علماء يعثرون على آثار بشرية عمرها 47 ألف عام

عثر علماء على آثار أسنان وعظام وزخارف وأدوات حجرية في كهف في بلغاريا يعتقد أن أول البشر الحديثين استقروا فيه قبل 47 ألف عام.

الكهف الذي عثر على هذه الآثار فيه يعرف باسم "باتشو كيرو" في بلغاريا، وفي 2015 كان قد عثر فيه أيضا على بقايا أسنان حيوانات وأدوات حجرية تنسب إلى عصر عاش فيه "النياندرتال" والإنسان البدائي.

ولكن اكتشفت تقنيات اختبار حديثة استخدمها باحثون مؤخرا هذه الآثار، وكشفت بأن هذه الأسنان تعود للإنسان البشري الحديث وعمره يعوده إلى ما قبل 45 ألف عام.

وكان الإنسان البدائي قد انقرض في غرب أوروبا قبل 39 ألف عام، وفق ما نقلت شبكة "سي إن إن" عن دراستين حول النتائج التي توصل إليها باحثون في البقايا التي عثر عليها في هذا الكهف.

ويعتقد العلماء أن هذا ربما يعني أن أوروبا شهدت وجود الإنسان البدائي والبشر الحديثين في الفترة ذاتها، ما يثير العديد من الأسئلة حول أسباب هذا التداخل ما بين جيلين من البشرية.

دلائل على تزامن وجود الإنسان البدائي والإنسان الحديث معا في الفترة ذاتها

جان جاك هوبلين، مدير قسم ماكس بلانك للأنثروبولوجيا المتطورة قال لشبكة "سي إن إن" إن مجموعات عدة من البشر الحديثين كانوا قد وصلوا لهذه المنطقة قبل 47 ألف عام، وهم من تفاعلوا مع الإنسان البدائي المحلي في حينها، ويرجح أنهم تبادلوا الجينات والتي انتجت جيلا جديدا في حينها.

وذكر أن هذه الموجة من البشر الحديثين تسبق حد الانقراض النهائي للإنسان البدائي في غرب أوروبا، وهذا التداخل الزمني بين جيلين أو نوعين يعني حدوث عملية أكثر تعقيدا استبدل فيها الإنسان البدائي بنوع آخر.

وتشير نتائج إحدى الدراسات إلى أن الإنسان العاقل كان قد سكن هذا الكهف في بلغاريا التي نعرفها الآن لأول مرة قبل نحو 47 ألف عام.

