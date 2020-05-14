منوعات

أول تريليونير في العالم.. من سيكون؟

الحرة / ترجمات - واشنطن
14 مايو 2020
أسس "صندوق بيزوس للأرض" بهدف مكافحة التغيّر المناخي
أسس "صندوق بيزوس للأرض" بهدف مكافحة التغيّر المناخي

في الوقت الذي يتجه فيه اقتصاد العالم نحو انكماش كبير جراء جائحة فيروس كورونا المستجد، يتجه جيف بيزوس مؤسس أمازون إلى أن يصبح أول تريليونير في العالم، وفق موقع "هايسنوبيتي".

ونقل الموقع عن دراسة أجرتها شركة كونتيفيزون، أن ثروة الرئيس التنفيذي لشركة أمازون تنمو باطراد، لدرجة أنه من المتوقع أن يصبح تريليونير بحلول عام 2026.

ومع استمرار قاعدة زبنائه في العزل الذاتي بسبب كورونا، شهد أمازون طفرة في الطلب على مدى الأشهر الماضية، مما أدى إلى إيرادات بلغت 75.5 مليار دولار في الربع الأول من عام 2020.

شهد أمازون طفرة في الطلب على مدى الأشهر الماضية
شهد أمازون طفرة في الطلب على مدى الأشهر الماضية

وأسس جيف بيزوس أيضا شركة الفضاء "بلو أوريجين" التي تهدف إلى تطوير النشاط البشري في الفضاء ولا سيّما على القمر، للتخفيف من التلوّث على الأرض.

وأسس "صندوق بيزوس للأرض" بهدف مكافحة التغيّر المناخي، وتبرّع بعشرة مليارات دولار من أمواله الخاصة لإطلاق هذا الصندوق.

ويشكّل هذا المبلغ 7,7 في المئة من مجمل ثروته الشخصية التي تقدّرها مجلّة "فوربس" بـ 130 مليار دولار.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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منوعات

على أمل إطلاق سراحهم.. سجناء في أميركا ينشرون الفيروس بينهم عن قصد

الحرة / ترجمات - دبي
14 مايو 2020
ينشر السجناء في أميركا فيروس كورونا بينهم لإطلاق سراحهم
ينشر السجناء في أميركا فيروس كورونا بينهم لإطلاق سراحهم

أفادت صحيفة واشنطن بوست أنّ عددا من السجناء في أحد سجون لوس أنجلوس بأميركا يحاولون نشر فيروس كورونا بينهم على أمل إطلاق سراحهم مبكراً.

ووفقا لرئيس شرطة المقاطعة أليكس فيلانويفا، فإن السجناء يقومون بشرب ماء ساخن من نفس الكوب في محاولة لرفع درجة حرارة جسمهم قبل خضوعهم للفحص مما قد يعطي مؤشرات إصابتهم بالحمى.

وبعد أسبوع من اكتشاف هذه الواقعة، أثبتت الاختبارات أن 21 سجيناً أصيبوا بفيروس كورونا.

وتأتي هذه الأخبار بعد أسابيع من إطلاق مقاطعة لوس أنجلوس مئات السجناء لتخفيض عدد نزلاء السجون والمساعدة في وقف انتشار فيروس كورونا الجديد.

كما وقعت حادثة أخرى في نفس السجن تم توثيقها بالفيديو، حيث قامت مجموعة من السجناء باستخدام قناع ملوث بالفيروس عن قصد، مما أدى إلى إصابة 9 منهم.

وأعلنت إدارة الشرطة أنها تنظر في محاكمة السجناء الذين نشروا عن قصد الفيروس التاجي في السجن.

من جانبه، قال فيلانويفا: "من المزعج للغاية الاعتقاد بأن الناس سيفعلون ذلك بأنفسهم عمداً في محاولة لإجبارنا على إطلاق سراحهم من الحجز".

يذكر أن فيروس كورونا قد ضرب السجون الأميركية بشكل مأساوي، فقد اكتشفت إحصائية حديثة من مشروع مارشال الشهر الماضي أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 9400 حالة وأكثر من 140 حالة وفاة بين السجناء في الولايات المتحدة. 

وأعلن مكتب السجون الفيدرالي في أواخر أبريل الماضي أن 70 في المئة من اختبارات السجناء قد جاءت إيجابية.

وفي محاولة للسيطرة على الفيروس أطلقت السجون سراح العشرات من السجناء. فقد خفضت سجون مقاطعة لوس أنجلوس، عدد النزلاء من 17 ألف إلى أقل من 12 ألف، كما يوجد ما يقرب من 4600 سجين في الحجر الصحي كإجراء احترازي.

وذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز أن دعوى قضائية جماعية رفعت الشهر الماضي تؤكد أن نظام سجن المقاطعة، مثل العديد من أنحاء البلاد، يفتقر إلى المساحة اللازمة للمسافة الاجتماعية ولا يختبر السجناء عندما تظهر عليهم الأعراض.

الحرة / ترجمات - دبي