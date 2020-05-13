ضحية مصاب بفيروس كورونا.. بصق في وجهها فماتت بعد ثلاثة أيام

توفيت سيدة بريطانية تعمل مراقبة في ميترو الأنفاق في العاصمة لندن متأثرة بفيروس كورونا بعد أن بصق عليها راكب متذمر من خدمات الميترو.

وسائل إعلام بريطانية كشفت أن بيلي موجينغا البالغة من العمر 47 عاما، الأم لطفلة في الحادية عشر من العمر، توفيت بعد ثلاثة أيام فقط من نقلها إلى المستشفى، بعد أن تأكدت إصابتها بفيروس كوفيد- 19.

وتعود القصة ليوم الثلاثاء 5 أبريل الماضي، عندما واجهت الضحيّة راكبا غاضبا في محطة فيكتوريا في لندن، وبعد محاورتها له رفقة زميلها، انتفض الرجل وبصق عليها وعلى زميلها قبل أن يقول إنه حامل لفيروس كوفيد- 19.

وحسب عائلة الضحية وزملائها فإن صحة بيلي كانت هشة بسبب إصابتها بمرض "الساركويد"، وهو مرض رئوي يسبب ضيقا في التنفس وسعالا جافا مزمنا.

وفي يوم الاعتداء المميت، تقول إحدى الصحف البريطانية، كان يرافق الضحية زميل لها نقل هو الآخر إلى المستشفى بعدما تبين أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد، إثر تلقيه رذاذ بصاق المعتدي.

“Station ticket office worker dies with Covid-19 after being spat at...Belly Mujinga, 47, was on the concourse of Victoria station in London in March when a member of the public who said he had Covid-19 spat and coughed at her and a colleague.” https://t.co/8H1UQIw4Pu pic.twitter.com/0K4o6dp2hW — Musa Okwonga (@Okwonga) May 12, 2020

زوج الضحية قال إن زوجته طلبت مرارا من إدارة الميترو نقلها إلى المكاتب الإدارية خلال انتشار الوباء في لندن، خوفا من العدوى، وهي التي تعاني من مرض تنفسي مزمن، لكن الإدارة رفضت طلبها.

وتوفيت موجينغا بعد ثلاثة أيام فقط من دخولها إلى المستشفى وخضوعها للمساعدة بالجهاز التنفسي الصناعي لكن دون جدوى.

ولم يستطع زوجها وابنتها أن يودعاها، في حين بدأت شرطة النقل البريطانية تحقيقا في الهجوم الذي قد يكون السبب وراء وفاتها.

وقالت نقابة المستخدمين في بيان "لقد صدمنا ودمرتنا وفاة بيلي".

وكشفت النقابة أنها أطلقت مشورة قانونية بشأن الحادثة، وأنها تدعم أسرة موجينغا وزملاءها.

كما أبلغت النقابة عن الحادث لمفتشية السكك الحديدية، ذراع السلامة في مكتب الطرق والسكك الحديدية (ORR).

شبكة "سي أن أن" نقلت عن متحدث باسم مفتشية السكك الحديدية في لندن قوله إن المكتب يحقق في الحادث.

وتأتي الحادثة في وقت حثت فيه الحكومة البريطانية بعض الأشخاص على العودة إلى العمل إذا لم يتمكنوا من العمل من المنزل، وتخفيف بعض القيود التي وضعتها لوقف انتشار كوفيد- 19

وتقول النقابة إنه لا يوجد توجيه أو حماية كافية للعاملين في الخطوط الأمامية، مثل موجينغا.

وتابعت "بدلاً من الحديث عن تخفيف الإغلاق، يجب على الحكومة أولاً التأكد من اتخاذ الاحتياطات والحماية الصحيحة حتى لا يتم فقدان المزيد من الأرواح".