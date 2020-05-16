منوعات

"مؤذية و مهينة".. نجم سعودي ينتقد برنامج "قلبي اطمأن" بعد حلقة الفنان أبو سليم

الحرة - واشنطن
16 مايو 2020
القصبي انتقد تقديم مساعدات علنية لأشخاص معروفين
القصبي انتقد تقديم مساعدات علنية لأشخاص معروفين

انتقد الفنان السعودي ناصر القصبي حلقة من برنامج "قلبي اطمأن" التلفزيوني الرمضاني الذي يقدم مساعدات للمحتاجين، خصصت لفنان لبناني معروف.

وأشاد القصبي في تغريدة على موقع تويتر بما حققه البرنامج الإماراتي في مواسمه السابقة، مرجعا ذلك إلى فكرته الإنسانية النبيلة، إلا أنه انتقد تقديم مساعدات لأشخاص معروفين.

وأضاف أن تقديم مساعدات لأشخاص معروفين كم هو الحال مع الفنان اللبناني صلاح تيزاني (أبو سليم) يبقى "مؤذيا ومهينا" في حقه، رغم القصد النبيل.

إلا أن بعض المغردون خالفوا الفنان السعودي في ذلك، واعتبروا أن الفنان مثله مثل الإنسان العادي، وأن الفقر لا يفرق بين الناس.

فيما اعتبر هذا المغرد أن حاجة الفنان للمساعدة تظهر الظروف التي يعيشها كثيرون مثله في لبنان.

و "قلبي اطمأن" هو برنامج خيري إنساني يدعمه الهلال الأحمر الإماراتي يقدم مساعدات مالية  إلى أشد الناس حاجة في العالم العربي وبعض الدول الأفريقية المسلمة.

الحرة - واشنطن

اقرأ أيضا

يعملون في مجال تحويل الأموال والصرافة غير الشرعية
لبنان.. معركة البقاء

ضبط شبكة لتهريب الأموال خارج لبنان ومبالغ مالية ضخمة

الحريق شمل خزانات ومستودعات للنفط داخل المصفاة الواقعة على الطريق الرابط بين مخمور وأربيل
العراق

بالفيديو.. حريق في مصفاة نفط عراقية قرب أربيل

يعاني السودانيون منذ أشهر للحصول على الخبز ووقود السيارات والغاز المنزلي
السودان

التضخم يقفز إلى 99% في السودان

مؤشر على أن فيروس كورونا لا يزال غامضا 
أزمة كورونا

"ليس وقت الاحتفال".. منظمة الصحة العالمية تحذر من "موجة ثانية قاتلة"

القصبي انتقد تقديم مساعدات علنية لأشخاص معروفين
منوعات

"مؤذية و مهينة".. نجم سعودي ينتقد برنامج "قلبي اطمأن" بعد حلقة الفنان أبو سليم

يعود الدوري من المرحلة السادسة والعشرين مع تصدر بايرن بفارق أربع نقاط عن دورتموند
رياضة

صافرة الدوري الألماني تنطلق بعد ساعات.. و"ديربي الرور" أبرز المواجهات

الأكاديمية الإيرانية-الفرنسية فاريبا عادلخاه
عربي ودولي

"بتهمتين سخيفتين".. إيران تحكم بسجن باحثة في المذهب الشيعي

أميركا

استطلاع: ثلثا المتدينين الأميركيين يعتقدون أن فيروس كورونا "رسالة من ألله"

الحرة / ترجمات - واشنطن
16 مايو 2020
كنيسة

أظهر استطلاع جديد أن 63 في المئة من المتدينين الأميركيين يرون أن جائحة فيروس كورونا المستجد "رسالة من الله، يطلب فيها من البشرية أن تغير أساليب حياتها".

وشمل الاستطلاع، الذي أجرته وكالة أسوشيتد برس، في الفترة من 30 أبريل إلى 4 مايو، بهامش خطأ يزيد أو ينقص 4.2 نقطة مئوية، 1002 من البالغين الأميركيين الذين أكدوا أنهم يؤمنون بالله.

ومن بين 63 في المئة، قال 31 في المئة إنهم يشعرون بقوة أن الفيروس التاجي هو رسالة من الله، في حين قال آخرون بنسبة مماثلة إنهم شعروا بذلك "بقوة إلى حد ما".

عندما ركز الاستطلاع على أعراق مختلفة، وجد أن 73 بالمئة من الأميركيين السود و65 بالمائة من الأميكيين من أصل إسباني شعروا أن الفيروس كان رسالة من الله، بينما قال 48 بالمائة من الأميركيين البيض الشيئ ذاته.

بالإضافة إلى ذلك، أظهر الاستطلاع أن غالبية الأميركيين المتدينين، أو ما يعادل 55 في المئة من مجتمع البحث، يعتقدون أن الله سيحميهم من الإصابة بالفيروس التاجي، بينما قال 9 بالمئة إنهم يعتقدون أن الله قد تخلى عن البشرية.

وبينما يعتقد عدد كبير من المتدينين الأميركيين أن الفيروس رسالة من الله، وجد الاستطلاع أن هذه المجموعة نفسها قد قللت من بعض أنشطتها الدينية. 

وفقًا للاستطلاع، قال 38 بالمائة من المتدينين الأميركيين إنهم تبرعوا بالمال أو الطعام أو الإمدادات لمنظمة أو مجموعة دينية، وهو انخفاض كبير عن عام 201، حيث قال 53 بالمائة أنهم فعلوا الشيء نفسه.

ورصد الاستطلاع أيضًا انخفاضًا في عدد المتدينين الأميركيين الذين يتطوعون مع الجماعات الدينية بالإضافة إلى مساعدة أو مراجعة جيرانهم.

وفقًا للاستطلاع، قال 18 بالمائة من الأميركيين الذين لهم انتماء ديني إنهم تطوعوا مع مجموعة دينية منذ بدء جائحة الفيروس التاجي، بينما تطوع 34 بالمائة من المجموعة مع المنظمات في عام 2019. 

وقال 61 بالمائة من الأميركيين المتدينين أنهم ساعدوا أو قاموا بإعانة جيرانهم منذ بدء الوباء، مما يظهر انخفاضًا بمقدار نقطتين عن عام 2019، حيث قال 65 بالمائة أنهم فعلوا ذلك.

يستمر الفيروس التاجي الجديد، الذي يسبب كوفيد- 19 الضار للجهاز التنفسي، في الانتشار في جميع أنحاء الولايات المتحدة، التي أضحت أكثر بلدان العالم تضررا من كورونا المستجد.

,وفقًا لإحصاء قدمته جامعة جونز هوبكنز، هناك حاليًا أكثر من 1.4 مليون حالة في الولايات المتحدة، وما لا يقل عن 86851 حالة وفاة.

الحرة / ترجمات - واشنطن