard Mode smhhttps://t.co/0vqftySHoM