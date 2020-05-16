"مؤذية و مهينة".. نجم سعودي ينتقد برنامج "قلبي اطمأن" بعد حلقة الفنان أبو سليم

انتقد الفنان السعودي ناصر القصبي حلقة من برنامج "قلبي اطمأن" التلفزيوني الرمضاني الذي يقدم مساعدات للمحتاجين، خصصت لفنان لبناني معروف.

وأشاد القصبي في تغريدة على موقع تويتر بما حققه البرنامج الإماراتي في مواسمه السابقة، مرجعا ذلك إلى فكرته الإنسانية النبيلة، إلا أنه انتقد تقديم مساعدات لأشخاص معروفين.

وأضاف أن تقديم مساعدات لأشخاص معروفين كم هو الحال مع الفنان اللبناني صلاح تيزاني (أبو سليم) يبقى "مؤذيا ومهينا" في حقه، رغم القصد النبيل.

البرنامج الأماراتي ليطمئن قلبي حقق نتائج طيبه في المواسم السابقه لفكرتة الأنسانيه النبيله ولا شك ان صناع هذا البرنامج مشكورين قد قدموا مساعدات عظيمه للبسطاء في كل مكان . لكن مساعدتهم لأشخاص معروفين كما هو مع الفنان ابو سليم ... أرآها مؤذية و مهينه في حقة وإن كان المقصد نبيلاً https://t.co/YATf8h4uTH — ناصر القصبي (@algassabinasser) May 15, 2020

إلا أن بعض المغردون خالفوا الفنان السعودي في ذلك، واعتبروا أن الفنان مثله مثل الإنسان العادي، وأن الفقر لا يفرق بين الناس.

أختلف معك في الرأي أستاذي الفاضل!

الظروف تتغير والفقر لايُفرّق! ياما شفنا ناس كانوا أصحاب ملايين ومشاهير فقدوا كل مايملكون لكن من النادر أن يتم ذكرهم أو مساعدتهم!

وهنا يرسل البرنامج رسالة للجميع بأهمية العطاء لكل محتاج مهما كان!

خاصة المتعففين منهم!

ولم يتم بثها إلا بعد إذنه. — سعود الكعبي (@SaoudAlkaabi) May 15, 2020

فيما اعتبر هذا المغرد أن حاجة الفنان للمساعدة تظهر الظروف التي يعيشها كثيرون مثله في لبنان.

بلد ما في قيمة فيه للانسان.

شخص مثل صلاح تيزاني (ابو سليم) عاش عمره عم يضحكنا.

جيل بأكمله بتربطه بهيدا الشخص ذكريات.

بعمر ال ٩٢ عايش بوضع جدا صعب.

ومثله وأمثال... pic.twitter.com/9UXOooOeKH — Omar Shehab 🇱🇧 🇵🇸 (@Oshehab) May 15, 2020

و "قلبي اطمأن" هو برنامج خيري إنساني يدعمه الهلال الأحمر الإماراتي يقدم مساعدات مالية إلى أشد الناس حاجة في العالم العربي وبعض الدول الأفريقية المسلمة.