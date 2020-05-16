منوعات

"مؤذية و مهينة".. انتقادات لبرنامج مساعدات تلفزيوني بعد حلقة مع فنان لبناني

الحرة - واشنطن
16 مايو 2020
القصبي انتقد تقديم مساعدات علنية لأشخاص معروفين
انتقد تقديم مساعدات لأشخاص معروفين

انتقد الفنان السعودي ناصر القصبي حلقة من برنامج "قلبي اطمأن" التلفزيوني الرمضاني الذي يقدم مساعدات للمحتاجين، خصصت لفنان لبناني معروف.

وأشاد القصبي في تغريدة على موقع تويتر بما حققه البرنامج الإماراتي في مواسمه السابقة، مرجعا ذلك إلى فكرته الإنسانية النبيلة، إلا أنه انتقد تقديم مساعدات لأشخاص معروفين.

وأضاف أن تقديم مساعدات لأشخاص معروفين كم هو الحال مع الفنان اللبناني صلاح تيزاني (أبو سليم) يبقى "مؤذيا ومهينا" في حقه، رغم القصد النبيل.

إلا أن بعض المغردين خالفوا الفنان السعودي في ذلك، واعتبروا أن الفنان مثله مثل الإنسان العادي، وأن الفقر لا يفرق بين الناس.

فيما اعتبر هذا المغرد أن حاجة الفنان للمساعدة تظهر الظروف التي يعيشها كثيرون مثله في لبنان.

و "قلبي اطمأن" هو برنامج خيري إنساني يدعمه الهلال الأحمر الإماراتي يقدم مساعدات مالية  إلى أشد الناس حاجة في العالم العربي وبعض الدول الأفريقية المسلمة.

الحرة - واشنطن

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منوعات

وضع الحذاء في حجر صحي.. متاجر أحذية في لندن تفرض إجراءات جديدة على الزبائن

الحرة / ترجمات - واشنطن
10 يونيو 2020
A woman looks at shoes in a shoe store on April 27, 2020, in Zagreb, as Croatia loosens up lockdown measures imposed to fight…
إجراءات جديدة تفرضها متاجر الأحذية في بريطانيا

لا شيء بقي كما كان منذ اندلاع فيروس كورونا المستجد، بدءا من أشغالنا وصولا إلى حياتنا الاجتماعية، بما في ذلك التسوق، بل حتى شراء الأحذية.

متاجر أحذية في بريطانيا بدأت في فرض سياسات وقائية جديدة تحد قدر الإمكان من انتقال المرض داخل المتاجر، بحسب موقع "هالو ماغازين".

فعلى سبيل المثال، قام متجر "Dune London" للأحذية بإجبار رواد المتجر على ارتداء جوارب طويلة مخصصة للاستخدام لمرة واحدة فقط لتقليل احتمالات العدوى بالفيروس.

وتقوم متاجر الأحذية بعملية تعقيم لأي حذاء يجربه أحد الزبائن، بالإضافة إلى تطهير المقاعد، والصناديق، والأغلفة.

أما سلسلة "Kurt Geiger" للأحذية، فقد لجأت أيضا إلى عزل الأحذية التي جربت من قبل الزبائن لمدة 24 ساعة، قبل أن يجربها شخص آخر.

وسيفرض المتجر على الزبون استخدام جيل مضاد للبكتيريا قبل تجريب الحذاء أو أي من الإكسسوارات.

وعند إعادة سلعة ما إلى المتجر، سيتوجب على الزبون تسليمها مستخدما قفاز مخصص للاستعمال لمرة واحدة، كما ستعزل السلعة أو توضع في الحجر الصحي لمدة 24 ساعة قبل عرضها أمام العامة مرة أخرى.

يذكر أن متاجر ومطاعم ومقاهي حول العالم قد بدأت في تحديد عدد الداخلين إليها تحاشيا لانتقال عدوى كورونا.

وينصح مراكز التحكم من الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، بعدم تجمع أكثر من عشرة أشخاص في مكان مغلق.

الحرة / ترجمات - واشنطن