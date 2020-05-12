منوعات

جسد شخصية إرهابية في مسلسل مصري.. ممثل يثير الجدل: متطرف مثل الشخصية

الحرة - دبي
12 مايو 2020
الفنان المصري أحمد الرافعي أثناء تجسيده شخصية عمر سرور
الفنان المصري أحمد الرافعي أثناء تجسيده شخصية عمر سرور

أثار الفنان المصري أحمد الرافعي جدلاً كبيراً خلال الأيام الماضية في مصر، بعد تميزه ونجاحه في لفت الأنظار إليه بعد تجسيده لشخصية مفتي جماعة أنصار بيت المقدس "عمر رفاعي سرور"، في مسلسل "الإختيار" الذي يتناول شخصية العقيد المصري أحمد المنسي ومعارك الجيش المصري في سيناء.

لكن النشطاء لم يكتفوا بمشاهدة الممثل في دوره، بل تصفحوا حساباته على موقع فيسبوك، واتهموه بنشر أفكار متطرفة، على حسب وصفهم، ما جعله حديث الرأي العام وعرضه لحملة انتقادات لاذعة. 

وقد أظهرت منشورات الرافعي رأيه في مقتل المفكر المصري فرج فودة عام 1992 على يد عناصر من الجماعات الإرهابية، وقال "نفق فرج فودة"، وهو ما أثار جدلاً كبيراً بين المصريين، واتهمه البعض أنه يحمل أفكار "متطرفة" مثل الشخصية التي يجسدها، كما انتقد الرافعي مجموعة أخرى من الكتاب المصريين مثل إسلام البحيري وخالد منتصر.

 

"الممثل المتطرف"

 

من جانبها، شنت سمر فودة ابنة الكاتب فرج فودة هجوماً كبيراً على الرافعي، ووصفته بـ"الممثل المتطرف"، وشبهته بمن قتل والدها.

وأكدت أن كتابات فرج فودة وصفت بدقة ما حدث في مصر من صعود التيارات المتشددة ووصول جماعة الإخوان إلى الحكم وظهور التنظيمات الإرهابية في سيناء، كما انتقدت الحكومة المصرية المنتجة للمسلسل التي اختارت الرافعي للمشاركة في هذا العمل الفني.

واتهم الرافعي بأنه  "إرهابي بجد"، وتابع: "يعني باختصار هو طالع بشخصيته العفنة الإرهابية في المسلسل!!".

بينما كتب مغرد آخر: " شفت مداخلة أحمد الرافعي الممثل مع نشأت الديهي اتخضيت، الممثل دا ما بيمثلش، الرافعي الحقيقي أخطر من رفاعي الشخصية".

ورداً على هذه الاتهامات، لم ينكر الرافعي هذه المنشورات، وصرح في أحد البرامج التلفزيونية المصرية: "فرج فودة وجه قلمه نحو عقول المصريين، وهو لا يفرق كثيرا عن المتطرفين الذين يهاجمون الجيش المصري ويوجهون رصاصاتهم نحو صدور عناصره".

ورفض تكفير عناصر الجماعات الإرهابية، مؤكداً أنه يتبع نهج جامع الأزهر الذي لا يكفرهم، وأشار إلى أن فودة لم يقدم للشعب المصريين أي شيء ولم يترك أثرا.

كما كتب على صفحته على فيسبوك توضيحا قال فيه: "أنني لم أكن في يوم من الأيام ولن أكون إن شاء الله منتميا لأي من التيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المنحرفة المتطرفة سواء من تطرف منها يمينا كالخوارج التكفيريين، الإخوان أو المتمسلفة أو يسارا كمن يسمون أنفسهم بالحداثيين وأشباههم وأنني ككل مصري مسلم بسيط لا أعرف لديني مرجعية علمية فكرية سوى الأزهر الشريف".

لمن يهمه الأمر .. أقر أنا المواطن (أحمد الرافعي) المصري المسلم الذي تربى و نال تعليمه الأساسي في مدارس الرهبان و الذي...

Posted by Ahmed Elrafey on Sunday, May 10, 2020

 

الحرة - دبي

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منوعات

جسد شخصية إرهابية في مسلسل مصري.. ممثل يثير الجدل: متطرف مثل الشخصية

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منوعات

في زمن كورونا.. مطعم لزبون واحد وتوصيل الطعام عبر بكرة دوارة 

رويترز
12 مايو 2020
زوجان في السويد يفتتحان مطعما يسع لزبون واحد للحد من انتشار كورونا
زوجان في السويد يفتتحان مطعما يسع لزبون واحد للحد من انتشار كورونا

في أحد مروج السويد استقبل مطعم يضم طاولة واحدة ومقعدا واحدا، أول زبائنه.. في محاولة للجمع بين تجربة التنزه وحماية الزبائن من خطر العدوى بفيروس كورونا.

ويحمل المطعم الجديد اسم (طاولة لشخص واحد) ولا يعمل به أي نادل ولكن يقدم الطعام في سلة تخرج من نافذة المطبخ وتصل للطاولة عن طريق بكرة دوارة. 

وتقود بكرة أخرى الزبون لدى وصوله إلى الطاولة.

وقال الطاهي راسموس بيرسون "عند نهاية خيط البكرة توجد الطاولة والمقعد". وأضاف أن أول سلة تصل إلى الطاولة تحمل مشروبا.

في زمن الكورونا.. مطعم لزبون واحد
في زمن الكورونا.. مطعم لزبون واحد

وقال بيرسون، الذي افتتح المطعم مع شريكته ليندا كارلسون، إن الفكرة طرأت لهما عندما جاء والدا ليندا للزيارة في شهر مارس، فأعدا لهما طاولة بالخارج وقدما الطعام عن طريق النافذة. 

وقال بيرسون "أعتقد أن أكثر ما يفتقده الكثيرون الآن هو السفر... وبما أننا لا يمكننا السفر جغرافيا إلى مكان بعيد أعتقد أن بإمكاننا السفر بأفكارنا ومن أفضل وسائل السفر الداخلي، في اعتقادي على الأقل، الطعام والطبيعة".

والمطاعم في السويد، على عكس دول كثيرة في أوروبا، مسموح لها بفتح أبوابها وسط جائحة كورونا على أن تحافظ على معايير التباعد الاجتماعي. 

وقالت كارلسون إن مطعم الزبون الواحد محجوز طوال شهر مايو، وما زالت بعض الأوقات متاحة في شهري يونيو ويوليو، كما أنه مزود بإجراءات للوقاية من تقلبات الطقس والأمطار.

رويترز