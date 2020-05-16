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"لا يوجد مكان".. منع رئيسة وزراء نيوزيلندا من دخول مقهى شهير

الحرة / ترجمات - واشنطن
16 مايو 2020
رئيسة وزراء نيوزيلندا جاكيندا ارديرن
رئيسة وزراء نيوزيلندا جاكيندا ارديرن

من النادر أن تجد رئيس وزراء دولة يجلس في مقهى عام، لكن الأندر هو منعه من دخول المكان، إلا أن هذا ما حدث مع رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاكيندا أرديرن.

وكانت أرديرن قد توجهت السبت إلى مقهى شهير في العاصمة النيوزيلندية ويلينغتون، لكنها منعت من الدخول بسبب معايير التباعد الاجتماعي المطبقة، بحسب صحيفة "غارديان"  البريطانية.

وغرد شاهد على الواقعة قائلا، "يا إلهي، حاولت ياسيندا أرديرن الدخول إلى مقهى أولايف، لكنها منعت بسبب امتلائه عن آخره".

من جانبه قال كلارك غايفورد، صديق أرديرن، إنه يتحمل مسؤولية ما حدث، إذ أنه لم يقم بحجز طاولة مسبقا.

وأضاف غايفورد، "لقد كان لطيفا منهم للغاية، أن يلحقوا بنا عندما فرغ مكان لنا".

وقال متحدث باسم أرديرن، "إن الانتظار حتى يفرغ مكان بالمقهى أمر عادي خلال إجراءات مكافحة كورونا في نيوزيلندا، وقد انتظرت رئيسة الوزراء مثل الباقين".

وأكد صاحب المقهى لصحيفة "نيوزيلاند هيرالد"، إنه لم يقدم أي استثناءات لأرديرن، وأنها وغايفورد قد استدارا بعدما تحدث معهما المدير، إلا أن الأخير سارع للحاق بهما بعدما فرغت طاولة.

وأضاف صاحب المقهى "لقد حصلت على إفطار رائع، وغادرت بعد نصف ساعة، لقد كانت رائعة مع جميع العاملين، وتم معاملتها مثل أي زبونة عادية".

الحرة / ترجمات - واشنطن

العراق

مرتديا زيهم.. الكاظمي يجتمع بقيادات الحشد بحضور فصائل السيستاني

الحرة - واشنطن
16 مايو 2020
الكاظمي يزور مقر هيئة الحشد الشعبي في بغداد
الكاظمي يزور مقر هيئة الحشد الشعبي في بغداد

زار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي السبت مقر هيئة الحشد الشعبي، في ظل تصاعد الخلافات داخل المؤسسة الخاضعة لسيطرة فصائل موالية لطهران.

وأظهرت صور نشرتها هيئة الحشد الشعبي وناشطون على تويتر الكاظمي وإلى جانبه رئيس الهيئة فالح الفياض، فيما لم تصدر بعد أية تصريحات رسمية بشأن الذي تمخض عنه اللقاء.

كما تظهر الصور حضور ممثلي الفصائل الأربعة الخاضعة لمرجعية النجف، وقد جلسوا جميعهم على يسار الكاظمي، الذي ظهر في بعض الصور وهو يرتدي زي الحشد الشعبي.

يشار إلى أن الفصائل الأربعة، وهي فرقتي الإمام علي والعباس القتاليتين ولوائي على الأكبر وأنصار المرجعية، كانت قد أعلنت الشهر الماضي انسحابها من هيئة الحشد وانضمامها للقوات الرسمية العراقية، بعد خلافات بشأن آلية توزيع المناصب القيادية داخل الحشد الشعبي.

في المقابل جلس ممثلو الفصائل الموالية لإيران في الجانب الآخر، ومن بينهم القيادي في ميليشيا في حزب الله أبو منتظر الحسيني، وتحدث ناشطون أن أبو فدك وهو قيادي بارز في الميليشيا كان حاضرا أيضا.

وتأتي زيارة الكاظمي لمقر هيئة الحشد الشعبي، بعد يومين فقط من زيارته لمقر جهاز مكافحة الإرهاب ولقائه بالقائد الجديد للجهاز عبد الوهاب الساعدي.

كما أنها تأتي بعد يوم واحد من تصريحات للشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني في كربلاء دعا خلالها إلى "تطبيق قانون هيئة الحشد الشعبي وتفعيل هيكلية الحشد بحذافيرها".

وتوقع الخبير في الشأن الأمني هشام الهاشمي في تغريدة على تويتر أن تسهم زيارة الكاظمي في "نزع" فتيل الخلافات الداخلية واعادة توزيع المناصب القيادية بعدالة داخل هيئة الحشد الشعبي.

وانسحبت الفصائل الموالية للسيستاني من الحشد الشعبي بعد تصاعد التوتر بينها وبين الفصائل المدعومة من إيران، بشأن اختيار نائب جديد لرئيس الهيئة، ليحل محل أبو مهدي المهندس، الذي قتل في يناير الماضي في ضربة أميركية قرب مطار بغداد، أسفرت أيضا عن مقتل قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني.

وكانت الفصائل الأربعة أصدرت في 22 فبراير بيانا مشتركا رفضت فيه ترشيح القيادي في كتائب حزب الله أبو فدك المحمداوي لهذا المنصب، وهددت بالانسحاب في حال لم تعمد الحكومة إلى الحد من النفوذ الإيراني داخل الحشد.

وذكر تقرير نشره معهد أبحاث الشرق الأوسط للإعلام ومقره واشنطن في 21 مارس الماضي، أن انسحاب هذه الفصائل المدربة والمجهزة جيدا من هيئة الحشد الشعبي، يبدو أنه قرار من قبل السيستاني لضمان عدم استغلال فتواه من قبل الميليشيات الموالية لإيران.   

الحرة - واشنطن