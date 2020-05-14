منوعات

تصفيفة كورونا.. أحدث تسريحات الشعر في كينيا

الحرة / ترجمات - واشنطن
14 مايو 2020
إبداع تصفيفة كورونا يجلب زبائن جدد للحلاقين في نيروبي عاصمة كينيا
Martha Apisa, 12, gets plaited with the "coronavirus" hairstyle, designed to emulate the prickly appearance of the virus under a microscope, as a fashion statement against the spread of the…

أطلقت صالونات الحلاقة في كينيا اسم كورونا على تصفيفة شعر "عصرية" لمواجهة نقص الزبائن خلال جائحة كورونا التي أجبرت المواطنين على تغيير عاداتهم الاستهلاكية عبر العالم.

وفي "كيبيرا" الحي القصديري الأكبر في العاصمة نيروبي، تقترح الحلاقات ما سمي بـ "لوك كورونافيروس" والذي لا يختلف كثيرا عن تصفيفة "عقد بانتو" (Bantu Knots) المعروفة عند شعوب البانتو الأوائل.

وتقتضي التصفيفة المبتكرة أن يقسم الشعر إلى عدة أجزاء قبل التوائه ولفه على نفسه ليشكل العديد من الملفوفات المدببة الصغيرة.

وعند انتهاء الحلاقة يبدو رأس الشخص وكأنه رسم توضيحي لفيروس كورونا، والذي (الرسم) يتداول في المجلات الصحية والجرائد التي تتناول موضوع كورونا المستجد.

وتم تحديد سعر تصفيفة "كورونا" بأقل من دولار واحد بدلاً عن دولارين أو ثلاثة، لجلب أكبر عدد من الزبائن، وفق صحيفة فرنسية نقلت الخبر.

ورغم الإغلاق شبه الكامل الذي فرضته السلطات، بقي الحلاقون يعملون طوال الأيام الماضية، بينما قل دخل المواطنين الذين يعملون بأجرة يومية.

وأغلب صالونات الحلاقة التي لجأت لهذه الفكرة تتواجد في المدن والأحياء الفقيرة.

تصفيفة شعر كورونا

ويواجه كينيا، وهو بلد فقير أصلا، تداعيات اقتصادية شديدة من جراء فيروس كورونا المستجدّ، والتدابير التي اتّخذها للحدّ من تفشّيه أصابت اقتصاده بشكل كبير.

وقبل أسبوع، أعلن صندوق النقد الدولي أنه وافق على منح كينيا قرضاً طارئاً بقيمة 739 مليون دولار لمساعدته على التصدّي للتداعيات الاقتصادية والصحيّة الناجمة عن جائحة كوفيد-19.

وقال صندوق النقد في بيان إنّ مجلسه التنفيذي وافق على صرف هذه الأموال من خلال "أداة التمويل السريع" التابعة للصندوق والتي تم تعزيزها مؤخراً لتقديم مساعدات مالية سريعة إلى الدول النامية الأكثر عرضة للتداعيات الاقتصادية الناجمة عن تدابير مواجهة تفشّي فيروس كورونا المستجدّ.

وقال نائب المدير العام لصندوق النقد تاو تشانغ في بيان إن التمويل سيساعد كينيا "على توفير موارد هي بأمس الحاجة إليها للتدخلات المالية من أجل حماية الصحّة العامة ودعم الأسر والشركات المتضرّرة من الأزمة".

ورحّب الصندوق بتعهّد سلطات البلد بالعودة إلى خطط تصحيح أوضاعه المالية العامة فور انتهاء الأزمة من أجل تقليص مخاطر المديونية.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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منوعات

تصفيفة كورونا.. أحدث تسريحات الشعر في كينيا

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العراق

العراق.. حكم بالسجن لعامين على شخص "أساء لمقام النبي"

الحرة - واشنطن
13 مايو 2020
A picture shows a courtroom at Baghdad's Karkh main appeals court building in the western sector of the Iraqi capital on May 29…
قاعة محكمة عراقية - صورة تعبيرية

أصدرت محكمة عراقية حكما بالسجن لعامين بحق شخص متهم بـ"الإساءة إلى مقام النبي عبر صفحات التواصل الاجتماعي بكلمات بذيئة"، بحسب المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى العراقي.

وقال المركز لمجموعة من الصحفيين العراقيين عبر مجموعة اتصال على برنامج "فايبر" تحمل اسم "مجلس القضاء الأعلى العراقي" إن "محكمة جنح عفك في رئاسة استئناف (محافظة) القادسية (أصدرت) حكما بالحبس البسيط لمدة ‏سنتين على مدان أساء لمقام النبي محمد (... وآل بيته) عبر ‏صفحات التواصل الاجتماعي.‏"

ويقع قضاء عفك في محافظة القادسية (الديوانية) جنوب العراق.

وأضاف المراسل أن الحادثة جرت خلال نقاش على موقع فيسبوك، حيث "قام المتهم بالتهجم على مقام النبي وآل بيته في التعليقات وبكلمات بذيئة".

ولم يكشف المراسل عن الجهة التي اكتشفت التعليقات أو إذا ما كانت الحكومة العراقية تراقب مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه قال "بعد اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم تم القبض عليه وبعد ‏التحقيق معه اعترف بعائدية الصفحة (له) وأن جميع التعليقات كانت قد صدرت من قبله ‏لكونه ملحد". ‏

وأضاف المراسل أن "المحكمة وجدت أن (المتهم) بفعلته هذه قد أساء إلى مقام النبي وآل ‏بيته وهذا يمس الشعور الديني لملايين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ‏وبذلك يكون المتهم قد ارتكب فعل تنطبق عليه أحكام المادة 372 /1و5  من قانون ‏العقوبات".‏

وتعاقب هذه المادة بالحبس لمدة ثلاث سنوات أو بغرامة تصل إلى 300 دينار عراقي (نحو ربع دولار) كل من "اعتدى بإحدى طرق العلانية على معتقد أحد الطوائف الدينية أو حقر من شعائرها"، أو من "أهان علنا رمزا أو شخصا هو موضع تقديس أو تمجيد أو احترام لدى طائفة دينية".

الحرة - واشنطن