منوعات

النجمة يسرا تعلق على تحول ابنة هشام سليم جنسيا

10 مايو 2020
لقطة من برنامج جعفر توك الذي يبث على قناة دويتش فيله الألمانية في لقاءها مع نور ووالده الفنان هشام سليم
لقطة من برنامج جعفر توك الذي يبث على قناة دويتش فيله الألمانية في لقاءها مع نور ووالده الفنان هشام سليم

تربط النجمة المصرية يسرا علاقة أسرية بالفنان هشام سليم الذي سلطت عليه الأضواء الأسبوع الماضي بعد أن أعلن تحول ابنته جنسيا.

يسرا زوجة خالد سليم شقيق الفنان هشام سليم كشفت لأول مرة عن موقفها من تحول نور سليم جنسيا لذكر بالقول: "أنا فخورة بموقف هشام سليم وفخورة بنور لأنه جريء وجرأته وشجاعته في الاعتراف بالصراع الذي ظل به سنوات طويلة منذ 26 عاما، ووجعه مع نفسه".

وعلقت يسرا على موقف هشام سليم من ابنه بالقول إنه "أب رائع وقف إلى جانب ابنه في عملية التحول".

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وأثار إعلان الفنان هشام سليم تحول ابنته جنسيا من أنثى إلى ذكر الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والدول العربية . 
وأشاد كثيرون بجرأة سليم واعتبروه عملا نادرا وتفضيل مصلحة "ابنه" على شعبيته الفنية، في مجتمع يعاني فيه المتحولون من الوصم والإهانة. 

وذكر هشام سليم في تصريحات تليفزيونية أن ابنه أو "ابنته سابقا"، يخضع الآن لمرحلة التحول إلى ذكر، مضيفا أنه وأفراد أسرته يقدمون له الدعم بشكل كبير، واعترف أنه كان يشعر بأن ابنته ليست أنثى منذ صغرها. 

ويعد هذا الإعلان الأول من نوعه داخل المجتمع المصري، الذي يكشف فيه شخص من المشاهير عن تحول جنسي لأحد أفراد أسرته. ما أحدث هزة في المجتمع المصري المحافظ.
وشارك مصريون وعرب فيما يشبه حملة دعم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسليم وابنه نور  حيث رحب الكثيرون بموقف الفنان من القضية. 

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لقطة من برنامج جعفر توك الذي يبث على قناة دويتش فيله الألمانية في لقاءها مع نور ووالده الفنان هشام سليم
منوعات

النجمة يسرا تعلق على تحول ابنة هشام سليم جنسيا

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منوعات

ستة أمور عليك تجنبها بعد رفع الحظر

الحرة / ترجمات - واشنطن
10 مايو 2020
عودة الحياة الطبيعية تدريجيا في بعض المناطق ولكن بحذر
عودة الحياة الطبيعية تدريجيا في بعض المناطق ولكن بحذر

مع عودة الحياة الطبيعية تدريجيا إلى بعض المناطق حول العالم، ورفع بعض القيود التي فرضت جراء تفشي فيروس وكورنا المستجد، يحذر خبراء من الاندفاع نحو ممارسة الأنشطة التي اعتدنا عليها قبل ظهور الوباء.

موقع Cnet وضع قائمة ببعض الأشياء التي ينبغي تجنبها مع انتهاء عمليات الإغلاق:

التخلص من الكمامات

لا تتخلص من الكمامات التي لا تزال بحوذتك، لأنك سوف تحتاجها خلال الفترة المقبلة، فمع استئناف المحلات والشركات لنشاطها، احرص على ارتداء أغطية الوجه ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي في تلك الأماكن.

ارتياد صالات الألعاب الرياضية

قد تتوق للعودة إلى صالات التمرين (الجيم) لكن ربما يجب عليك أن تعيد التفكير في ذلك حتى لو أصبحت متاحة في منطقتك، إذ أنها تحوي العديد من الأماكن المغلقة التي يتم تدوير الهواء فيها لفترات طويلة، والأسطح بها تحتاج إلى التعقيم بشكل دائم، وستجد صعوبة في التنفس لو قمت بارتداء الكمامات أثناء التمرين. 

إقامة الحفلات المنزلية 

ربما ليس هذا الوقت المناسب الآن لإقامة الحفلات في المنزل أو ارتياد الحانات، نظرا لما تتضمنه من وجود عدد كبير من الأشخاص في مكان واحد، وهو ما يزيد من خطر نقل العدوى من شخص لا تظهر عليه الأعراض إلى الآخرين.

تجاهل غسل الأيدي

اعتدت في الفترة الماضية على غسل يديك باستمرار. استمر في فعل ذلك، وتذكر أن رفع القيود لا يعني اختفاء الفيروس وعدم إمكانية عودته، وأن قرارات رفع الحظر اتخذت في الأساس لأسباب اقتصادية وليست صحية.

زيارة كبار السن

تجنب الاقتراب من كبار السن لأنهم أكثر فئات المجتمع عرضة لخطر الفيروس، واستمر في التباعد الاجتماعي عنهم قدر الإمكان حتى يتم التوصل إلى لقاح.

السفر

لا تخطط لرحلة طويلة إلى الخارج دون ضرورة، إذ أنه من المستحيل تقريبا تجنب الاختلاط في المطارات والطائرات وتذكر أنك ستضطر لارتداء كمامة للوجه طوال مدة الرحلة وأن العديد من المتاجر في مباني المطارات ستكون مغلقة.

ويشير التقرير إلى أنه ربما تتم إعادة فرض إجراءات الحجر الصحي إذا حدثت زيادة مفاجئة في أعداد الحالات، مثلما حدث في سنغافورة وهونغ كونغ أو إن أتت موجة لسلالة جديدة أشد خطورة من الفيروس.

يقول لك التقرير: "تفاءل بحذر لكن كن واقعيا لأنك لا تعرف ما سيحدث في المستقبل".

الحرة / ترجمات - واشنطن