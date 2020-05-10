ستة أمور عليك تجنبها بعد رفع الحظر

مع عودة الحياة الطبيعية تدريجيا إلى بعض المناطق حول العالم، ورفع بعض القيود التي فرضت جراء تفشي فيروس وكورنا المستجد، يحذر خبراء من الاندفاع نحو ممارسة الأنشطة التي اعتدنا عليها قبل ظهور الوباء.

موقع Cnet وضع قائمة ببعض الأشياء التي ينبغي تجنبها مع انتهاء عمليات الإغلاق:

التخلص من الكمامات

لا تتخلص من الكمامات التي لا تزال بحوذتك، لأنك سوف تحتاجها خلال الفترة المقبلة، فمع استئناف المحلات والشركات لنشاطها، احرص على ارتداء أغطية الوجه ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي في تلك الأماكن.

ارتياد صالات الألعاب الرياضية

قد تتوق للعودة إلى صالات التمرين (الجيم) لكن ربما يجب عليك أن تعيد التفكير في ذلك حتى لو أصبحت متاحة في منطقتك، إذ أنها تحوي العديد من الأماكن المغلقة التي يتم تدوير الهواء فيها لفترات طويلة، والأسطح بها تحتاج إلى التعقيم بشكل دائم، وستجد صعوبة في التنفس لو قمت بارتداء الكمامات أثناء التمرين.

إقامة الحفلات المنزلية

ربما ليس هذا الوقت المناسب الآن لإقامة الحفلات في المنزل أو ارتياد الحانات، نظرا لما تتضمنه من وجود عدد كبير من الأشخاص في مكان واحد، وهو ما يزيد من خطر نقل العدوى من شخص لا تظهر عليه الأعراض إلى الآخرين.

تجاهل غسل الأيدي

اعتدت في الفترة الماضية على غسل يديك باستمرار. استمر في فعل ذلك، وتذكر أن رفع القيود لا يعني اختفاء الفيروس وعدم إمكانية عودته، وأن قرارات رفع الحظر اتخذت في الأساس لأسباب اقتصادية وليست صحية.

زيارة كبار السن

تجنب الاقتراب من كبار السن لأنهم أكثر فئات المجتمع عرضة لخطر الفيروس، واستمر في التباعد الاجتماعي عنهم قدر الإمكان حتى يتم التوصل إلى لقاح.

السفر

لا تخطط لرحلة طويلة إلى الخارج دون ضرورة، إذ أنه من المستحيل تقريبا تجنب الاختلاط في المطارات والطائرات وتذكر أنك ستضطر لارتداء كمامة للوجه طوال مدة الرحلة وأن العديد من المتاجر في مباني المطارات ستكون مغلقة.

ويشير التقرير إلى أنه ربما تتم إعادة فرض إجراءات الحجر الصحي إذا حدثت زيادة مفاجئة في أعداد الحالات، مثلما حدث في سنغافورة وهونغ كونغ أو إن أتت موجة لسلالة جديدة أشد خطورة من الفيروس.

يقول لك التقرير: "تفاءل بحذر لكن كن واقعيا لأنك لا تعرف ما سيحدث في المستقبل".