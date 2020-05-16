منوعات

فيديو من مصر.. رفض أهله غسله فأدى الطاقم الصحي المهمة

علاء كمال - القاهرة
16 مايو 2020
فيديو لصلاة الجنازة على مريض توفي بكورونا من قبل عاملين صحيين
فيديو لصلاة الجنازة على مريض توفي بكورونا من قبل عاملين صحيين

نشر طبيب مصري في صفحته على موقع فيسبوك فيديو قال إنه لشخص توفي جراء فيروس كورونا المستجد وقد رفضت عائلته غسله، ورفض المغسل أيضا القيام بهذه المهمة خوفا من الإصابة بالعدوى.

وأمام هذا الرفض، قام الأطباء بمستشفى الباجور في دلتا النيل بغسل المتوفى، حيث قام الطبيب محمود طاهر الحلواني ومعه زميله الطبيب عبد الغني عيش بهذه المهمة، وعقب الانتهاء من الغسل أدى الطاقم الطبي صلاة الجنازة عليه، بحسب الطبيب الذي نشر الفيديو.

عائلة متوفى بكورونا ترفض استلام جثمانه وتغسيله رفض أهل المتوفى تغسيله، كما رفض أيضاً المغسل القيام بهذه المهمة، خوفاً من الإصابة بعدوى الفيروس. وأمام هذا الرفض، قام الأطباء بمستشفي الباجور بتغسيل المتوفى، حيث قام الطبيب محمود طاهر الحلواني ومعه الدكتور عبد الغني عيش بهذه المهمة، وعقب الانتهاء من الغسل أدى الطاقم الطبي صلاة الجنازة عليه. كانت مصر قد شهدت حالة مماثلة في مطلع أبريل الماضي، حينما أدى أطباء وممرضون في مستشفى النجيلة للعزل الصحى بمحافظة مطروح، صلاة الجنازة على جثمان أول حالة وفاة مصابة بفيروس كورونا المستجد، وهى لسيدة كانت ضمن العائدين من مدينة ووهان الصينية، والذين تم إجلاؤهم منها بعدما تفشى كورونا فى الصين. وأقيمت صلاة الجنازة داخل أروقة المستشفى أمام المبنى، بعدما رفض أهل المتوفاة استلامها، حيث شارك فى الصلاة جميع أفراد الطاقم الطبى والممرضون والعمال والفنيون.

Posted by Dr Zahran on Friday, May 15, 2020

كانت مصر قد شهدت حالة مماثلة في مطلع أبريل الماضي، حينما أدى أطباء وممرضون في مستشفى النجيلة للعزل الصحي بمحافظة مطروح شمالي البلاد صلاة الجنازة على جثمان أول حالة وفاة مصابة بالفيروس، لسيدة كانت ضمن العائدين من مدينة ووهان الصينية، والذين تم إجلاؤهم منها بعدما تفشى الفيروس في الصين.

وأقيمت صلاة الجنازة داخل أروقة المستشفى أمام المبنى، بعدما رفض أهل المتوفاة استلامها، حيث شارك في الصلاة أفراد الطاقم الطبي والممرضون والعمال والفنيون.

والشهر الماضي أيضا، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على عشرات من أهالي قرية شبرا البهو في محافظة الدقهلية في الدلتا لرفضهم دفن طبيبة توفيت بالفيروس في مقابر القرية خوفا من انتقال المرض إليهم.

وشهدت مصر في الآونة الأخيرة زيادة في عدد حالات كورونا، وأعلنت وزارة الصحة الجمعة تسجيل 399 حالة جديدة و21 حالة وفاة، ليصبح إجمالي الإصابات هو 11228 حالة والوفيات 592.

علاء كمال - القاهرة

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منوعات

فيديو من مصر.. رفض أهله غسله فأدى الطاقم الصحي المهمة

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منوعات

الحد الأدنى للطاقة.. علماء الفلك مرعوبون من حالة نادرة تحدث للشمس

الحرة / ترجمات - واشنطن
15 مايو 2020
علماء: الشمس تدنو شيئا فشيئا من حالة "إغلاق"
علماء: الشمس تدنو شيئا فشيئا من حالة "إغلاق"

قال علماء الفلك إن الشمس تدنو شيئا فشيئا من حالة "إغلاق" شامل، معروفة علميا بمرحلة "الحد الأدنى للطاقة"، ما قد يتسبب في تجميد الطقس، ويزيد من احتمالات وقوع الزلازل، ويؤثر على حياتنا على كوكب الأرض.

ووفق العلماء، تقع الشمس حاليًا في فترة "الحد الأدنى للطاقة الشمسية"، أي أن النشاط على سطحها قد انخفض بشكل كبير.

ويعتقد الخبراء أننا على وشك الدخول في أعمق فترة من "كساد" أشعة الشمس المسجلة على الإطلاق، إذ اختفت البقع الشمسية فعليًا.

عالم الفلك توني فيليبس قال إن "الحد الأدنى من الطاقة الشمسية قيد الحدوث وهو عميق بشكل غير مألوف".

وذكر باحثون أن المجال المغناطيسي للشمس أصبح ضعيفًا، مما يسمح بأشعة كونية إضافية في النظام الشمسي.  قد تكون خطرة على الوجود ككل.

وتشكل الأشعة الكونية الزائدة خطراً على صحة رواد الفضاء والمسافرين في الهواء القطبي، إذ تؤثر على الكيمياء الكهربائية في الغلاف الجوي العلوي للأرض وقد تساعد في إحداث البرق الصاعق القاتل.

التقديرات الأكثر تفاؤلا تقارن ما يحدث الآن بما حدث قبل نحو ثلاثة قرون.

ويخشى علماء وكالة ناسا من أن يكون ما يحدث تكرارًا للحد الأدنى، الذي حدث بين 1790 و1830 مما أدى إلى فترات من البرد الوحشي وفقدان المحاصيل والمجاعة وانفجارات بركانية قوية.

وانخفضت درجات الحرارة وقتها بما يصل إلى درجتين مئويتين (35.6 درجة فهرنهايت) على مدى 20 عامًا، مما أدى إلى تدمير إنتاج الغذاء في العالم.

وفي 10 أبريل 1815، وقع ثاني أكبر ثوران بركاني في 2000 سنة، في جبل تامبورا في إندونيسيا، ما أسفر عن مقتل 71 ألف شخص على الأقل.

وقد أدى الحد الأدنى أيضًا إلى ما يسمى عام بدون صيف في عام 1816 - الملقب أيضًا بـ "1800 الجماد حتى الموت".

يقول مؤرخون أن تلك السنة شهدت هطول الثلوج في شهر يوليو!

وحتى هذا العام، كانت الشمس "فارغة" مع عدم وجود بقع شمسية خلال 76 في المائة من الوقت، وهو معدل تم تجاوزه مرة واحدة فقط من قبل.

الحرة / ترجمات - واشنطن