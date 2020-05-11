منوعات

في زمن كورونا.. مطعم لزبون واحد وتوصيل الطعام عبر بكرة دوارة 

رويترز
12 مايو 2020
زوجان في السويد يفتتحان مطعما يسع لزبون واحد للحد من انتشار كورونا
زوجان في السويد يفتتحان مطعما يسع لزبون واحد للحد من انتشار كورونا

في أحد مروج السويد استقبل مطعم يضم طاولة واحدة ومقعدا واحدا، أول زبائنه.. في محاولة للجمع بين تجربة التنزه وحماية الزبائن من خطر العدوى بفيروس كورونا.

ويحمل المطعم الجديد اسم (طاولة لشخص واحد) ولا يعمل به أي نادل ولكن يقدم الطعام في سلة تخرج من نافذة المطبخ وتصل للطاولة عن طريق بكرة دوارة. 

وتقود بكرة أخرى الزبون لدى وصوله إلى الطاولة.

وقال الطاهي راسموس بيرسون "عند نهاية خيط البكرة توجد الطاولة والمقعد". وأضاف أن أول سلة تصل إلى الطاولة تحمل مشروبا.

في زمن الكورونا.. مطعم لزبون واحد
في زمن الكورونا.. مطعم لزبون واحد

وقال بيرسون، الذي افتتح المطعم مع شريكته ليندا كارلسون، إن الفكرة طرأت لهما عندما جاء والدا ليندا للزيارة في شهر مارس، فأعدا لهما طاولة بالخارج وقدما الطعام عن طريق النافذة. 

وقال بيرسون "أعتقد أن أكثر ما يفتقده الكثيرون الآن هو السفر... وبما أننا لا يمكننا السفر جغرافيا إلى مكان بعيد أعتقد أن بإمكاننا السفر بأفكارنا ومن أفضل وسائل السفر الداخلي، في اعتقادي على الأقل، الطعام والطبيعة".

والمطاعم في السويد، على عكس دول كثيرة في أوروبا، مسموح لها بفتح أبوابها وسط جائحة كورونا على أن تحافظ على معايير التباعد الاجتماعي. 

وقالت كارلسون إن مطعم الزبون الواحد محجوز طوال شهر مايو، وما زالت بعض الأوقات متاحة في شهري يونيو ويوليو، كما أنه مزود بإجراءات للوقاية من تقلبات الطقس والأمطار.

رويترز

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منوعات

بسبب كورونا.. الملكة إليزابيث قد لا تعود إلى مهامها العامة لـ"سنوات"

الحرة / ترجمات - واشنطن
11 مايو 2020
تقرير للصن يتحدث عن غياب محتمل للملكة إليزابيث عن الفعاليات العامة لسنوات بسبب كورونا
تقرير للصن يتحدث عن غياب محتمل للملكة إليزابيث عن الفعاليات العامة لسنوات بسبب كورونا

أفاد تقرير لصحيفة الصن البريطانية بأن الملكة إليزابيث قد لا تقوم بواجباتها الملكية العامة لـ"سنوات" خشية تعرضها للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وإذا ما تم هذا بالفعل فسيكون أطول غياب لها طوال عمرها الملكي البالغ 68 عاما.

ولحمياتها من الفيروس القاتل، ستبقى الملكة (94 عاما) قابعة في قلعة وندسور مع زوجها الأمير فيليب (98 عاما)، حتى بعد الصيف، على أحسن تقدير.

وحسب التقرير، فإن مهام الملكة سوف تقتصر على خطابات مصورة، فيما تطلع على مستجدات شؤون الدولة من البرلمان عبر صناديقها الحمراء، ومكالمة أسبوعية مع رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وقد تم بالفعل إلغاء مشاركة الملكة إليزابيث في عدد من المناسبات العامة والرسمية، بما في ذلك عرض تشيلسي للزهور.

 لكن ما سيحزنها أكثر ربما عدم قدرتها على المشاركة في حفل زفاف حفيدتها الأميرة بياتريس، حسب تقرير الصن.

ويخشى كاتب السيرة الملكي أندرو مورتون من احتمال عدم السماح للملكة بالعودة إلى مهامها العامة العادية أبدا، وقال "إنه لأمر محزن للغاية ولكن لا يمكنني أن أرى كيف يمكن للملكة أن تستأنف عملها المعتاد. إن فيروس كوفيد-19 لن يختفي قريبا وسيبقى معنا لأشهر إن لم يكن لسنوات".

ورجح مورتون أن يرى البريطانيون الملكة عبر التلفاز.

يشار إلى أن ولي العهد الأمير تشارلز (أكثر من 70 عاما)،  أصبح أيضا قليل الظهور رغم إصابته بالفيروس سابقا.


 

الحرة / ترجمات - واشنطن