"مؤذية و مهينة".. انتقادات لبرنامج مساعدات تلفزيوني بعد حلقة مع فنان لبناني

انتقد الفنان السعودي ناصر القصبي حلقة من برنامج "قلبي اطمأن" التلفزيوني الرمضاني الذي يقدم مساعدات للمحتاجين، خصصت لفنان لبناني معروف.

وأشاد القصبي في تغريدة على موقع تويتر بما حققه البرنامج الإماراتي في مواسمه السابقة، مرجعا ذلك إلى فكرته الإنسانية النبيلة، إلا أنه انتقد تقديم مساعدات لأشخاص معروفين.

وأضاف أن تقديم مساعدات لأشخاص معروفين كم هو الحال مع الفنان اللبناني صلاح تيزاني (أبو سليم) يبقى "مؤذيا ومهينا" في حقه، رغم القصد النبيل.

إلا أن بعض المغردين خالفوا الفنان السعودي في ذلك، واعتبروا أن الفنان مثله مثل الإنسان العادي، وأن الفقر لا يفرق بين الناس.

فيما اعتبر هذا المغرد أن حاجة الفنان للمساعدة تظهر الظروف التي يعيشها كثيرون مثله في لبنان.

و "قلبي اطمأن" هو برنامج خيري إنساني يدعمه الهلال الأحمر الإماراتي يقدم مساعدات مالية إلى أشد الناس حاجة في العالم العربي وبعض الدول الأفريقية المسلمة.