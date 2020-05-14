منوعات

"راقصو التابوت" يوجهون رسالة للتوعية من كورونا: ابقوا في المنزل أو سنرقص بكم

الحرة / ترجمات - دبي
14 مايو 2020
الرقص بالتابوت أحدث وسيلة للتوعية من الاستهانة بخطورة كورونا
الرقص بالتابوت أحدث وسيلة للتوعية من الاستهانة بخطورة كورونا

مع تفشي فيروس كورونا وارتفاع أعداد الوفيات انتشر فيديو الجنازة الراقصة بشكل واسع، وهو فيديو لجنازة غير تقليدية في غانا، كوسيلة كوميدية لتوعية الناس بأن من لا يتبع إجراءات الوقاية من الفيروس قد يموت وتقام له جنازة، وفقاً لصحيفة الغارديان.

وفي الهند، رقص رجال الشرطة الذين يرتدون زيًا رسميًا على طول المسار أثناء حملهم رجلًا مصابا على نقالة. وفي بيرو، قامت الشرطة التي ترتدي ملابس مكافحة الشغب بالشيء نفسه مع تابوت وهمي.

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Posted by Trending videos on Monday, April 6, 2020

كما استخدم المتظاهرون رقص التابوت للتعبير عن غضبهم كما حدث في لبنان، فقد حمل المتظاهرون تابوتاً على هيئة الليرة اللبنانية التي تنخفض قيمتها بسرعة، في إشارة إلى أنهم يشيعون عملة بلادهم.

وأصبح حاملو التابوت من مشاهير العالم وذلك بعد انتشار رقصتهم للمرة الأولى عام 2017 عندما ظهر ما يسمى "رقصة التابوت" في فيلم وثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية.

وأكد بنجامين إيدو، مؤسس فريق الجنازات الذي يرقص بالتابوت في غانا، أنهم أخذوا على عاتقهم تحذير الجمهور من مخاطر تجاهل تدابير التباعد الاجتماعي برفع شعار "ابقوا في المنزل أو سنرقص بكم".

وأضاف إيدو في تصريحات لصحيفة "الغارديان" أنه بدأ العمل كحامل للنعش وهو في المرحلة الثانوية في عام 2003، وقد توصل إلى فكرة الرقص مع النعش لأنه أراد أن يجعل الناس يحتفلون بموتاهم بعد أن لاحظ أن الناس ينزعجون في كثير من الأحيان في الجنازات الرسمية حتى يغمى عليهم أو يصيبوا أنفسهم.

ويأمل إيدو بمجرد انتهاء جائحة كورونا أن يُعلم الناس في جميع أنحاء العالم إقامة جنازات رائعة.

وذكر إيدو: "معظم الناس يحبون العرض لأنهم يريدون أن يكونوا سعداء"، مضيفاً: "عندما يموت والدا إنسان على سبيل المثال، لماذا يبكي؟، أعتقد أنه شيء عظيم أن يحتفل بهما".

يعمل الآن مع إيدو حوالي 100 شخص، 95 رجلا و5 سيدات، بعضهم يحمل النعش والآخر يسير أمامه بعصا مزينة بالعلم الغاني، ويطمح أنه بمجرد أن ينتهي الوباء أن يسافر ويفتح فروعاً لفرقته في أماكن أخرى من العالم، ويصبح له علامة تجارية.

وعن تأثير فيروس كورونا على عمله، أوضح إيدو أن الجنازات تقتصر الآن على 25 شخصا بما في ذلك حاملو النعش، لا يوجد غناء ورقص لذلك يحتفظ بعض الأشخاص بأجساد أحبائهم في المشرحة حتى يتم رفع القيود ويصبحون قادرين على تشييع الميت مع الرقصة المتبعة.

الحرة / ترجمات - دبي

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"راقصو التابوت" يوجهون رسالة للتوعية من كورونا: ابقوا في المنزل أو سنرقص بكم

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منوعات

تصفيفة كورونا.. أحدث تسريحات الشعر في كينيا

الحرة / ترجمات - واشنطن
14 مايو 2020
تم تحديد سعر تصفيفة "كورونا" بأقل من دولار واحد
تم تحديد سعر تصفيفة "كورونا" بأقل من دولار واحد

أطلقت صالونات الحلاقة في كينيا اسم كورونا على تصفيفة شعر "عصرية" لمواجهة نقص الزبائن خلال جائحة كورونا التي أجبرت المواطنين على تغيير عاداتهم الاستهلاكية عبر العالم.

وفي "كيبيرا" الحي القصديري الأكبر في العاصمة نيروبي، تقترح الحلاقات ما سمي بـ "لوك كورونافيروس" والذي لا يختلف كثيرا عن تصفيفة "عقد بانتو" (Bantu Knots) المعروفة عند شعوب البانتو الأوائل.

وتقتضي التصفيفة المبتكرة أن يقسم الشعر إلى عدة أجزاء قبل التوائه ولفه على نفسه ليشكل العديد من الملفوفات المدببة الصغيرة.

وعند انتهاء الحلاقة يبدو رأس الشخص وكأنه رسم توضيحي لفيروس كورونا، والذي (الرسم) يتداول في المجلات الصحية والجرائد التي تتناول موضوع كورونا المستجد.

وتم تحديد سعر تصفيفة "كورونا" بأقل من دولار واحد بدلاً عن دولارين أو ثلاثة، لجلب أكبر عدد من الزبائن، وفق صحيفة فرنسية نقلت الخبر.

ورغم الإغلاق شبه الكامل الذي فرضته السلطات، بقي الحلاقون يعملون طوال الأيام الماضية، بينما قل دخل المواطنين الذين يعملون بأجرة يومية.

وأغلب صالونات الحلاقة التي لجأت لهذه الفكرة تتواجد في المدن والأحياء الفقيرة.

تصفيفة شعر كورونا

ويواجه كينيا، وهو بلد فقير أصلا، تداعيات اقتصادية شديدة من جراء فيروس كورونا المستجدّ، والتدابير التي اتّخذها للحدّ من تفشّيه أصابت اقتصاده بشكل كبير.

وقبل أسبوع، أعلن صندوق النقد الدولي أنه وافق على منح كينيا قرضاً طارئاً بقيمة 739 مليون دولار لمساعدته على التصدّي للتداعيات الاقتصادية والصحيّة الناجمة عن جائحة كوفيد-19.

وقال صندوق النقد في بيان إنّ مجلسه التنفيذي وافق على صرف هذه الأموال من خلال "أداة التمويل السريع" التابعة للصندوق والتي تم تعزيزها مؤخراً لتقديم مساعدات مالية سريعة إلى الدول النامية الأكثر عرضة للتداعيات الاقتصادية الناجمة عن تدابير مواجهة تفشّي فيروس كورونا المستجدّ.

وقال نائب المدير العام لصندوق النقد تاو تشانغ في بيان إن التمويل سيساعد كينيا "على توفير موارد هي بأمس الحاجة إليها للتدخلات المالية من أجل حماية الصحّة العامة ودعم الأسر والشركات المتضرّرة من الأزمة".

ورحّب الصندوق بتعهّد سلطات البلد بالعودة إلى خطط تصحيح أوضاعه المالية العامة فور انتهاء الأزمة من أجل تقليص مخاطر المديونية.

الحرة / ترجمات - واشنطن