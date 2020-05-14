منوعات

على أمل إطلاق سراحهم.. سجناء في أميركا ينشرون الفيروس بينهم عن قصد

الحرة / ترجمات - دبي
14 مايو 2020
ينشر السجناء في أميركا فيروس كورونا بينهم لإطلاق سراحهم
ينشر السجناء في أميركا فيروس كورونا بينهم لإطلاق سراحهم

أفادت صحيفة واشنطن بوست أنّ عددا من السجناء في أحد سجون لوس أنجلوس بأميركا يحاولون نشر فيروس كورونا بينهم على أمل إطلاق سراحهم مبكراً.

ووفقا لرئيس شرطة المقاطعة أليكس فيلانويفا، فإن السجناء يقومون بشرب ماء ساخن من نفس الكوب في محاولة لرفع درجة حرارة جسمهم قبل خضوعهم للفحص مما قد يعطي مؤشرات إصابتهم بالحمى.

وبعد أسبوع من اكتشاف هذه الواقعة، أثبتت الاختبارات أن 21 سجيناً أصيبوا بفيروس كورونا.

وتأتي هذه الأخبار بعد أسابيع من إطلاق مقاطعة لوس أنجلوس مئات السجناء لتخفيض عدد نزلاء السجون والمساعدة في وقف انتشار فيروس كورونا الجديد.

كما وقعت حادثة أخرى في نفس السجن تم توثيقها بالفيديو، حيث قامت مجموعة من السجناء باستخدام قناع ملوث بالفيروس عن قصد، مما أدى إلى إصابة 9 منهم.

وأعلنت إدارة الشرطة أنها تنظر في محاكمة السجناء الذين نشروا عن قصد الفيروس التاجي في السجن.

من جانبه، قال فيلانويفا: "من المزعج للغاية الاعتقاد بأن الناس سيفعلون ذلك بأنفسهم عمداً في محاولة لإجبارنا على إطلاق سراحهم من الحجز".

يذكر أن فيروس كورونا قد ضرب السجون الأميركية بشكل مأساوي، فقد اكتشفت إحصائية حديثة من مشروع مارشال الشهر الماضي أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 9400 حالة وأكثر من 140 حالة وفاة بين السجناء في الولايات المتحدة. 

وأعلن مكتب السجون الفيدرالي في أواخر أبريل الماضي أن 70 في المئة من اختبارات السجناء قد جاءت إيجابية.

وفي محاولة للسيطرة على الفيروس أطلقت السجون سراح العشرات من السجناء. فقد خفضت سجون مقاطعة لوس أنجلوس، عدد النزلاء من 17 ألف إلى أقل من 12 ألف، كما يوجد ما يقرب من 4600 سجين في الحجر الصحي كإجراء احترازي.

وذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز أن دعوى قضائية جماعية رفعت الشهر الماضي تؤكد أن نظام سجن المقاطعة، مثل العديد من أنحاء البلاد، يفتقر إلى المساحة اللازمة للمسافة الاجتماعية ولا يختبر السجناء عندما تظهر عليهم الأعراض.

الحرة / ترجمات - دبي

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منوعات

"راقصو التابوت" يوجهون رسالة للتوعية من كورونا: ابقوا في المنزل أو سنرقص بكم

الحرة / ترجمات - دبي
14 مايو 2020
الرقص بالتابوت أحدث وسيلة للتوعية من الاستهانة بخطورة كورونا
الرقص بالتابوت أحدث وسيلة للتوعية من الاستهانة بخطورة كورونا

مع تفشي فيروس كورونا وارتفاع أعداد الوفيات انتشر فيديو الجنازة الراقصة بشكل واسع، وهو فيديو لجنازة غير تقليدية في غانا، كوسيلة كوميدية لتوعية الناس بأن من لا يتبع إجراءات الوقاية من الفيروس قد يموت وتقام له جنازة، وفقاً لصحيفة الغارديان.

وفي الهند، رقص رجال الشرطة الذين يرتدون زيًا رسميًا على طول المسار أثناء حملهم رجلًا مصابا على نقالة. وفي بيرو، قامت الشرطة التي ترتدي ملابس مكافحة الشغب بالشيء نفسه مع تابوت وهمي.

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Posted by Trending videos on Monday, April 6, 2020

كما استخدم المتظاهرون رقص التابوت للتعبير عن غضبهم كما حدث في لبنان، فقد حمل المتظاهرون تابوتاً على هيئة الليرة اللبنانية التي تنخفض قيمتها بسرعة، في إشارة إلى أنهم يشيعون عملة بلادهم.

وأصبح حاملو التابوت من مشاهير العالم وذلك بعد انتشار رقصتهم للمرة الأولى عام 2017 عندما ظهر ما يسمى "رقصة التابوت" في فيلم وثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية.

وأكد بنجامين إيدو، مؤسس فريق الجنازات الذي يرقص بالتابوت في غانا، أنهم أخذوا على عاتقهم تحذير الجمهور من مخاطر تجاهل تدابير التباعد الاجتماعي برفع شعار "ابقوا في المنزل أو سنرقص بكم".

وأضاف إيدو في تصريحات لصحيفة "الغارديان" أنه بدأ العمل كحامل للنعش وهو في المرحلة الثانوية في عام 2003، وقد توصل إلى فكرة الرقص مع النعش لأنه أراد أن يجعل الناس يحتفلون بموتاهم بعد أن لاحظ أن الناس ينزعجون في كثير من الأحيان في الجنازات الرسمية حتى يغمى عليهم أو يصيبوا أنفسهم.

ويأمل إيدو بمجرد انتهاء جائحة كورونا أن يُعلم الناس في جميع أنحاء العالم إقامة جنازات رائعة.

وذكر إيدو: "معظم الناس يحبون العرض لأنهم يريدون أن يكونوا سعداء"، مضيفاً: "عندما يموت والدا إنسان على سبيل المثال، لماذا يبكي؟، أعتقد أنه شيء عظيم أن يحتفل بهما".

يعمل الآن مع إيدو حوالي 100 شخص، 95 رجلا و5 سيدات، بعضهم يحمل النعش والآخر يسير أمامه بعصا مزينة بالعلم الغاني، ويطمح أنه بمجرد أن ينتهي الوباء أن يسافر ويفتح فروعاً لفرقته في أماكن أخرى من العالم، ويصبح له علامة تجارية.

وعن تأثير فيروس كورونا على عمله، أوضح إيدو أن الجنازات تقتصر الآن على 25 شخصا بما في ذلك حاملو النعش، لا يوجد غناء ورقص لذلك يحتفظ بعض الأشخاص بأجساد أحبائهم في المشرحة حتى يتم رفع القيود ويصبحون قادرين على تشييع الميت مع الرقصة المتبعة.

الحرة / ترجمات - دبي