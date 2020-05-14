أول تريليونير في العالم.. من سيكون؟

في الوقت الذي يتجه فيه اقتصاد العالم نحو انكماش كبير جراء جائحة فيروس كورونا المستجد، يتجه جيف بيزوس مؤسس أمازون إلى أن يصبح أول تريليونير في العالم، وفق موقع "هايسنوبيتي".

ونقل الموقع عن دراسة أجرتها شركة كونتيفيزون، أن ثروة الرئيس التنفيذي لشركة أمازون تنمو باطراد، لدرجة أنه من المتوقع أن يصبح تريليونير بحلول عام 2026.

ومع استمرار قاعدة زبنائه في العزل الذاتي بسبب كورونا، شهد أمازون طفرة في الطلب على مدى الأشهر الماضية، مما أدى إلى إيرادات بلغت 75.5 مليار دولار في الربع الأول من عام 2020.

شهد أمازون طفرة في الطلب على مدى الأشهر الماضية

وأسس جيف بيزوس أيضا شركة الفضاء "بلو أوريجين" التي تهدف إلى تطوير النشاط البشري في الفضاء ولا سيّما على القمر، للتخفيف من التلوّث على الأرض.

وأسس "صندوق بيزوس للأرض" بهدف مكافحة التغيّر المناخي، وتبرّع بعشرة مليارات دولار من أمواله الخاصة لإطلاق هذا الصندوق.

ويشكّل هذا المبلغ 7,7 في المئة من مجمل ثروته الشخصية التي تقدّرها مجلّة "فوربس" بـ 130 مليار دولار.