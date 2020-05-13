منوعات

ضحية مصاب بفيروس كورونا.. بصق في وجهها فماتت بعد ثلاثة أيام

الحرة / ترجمات - واشنطن
13 مايو 2020
ميترو لندن
ميترو لندن

توفيت سيدة بريطانية تعمل مراقبة في ميترو الأنفاق في العاصمة لندن متأثرة بفيروس كورونا بعد أن بصق عليها راكب متذمر من خدمات الميترو.

وسائل إعلام بريطانية كشفت أن بيلي موجينغا البالغة من العمر 47 عاما، الأم لطفلة في الحادية عشر من العمر، توفيت بعد ثلاثة أيام فقط من نقلها إلى المستشفى، بعد أن تأكدت إصابتها بفيروس كوفيد- 19.

وتعود القصة ليوم الثلاثاء 5 أبريل الماضي، عندما واجهت الضحيّة راكبا غاضبا في محطة فيكتوريا في لندن، وبعد محاورتها له رفقة زميلها، انتفض الرجل وبصق عليها وعلى زميلها قبل أن يقول إنه حامل لفيروس كوفيد- 19.

وحسب عائلة الضحية وزملائها فإن صحة بيلي كانت هشة بسبب إصابتها بمرض "الساركويد"، وهو مرض رئوي يسبب ضيقا في التنفس وسعالا جافا مزمنا.

وفي يوم الاعتداء المميت، تقول إحدى الصحف البريطانية، كان يرافق الضحية زميل لها نقل هو الآخر إلى المستشفى بعدما تبين أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد، إثر تلقيه رذاذ بصاق المعتدي.

زوج الضحية قال إن زوجته طلبت مرارا من إدارة الميترو نقلها إلى المكاتب الإدارية خلال انتشار الوباء في لندن، خوفا من العدوى، وهي التي تعاني من مرض تنفسي مزمن، لكن الإدارة رفضت طلبها.

وتوفيت موجينغا بعد ثلاثة أيام فقط من دخولها إلى المستشفى وخضوعها للمساعدة بالجهاز التنفسي الصناعي لكن دون جدوى.

ولم يستطع زوجها وابنتها أن يودعاها، في حين بدأت شرطة النقل البريطانية تحقيقا في الهجوم الذي قد يكون السبب وراء وفاتها.

وقالت نقابة المستخدمين في بيان "لقد صدمنا ودمرتنا وفاة بيلي".

وكشفت النقابة أنها أطلقت مشورة قانونية بشأن الحادثة، وأنها تدعم أسرة موجينغا وزملاءها.

كما أبلغت النقابة عن الحادث لمفتشية السكك الحديدية، ذراع السلامة في مكتب الطرق والسكك الحديدية (ORR).

شبكة "سي أن أن" نقلت عن متحدث باسم مفتشية السكك الحديدية في لندن قوله إن المكتب يحقق في الحادث.

وتأتي الحادثة في وقت حثت فيه الحكومة البريطانية بعض الأشخاص على العودة إلى العمل إذا لم يتمكنوا من العمل من المنزل، وتخفيف بعض القيود التي وضعتها لوقف انتشار كوفيد- 19

وتقول النقابة إنه لا يوجد توجيه أو حماية كافية للعاملين في الخطوط الأمامية، مثل موجينغا.

وتابعت "بدلاً من الحديث عن تخفيف الإغلاق، يجب على الحكومة أولاً التأكد من اتخاذ الاحتياطات والحماية الصحيحة حتى لا يتم فقدان المزيد من الأرواح".

الحرة / ترجمات - واشنطن

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ضحية مصاب بفيروس كورونا.. بصق في وجهها فماتت بعد ثلاثة أيام

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أزمة كورونا

فرصته في الحياة كانت "1بالمئة".. أميركي ينجو من كورونا بعد صراع لشهرين 

الحرة / ترجمات - واشنطن
12 مايو 2020
أاميركي ينجو من كورونا بعد شهرين من الصراع مع المرض-فيسبوك
أاميركي ينجو من كورونا بعد شهرين من الصراع مع المرض-فيسبوك

غيريغ غارفيلد، أميركي يبلغ من العمر 54 عاما، فقد الأطباء الأمل في بقائه على قيد الحياة، بعد وصوله إلى مراحل حرجة من مرض كوفيد-19 الفيروسي، حسب تقرير لموقع يو اس توداي.

التقط غارفيلد الفيروس القاتل خلال زيارة إلى إيطاليا. وقد كان "المريض زيرو" في مركز بروفيدانس سانت جوزيف الطبي في بوربانك، كاليفورنيا والتي تبعد حوالي 10 أميال من لوس أنجليس.

فرصته في البقاء على قيد الحياة، حسب الأطباء، كانت واحدا في المئة.

الرجل الخمسيني قضى في المستشفى 64 يوما، بينها شهر على أجهزة تنفس صناعي.

زاره الموت 

لقد زار  الموت غارفيلد، رغم أنه رياضي. فجراء كورونا، عانى الرجل من التهاب رئوي حاد وفشل كلوي. كما توقفت أربعة أجزاء من رئتيه عن العمل وفقد القدرة على الحركة.

قال غارفيلد لمحطة KCAL التلفزيونية المحلية "اشتد علي المرض.. وجهازي المناعي التهمني حيا".

هزم المستحيل

لكن غارفيلد لم ييأس رغم ذلك، وهزم المستحيل، حسب التقرير.

بعد رحلة طويلة من المرض، عاد غارفيلد إلى الحياة شيئا فشيئا وأصبح قادرا على استعادة حركته ببطء، بمساعدة الأطباء ومدربين بدنيين.

عاد غارفيلد إلى أسرته يوم الجمعة الماضي على كرسي متحرك، وسط ذهول وتصفيق الطاقم الطبي وجميع الحاضرين.

وكورونا ليست المعركة الأولى في حياته، فقد نجا غارفيلد من انهيار ثلجي كثيف كاد أن يودي بحياته في التسعينيات. 

 

 

الحرة / ترجمات - واشنطن