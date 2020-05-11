منوعات

بسبب كورونا.. الملكة إليزابيث قد لا تعود إلى مهامها العامة لـ"سنوات"

الحرة / ترجمات - واشنطن
11 مايو 2020
تقرير للصن يتحدث عن غياب محتمل للملكة إليزابيث عن الفعاليات العامة لسنوات بسبب كورونا
تقرير للصن يتحدث عن غياب محتمل للملكة إليزابيث عن الفعاليات العامة لسنوات بسبب كورونا

أفاد تقرير لصحيفة الصن البريطانية بأن الملكة إليزابيث قد لا تقوم بواجباتها الملكية العامة لـ"سنوات" خشية تعرضها للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وإذا ما تم هذا بالفعل فسيكون أطول غياب لها طوال عمرها الملكي البالغ 68 عاما.

ولحمياتها من الفيروس القاتل، ستبقى الملكة (94 عاما) قابعة في قلعة وندسور مع زوجها الأمير فيليب (98 عاما)، حتى بعد الصيف، على أحسن تقدير.

وحسب التقرير، فإن مهام الملكة سوف تقتصر على خطابات مصورة، فيما تطلع على مستجدات شؤون الدولة من البرلمان عبر صناديقها الحمراء، ومكالمة أسبوعية مع رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وقد تم بالفعل إلغاء مشاركة الملكة إليزابيث في عدد من المناسبات العامة والرسمية، بما في ذلك عرض تشيلسي للزهور.

 لكن ما سيحزنها أكثر ربما عدم قدرتها على المشاركة في حفل زفاف حفيدتها الأميرة بياتريس، حسب تقرير الصن.

ويخشى كاتب السيرة الملكي أندرو مورتون من احتمال عدم السماح للملكة بالعودة إلى مهامها العامة العادية أبدا، وقال "إنه لأمر محزن للغاية ولكن لا يمكنني أن أرى كيف يمكن للملكة أن تستأنف عملها المعتاد. إن فيروس كوفيد-19 لن يختفي قريبا وسيبقى معنا لأشهر إن لم يكن لسنوات".

ورجح مورتون أن يرى البريطانيون الملكة عبر التلفاز.

يشار إلى أن ولي العهد الأمير تشارلز (أكثر من 70 عاما)،  أصبح أيضا قليل الظهور رغم إصابته بالفيروس سابقا.


 

الحرة / ترجمات - واشنطن

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منوعات

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مصر

مستشهدا بآية قرآنية.. وزير الأوقاف المصري: هجر صفحات التواصل المشبوهة واجب شرعى ووطنى

الحرة - واشنطن
10 مايو 2020
وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة
وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة

بعد أيام من حملة إلكترونية تطالب بإقالته، طالب وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة بهجر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "المشبوهة"، واصفا ذلك بـ"الواجب الشرعي والوطني". 

ولدعم موقفه استشهد الوزير المصري بآية قرآنية قائلا:"فلا تقعدن بعد الذكرى مع القوم الظالمين".

وقال جمعة إن وزارته قررت "غزو عالم الدعوة الإلكترونية "خدمة لديننا ووطننا ودحرا لقوى الشر والظلام"، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية. 

وكان جمعة الذي أثار الكثير من الجدل قد دعا إلى تغليظ عقوبة الجرائم الإلكترونية. 

وتأتي تصريحات جمعة أيضا بعد أن دعت النيابة العامة المصرية في بيان في 3 مايو الجاري، إلى إحداث تغييرات جذرية في سياسة التشريع الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي واصفة إياها بأنها "أصبحت حدودا جديدة تحتاج إلى ردع واحتراز لحراستها من "قوى الشر".

ودافعت النيابة العامة في موقفها إلى أنها تقصد من خلال ذلك "التصدي لظواهر من ورائها قوى للشر تسعى لإفساد مجتمعنا وقيمه ومبادئه وسرقة براءته وطهارته، وتتسلل إليه مستغلة ظروفه وضائقته لتدفع شبابه وبالغيه إلى الهلاك بجرائم تكتمل أركانها في فلك عالم إلكتروني افتراضي جديد". 
 

الحرة - واشنطن