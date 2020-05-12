منوعات

علماء يعثرون على آثار بشرية عمرها 47 ألف عام

الحرة / ترجمات - واشنطن
12 مايو 2020
كهف Bacho Kiro cave استوطنه الإنسان العاقل قبل 47 ألف عام
كهف Bacho Kiro cave استوطنه الإنسان العاقل قبل 47 ألف عام

عثر علماء على آثار أسنان وعظام وزخارف وأدوات حجرية في كهف في بلغاريا يعتقد أن أول البشر الحديثين استقروا فيه قبل 47 ألف عام.

الكهف الذي عثر  على هذه الآثار فيه يعرف باسم "باتشو كيرو" في بلغاريا، وفي 2015 كان قد عثر فيه أيضا على بقايا أسنان حيوانات وأدوات حجرية تنسب إلى عصر عاش فيه "النياندرتال" والإنسان البدائي.

ولكن اكتشفت تقنيات اختبار حديثة استخدمها باحثون مؤخرا هذه الآثار، وكشفت بأن هذه الأسنان تعود للإنسان البشري الحديث وعمره يعوده إلى ما قبل 45 ألف عام.

وكان الإنسان البدائي قد انقرض في غرب أوروبا قبل 39 ألف عام، وفق ما نقلت شبكة "سي إن إن" عن دراستين حول النتائج التي توصل إليها باحثون في البقايا التي عثر عليها في هذا الكهف.

ويعتقد العلماء أن هذا ربما يعني أن أوروبا شهدت وجود الإنسان البدائي والبشر الحديثين في الفترة ذاتها، ما يثير العديد من الأسئلة حول أسباب هذا التداخل ما بين جيلين من البشرية.

دلائل على تزامن وجود الإنسان البدائي والإنسان الحديث معا في الفترة ذاتها
دلائل على تزامن وجود الإنسان البدائي والإنسان الحديث معا في الفترة ذاتها

جان جاك هوبلين، مدير قسم ماكس بلانك للأنثروبولوجيا المتطورة قال لشبكة "سي إن إن" إن مجموعات عدة من البشر الحديثين كانوا قد وصلوا لهذه المنطقة قبل 47 ألف عام، وهم من تفاعلوا مع الإنسان البدائي المحلي في حينها، ويرجح أنهم تبادلوا الجينات والتي انتجت جيلا جديدا في حينها.

وذكر أن هذه الموجة من البشر الحديثين تسبق حد الانقراض النهائي للإنسان البدائي في غرب أوروبا، وهذا التداخل الزمني بين جيلين أو نوعين يعني حدوث عملية أكثر تعقيدا استبدل فيها الإنسان البدائي بنوع آخر.

وتشير نتائج إحدى الدراسات إلى أن الإنسان العاقل كان قد سكن هذا الكهف في بلغاريا التي نعرفها الآن لأول مرة قبل نحو 47 ألف عام.
 

الحرة / ترجمات - واشنطن

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كهف Bacho Kiro cave استوطنه الإنسان العاقل قبل 47 ألف عام
منوعات

علماء يعثرون على آثار بشرية عمرها 47 ألف عام

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مصر

رحيل صاحب "الكاميرا الخفية"

الحرة - واشنطن
12 مايو 2020
الفنان إبراهيم نصر على يمين الصورة بجانب الفنانتين غادة رجب (وسط الصورة) ويسرا (يسار)
الفنان إبراهيم نصر على يمين الصورة بجانب الفنانتين غادة رجب (وسط الصورة) ويسرا (يسار)

أعلنت نقابة المهن التمثيلية عن وفاة أشهر فنان مصري قدم برامج المقالب والكانيرا الحفية إبراهيم نصر صباح الثلاثاء عن عمر يناهز ٧٠ عاما. 

ونعت النقابة نصر وقالت إن تشييع جثمانه سينطلق الثلاثاء من كنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية. 

وقبل شهر واحد كان نصر ينعي زميله الفنان محمود الجندي ليلحق به الثلاثاء. 

واشتهر نصر بتقديم برنامج المقالب "الكاميرا الخفية" لسنوات، كما شارك في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية. 

ومن أشهر ما قدم نصر في السينما المصرية أفلام "شمس الزناتي" مع عادل إمام ومحمود الجندي، و"مستر كاراتيه" مع أحمد زكي، و"بيت بلا حنان" عام 1976 و"حد السيف" عام 1986، و"امرأة واحدة لا تكفي" عام 1990، و"إكس لارج" مع أحمد حلمي في 2011. 

وكان آخر أعمال الفنان الراحل فيلم الكهف عام 2018 مع ماجد المصري، ومسلسل فوق السحاب في نفس العام أيضا. 

الحرة - واشنطن