منوعات

"النيابة العامة المصرية تأمر بحبسها على ذمة التحقيق".. الكشف عن تفاصيل قضية "فتاة التيك توك"

علاء كمال - القاهرة
15 مايو 2020
مودة الأدهم
مودة الأدهم

أمرت النيابة العامة المصرية بحبس مودة الأدهم المعروفة بـ"فتاة التيك توك" أربعة أيام على ذمة التحقيق، وفق مراسل قناة الحرة من القاهرة.

وكانت السلطات المصرية ألقت القبض على الأدهم في ضواحي القاهرة بعد اتهامها بـ"الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري".

وتواجه الأدهم أيضا تهما تتعلق "بإنشاء وإدارة واستخدام مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة".

وعقب صدور أمر النيابة العامة بإلقاء القبض عليها، ظلت الأدهم هاربة تتنقل بين عدة أماكن بمدينة الرحاب والساحل الشمالي، مستخدمة بعض الخواص الإلكترونية لتشفير بيانات هاتفها المحمول خلال استخدامها الشبكة المعلوماتية واتصالاتها الهاتفية؛ هروبا من المُلاحقة الأمنية، وفقا للنيابة.

وفي تفاصيل عملية إلقاء القبض على مودة الأدهم، قال مراسل الحرة إن معلومات وردت إلى الإدارة العامة لحماية الآداب بهروبها من محل إقامتها بالقاهرة الجديدة.

وأكدت المعلومات اختباءها داخل تجمع سكني بمدينة السادس من أكتوبر مستقلة سيارة أمكن تحديد أرقام لوحتها المعدنية. وقد رصد تحرك للسيارة الخميس، فجرى توقيفها وإلقاء القبض عليها وبحوزتها حاسب آلي محمول وهاتف خلوي بدون شريحة، لكنه متصل بجهاز لاسلكي للاتصال بالشبكة المعلوماتية" MiFi".

مراسل الحرة قال أيضا إن النيابة العامة واجهتها ليل الخميس بالاتهامات المنسوبة إليها، وسيجري استكمال التحقيق معها.

 وكانت الشرطة قد أوقفت الأدهم في مارس الماضي لنشرها مقطع فيديو خلال فترة حظر التجوال الذي فرضته الحكومة ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، ما اعتبر حينها تحريضا على خرقه، ثم أمرت النيابة بإخلاء سبيلها على ذمة القضية.

وتحدثت صحف عن قيام الفتاة بنشر مقاطع فيديو أخرى ترتدي فيها "ملابس فاضحة، وتأتي بحركات مثيرة"، في إشارة إلى مقاطع نشرتها تتعلق بحياتها اليومية ورحلاتها المختلفة.

وتخضع مواقع التواصل الاجتماعي في مصر لقيود شديدة، وقد حجبت السلطات نحو 600 موقع إلكتروني إخباري وسياسي وحقوقي، بالإضافة إلى مواقع تواصل اجتماعي وتطبيقات للتواصل الآمن.

ودعت النيابة مؤخرا إلى إحداث تغييرات جذرية في سياسة التشريع الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي واصفة إياها بأنها "أصبحت حدودا جديدة تحتاج إلى ردع واحتراز لحراستها من قوى الشر".

علاء كمال - القاهرة

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مصر

بعد حنين حسام.. القبض على "فتاة التيك توك" المصرية لـ"تحريضها على الفجور"

الحرة - واشنطن
15 مايو 2020
اعتقلت السلطات المصرية مودة الأدهم في إحدى ضواحي القاهرة مساء الخميس
اعتقلت السلطات المصرية مودة الأدهم في إحدى ضواحي القاهرة مساء الخميس

بعد إلقاء القبض على الطالبة المصرية حنين حسام لنشرها مقاطع فيديو اعتبرت "مسيئة"، اعتقلت السلطات المصرية في إحدى ضواحي القاهرة مساء الخميس فتاة أخرى لأسباب مماثلة.

وقالت صحف مصرية في وقت متأخر الخميس إن الشرطة أوقفت مودة الأدهم التي يطلق عليها "فتاة التيك توك" بعد نشرها "مقاطع فيديو مخلة تحرض على الفسق والفجور" على حسابتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم اعتقال الفتاة التي يتابع قناتها على يوتيوب أكثر من 300 ألف شخص وصفحتها على إنستغرام 1.6 مليون داخل مجمع سكني في ضاحية "6 أكتوبر" وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأشارت صحف مصرية إلى أن النيابة العامة كانت قد خاطبت هيئة الاتصالات لوقف نشر تلك الفيديوهات.

وكانت الشرطة قد أوقفت الأدهم في مارس الماضي لنشرها مقطع فيديو خلال فترة حظر التجوال الذي فرضته الحكومة ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، ما اعتبر حينها تحريضا على خرقه، ثم أمرت النيابة بإخلاء سبيلها على ذمة القضية.

وتحدثت صحف عن قيام الفتاة بنشر مقاطع فيديو أخرى ترتدي فيها "ملابس فاضحة، وتأتي بحركات مثيرة"، في إشارة إلى مقاطع نشرتها تتعلق بحياتها اليومية ورحلاتها المختلفة.

وقال موقع "مصراوي" إن الفتاة، وهي من محافظة مطروح قرب الإسكندرية، كانت قد انتقلت إلى القاهرة حيث عملت في إنتاج الفيديوهات، وأنشأت مشاريع وجمعت ثروة بالـ"ملايين".

وكانت السلطات المصرية قد أوقفت مؤخرا الطالبة بجامعة القاهرة حنين حسام التي تقول عن نفسها في تطبيق تيك توك إنها "هرم مصر الرابع" بعد انتشار مقاطع مصورة لها تدعو فيها فتيات أخريات لتصوير أنفسهن مقابل مبالغ مادية.

ورفضت محكمة في القاهرة مؤخرا إخلاء سبيلها، وأحالتها جامعة القاهرة التي تدرس في كلية الآثار بها للتحقيق في سلوكيات "تتنافى مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية".

وتخضع مواقع التواصل الاجتماعي في مصر لقيود شديدة، وقد حجبت السلطات نحو 600 موقع إلكتروني إخباري وسياسي وحقوقي، بالإضافة إلى مواقع تواصل اجتماعي وتطبيقات للتواصل الآمن.

ودعت النيابة مؤخرا إلى إحداث تغييرات جذرية في سياسة التشريع الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي واصفة إياها بأنها "أصبحت حدودا جديدة تحتاج إلى ردع واحتراز لحراستها من قوى الشر". 

وقالت النيابة في بيان نشرته وسائل إعلام محلية "لقد تأكد أنه استحدث لبلادنا حدود رابعة خلاف البرية والجوية والبحرية تؤدي بنا حتما إلى تغييرات جذرية في سياسة التشريع والضبطيات الإدارية والقضائية". 

وأضافت: "أصبحنا أمام حدود جديدة سيبرانية مجالها المواقع الإلكترونية، مما يحتاج إلى ردع واحتراز تام لحراستها كغيرها من الحدود".

الحرة - واشنطن