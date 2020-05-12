جسد شخصية إرهابية في مسلسل مصري.. ممثل يثير الجدل: متطرف مثل الشخصية

أثار الفنان المصري أحمد الرافعي جدلاً كبيراً خلال الأيام الماضية في مصر، بعد تميزه ونجاحه في لفت الأنظار إليه بعد تجسيده لشخصية مفتي جماعة أنصار بيت المقدس "عمر رفاعي سرور"، في مسلسل "الإختيار" الذي يتناول شخصية العقيد المصري أحمد المنسي ومعارك الجيش المصري في سيناء.

لكن النشطاء لم يكتفوا بمشاهدة الممثل في دوره، بل تصفحوا حساباته على موقع فيسبوك، واتهموه بنشر أفكار متطرفة، على حسب وصفهم، ما جعله حديث الرأي العام وعرضه لحملة انتقادات لاذعة.

اتصدمت ببوستات احمد الرافعي اللي عامل دور عمر سرور الارهابي في #الاختيار .. لكن لما راجعت نفسي لقيت انه المسلسل نفسه هيعمل فرق كبير معاه وهيخليه يراجع نفسه وافكاره ويمكن يخليه يقرا لفرج فودة اللي بيقول عليه "نفق" اتمني منقساش عليه واكيد هيراجع نفسه لإن الفن والارهاب لا يجتمعان pic.twitter.com/3NwjVVl0AL — محمود بدر (@ma7mod_badr) May 10, 2020

وقد أظهرت منشورات الرافعي رأيه في مقتل المفكر المصري فرج فودة عام 1992 على يد عناصر من الجماعات الإرهابية، وقال "نفق فرج فودة"، وهو ما أثار جدلاً كبيراً بين المصريين، واتهمه البعض أنه يحمل أفكار "متطرفة" مثل الشخصية التي يجسدها، كما انتقد الرافعي مجموعة أخرى من الكتاب المصريين مثل إسلام البحيري وخالد منتصر.

"الممثل المتطرف"

من جانبها، شنت سمر فودة ابنة الكاتب فرج فودة هجوماً كبيراً على الرافعي، ووصفته بـ"الممثل المتطرف"، وشبهته بمن قتل والدها.

وأكدت أن كتابات فرج فودة وصفت بدقة ما حدث في مصر من صعود التيارات المتشددة ووصول جماعة الإخوان إلى الحكم وظهور التنظيمات الإرهابية في سيناء، كما انتقدت الحكومة المصرية المنتجة للمسلسل التي اختارت الرافعي للمشاركة في هذا العمل الفني.

مش ده احمد الرافعي الممثل اللي قام بدور عمر رفاعي سرور مفتي التكفيريين في مسلسل #الاختيار ؟؟

هي دي آراؤه ومن صفحته، ومتأكد إنها صفحته الرسمية مش مضروبة pic.twitter.com/QwPCXXDKx0 — Rany® Zahran™ (@TheGhost222) May 10, 2020

واتهم الرافعي بأنه "إرهابي بجد"، وتابع: "يعني باختصار هو طالع بشخصيته العفنة الإرهابية في المسلسل!!".

- ده أحمد الرافعي اللي طالع بدور عمر رفاعي سرور في مسلسل الاختيار



-كاتب بوست فيه شماتة في قتل المفكر فرج فودة و طالع يقول *نفوق* كلمة كده زي هلاك!!



-بصراحة لا تعليق ده طلع إرهابي بجد في الحقيقة مش في المسلسل بس يعني باختصار هو طالع بشخصيته العفنة الإرهابية في المسلسل!! pic.twitter.com/aKx3u9dyKo — Aحmëd L غndour (@A_AlGhandour01) May 10, 2020

بينما كتب مغرد آخر: " شفت مداخلة أحمد الرافعي الممثل مع نشأت الديهي اتخضيت، الممثل دا ما بيمثلش، الرافعي الحقيقي أخطر من رفاعي الشخصية".

شفت مداخلة أحمد الرافعي الممثل مع نشأت الديهي اتخضيت، الممثل دا ما بيمثلش، الرافعي الحقيقي أخطر من رفاعي الشخصية.



أرجو أي مذيع يحاور الناس دي يكون مذاكر وفاهم ومش دول اللي يبقى الكلام معاهم أنا بحبك وخايف عليك والكلام دا خالص، دا متطرف ومقتنع ولا ينكر، التطرف مش حمل سلاح وبس! — محمد الجارحي (@MGar7ey) May 11, 2020

ورداً على هذه الاتهامات، لم ينكر الرافعي هذه المنشورات، وصرح في أحد البرامج التلفزيونية المصرية: "فرج فودة وجه قلمه نحو عقول المصريين، وهو لا يفرق كثيرا عن المتطرفين الذين يهاجمون الجيش المصري ويوجهون رصاصاتهم نحو صدور عناصره".

ورفض تكفير عناصر الجماعات الإرهابية، مؤكداً أنه يتبع نهج جامع الأزهر الذي لا يكفرهم، وأشار إلى أن فودة لم يقدم للشعب المصريين أي شيء ولم يترك أثرا.

كما كتب على صفحته على فيسبوك توضيحا قال فيه: "أنني لم أكن في يوم من الأيام ولن أكون إن شاء الله منتميا لأي من التيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المنحرفة المتطرفة سواء من تطرف منها يمينا كالخوارج التكفيريين، الإخوان أو المتمسلفة أو يسارا كمن يسمون أنفسهم بالحداثيين وأشباههم وأنني ككل مصري مسلم بسيط لا أعرف لديني مرجعية علمية فكرية سوى الأزهر الشريف".