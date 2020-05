ضحية مصاب بفيروس كورونا.. بصق في وجهها فماتت بعد ثلاثة أيام

توفيت سيدة بريطانية تعمل مراقبة في ميترو الأنفاق في العاصمة لندن متأثرة بفيروس كورونا بعد أن بصق عليها راكب متذمر من خدمات الميترو.

وسائل إعلام بريطانية كشفت أن بيلي موجينغا البالغة من العمر 47 عاما، الأم لطفلة في الحادية عشر من العمر، توفيت بعد ثلاثة أيام فقط من نقلها إلى المستشفى، بعد أن تأكدت إصابتها بفيروس كوفيد- 19.

وتعود القصة ليوم الثلاثاء 5 أبريل الماضي، عندما واجهت الضحيّة راكبا غاضبا في محطة فيكتوريا في لندن، وبعد محاورتها له رفقة زميلها، انتفض الرجل وبصق عليها وعلى زميلها قبل أن يقول إنه حامل لفيروس كوفيد- 19.

وحسب عائلة الضحية وزملائها فإن صحة بيلي كانت هشة بسبب إصابتها بمرض "الساركويد"، وهو مرض رئوي يسبب ضيقا في التنفس وسعالا جافا مزمنا.

وفي يوم الاعتداء المميت، تقول إحدى الصحف البريطانية، كان يرافق الضحية زميل لها نقل هو الآخر إلى المستشفى بعدما تبين أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد، إثر تلقيه رذاذ بصاق المعتدي.

