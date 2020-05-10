النجمة يسرا تعلق على تحول ابنة هشام سليم جنسيا

تربط النجمة المصرية يسرا علاقة أسرية بالفنان هشام سليم الذي سلطت عليه الأضواء الأسبوع الماضي بعد أن أعلن تحول ابنته جنسيا.

يسرا زوجة خالد سليم شقيق الفنان هشام سليم كشفت لأول مرة عن موقفها من تحول نور سليم جنسيا لذكر بالقول: "أنا فخورة بموقف هشام سليم وفخورة بنور لأنه جريء وجرأته وشجاعته في الاعتراف بالصراع الذي ظل به سنوات طويلة منذ 26 عاما، ووجعه مع نفسه".

وعلقت يسرا على موقف هشام سليم من ابنه بالقول إنه "أب رائع وقف إلى جانب ابنه في عملية التحول".



وأثار إعلان الفنان هشام سليم تحول ابنته جنسيا من أنثى إلى ذكر الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والدول العربية .

وأشاد كثيرون بجرأة سليم واعتبروه عملا نادرا وتفضيل مصلحة "ابنه" على شعبيته الفنية، في مجتمع يعاني فيه المتحولون من الوصم والإهانة.

وذكر هشام سليم في تصريحات تليفزيونية أن ابنه أو "ابنته سابقا"، يخضع الآن لمرحلة التحول إلى ذكر، مضيفا أنه وأفراد أسرته يقدمون له الدعم بشكل كبير، واعترف أنه كان يشعر بأن ابنته ليست أنثى منذ صغرها.

ويعد هذا الإعلان الأول من نوعه داخل المجتمع المصري، الذي يكشف فيه شخص من المشاهير عن تحول جنسي لأحد أفراد أسرته. ما أحدث هزة في المجتمع المصري المحافظ.

وشارك مصريون وعرب فيما يشبه حملة دعم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسليم وابنه نور حيث رحب الكثيرون بموقف الفنان من القضية.