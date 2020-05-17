منوعات

بعد كورونا والدبابير القاتلة.. السحالي تهاجم ولاية جورجيا

الحرة / ترجمات - دبي
17 مايو 2020
يمكن أن تنمو حتى أربعة أقدام وتأكل كل شيء
يمكن أن تنمو حتى أربعة أقدام وتأكل كل شيء

تزامناً مع تعرض الولايات المتحدة لفيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 1.5 مليون شخص وقتل نحو 90 ألفا، والدبابير الأسيوية القاتلة، تتعرض بعض الولايات لهجوم من سحالي "تيغو" الأرجنتينية المعروفة بحجمها الكبير.

ووفقاً لصحيفة نيويورك تايمز، تهاجم سحالي تيغو التي تعيش في أميركا الجنوبية ولاية جورجيا، وغالباً يكون لونها أبيض وأسود.

وقال جون غينسين، عالم الأحياء في إدارة الموارد الطبيعية في جورجيا، في مقطع فيديو سجله وهو يحمل أحد السحالي: "نحاول إزالتها، لها آثار سلبية كبيرة على البيئة إنها تأكل أي شيء".

ويمكن للسحالي أن تنمو حتى أربعة أقدام وتزن نحو 10 أرطال (5 كلغ) أو أكثر، ويُعتبر  بيض التماسيح والسمان أو الديك الرومي أو السلحفاة غوفر طعامها المفضل.

وتأكل أيضًا الفواكه والخضروات والنباتات وأغذية الحيوانات الأليفة والحشرات، وعادة ما توجد في الأراضي العشبية المختلطة والغابات، وتتكاثر بسرعة، حتى أنه يمكن للأنثى أن تضع حوالي 35 بيضة سنويًا.

وعلى الرغم من أن تلك السحالي لا تعتبر عدائية تجاه الإنسان، إلا أنها يمكن أن تهاجمه بأسنانها الحادة وذيولها في حال شعرت بتهديد.

كما أعلنت وزارة الموارد الطبيعية في جورجيا إن فلوريدا، التي تتعامل مع تيغو منذ أكثر من عقد، لم تسجل أي هجمات مفترسة من هذه السحالي على الحيوانات الأليفة.

وتم رصد هذا النوع من السحالي لأول مرة في في جنوب فلوريدا في عام 2008، وسرعان ما شقت طريقها  إلى مستنقعات إيفرجلادز، حيث وجدت قائمة وافرة من الحياة البرية المحلية.

وأضاف غينسين أنه بسبب علاماتها البيضاء والسوداء وشرائطها المنقوشة مثل السجادة المزخرفة، فإن الكثيرون يعتقدون أنها تماسيح.

وتحاول إدارة الموارد الطبيعية والمسح الجيولوجي بالولايات المتحدة وجامعة جورجيا الجنوبية، مكافحة هذا الهجوم ومصادرة كل السحالي، وطالبت من السكان الإبلاغ فورا عند رؤيتها سواء حية أو ميتة.
 

الحرة / ترجمات - دبي

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منوعات

بعد كورونا والدبابير القاتلة.. السحالي تهاجم ولاية جورجيا

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أزمة كورونا

بيل غيتس ضحية مواقع التواصل بسبب كورونا

الحرة / وكالات - واشنطن
16 مايو 2020
غيتس يرى في الوباء كابوساً وحدثاً يحدد الحقبة
يتهم بيل غيتس بالوقوف وراء كورونا بعد انتشار مقاطع له يتوقع فيها ظهور الفيروس

يتشارك الملايين على الإنترنت أخبار كاذبة حول بيل غيتس مؤسس مجموعة "مايكروسوفت" من قبيل إنه "اخترع كوفيد-19" و"يريد إفراغ الأرض من سكانها" و"زرع شرائح إلكترونية في البشر".

وأصبح الملياردير الأميركي الشهير خلال الفترة الأخيرة، الهدف المفضل لأصحاب نظريات المؤامرة الذين يستفيدون من خلال منشوراتهم في زيادة عدد المشاهدات مع تفشي الوباء.

وشرح روري سميث وهو مدير البحوث في "فيرست درافت" وهي شبكة من وسائل إعلام تقوم بمشاريع لمكافحة التضليل عبر الانترنت أن غيتس الذي أصبح فاعل خير استحال "دمية فودو يزرع فيها المتآمرون من جميع المشارب"، مثل الإبر، "نظرياتهم المختلفة".

ووصفت ويتني فيليبس من الجامعة الأميركية في سيراكيوز الملياردير الأميركي الذي انخرط منذ 20 عاما عبر مؤسسة غيتس في حملات التلقيح ومكافحة الأوبئة، بأنه يستخدم "كفزاعة".

فقد حصد مقطع فيديو بالإنكليزية يتهمه، من بين أمور أخرى، بالرغبة في "القضاء على 15 بالمئة من سكان العالم" عن طريق اللقاحات وزرع رقائق إلكترونية في أجساد البشر، ما يقرب من مليوني مشاهدة على "يوتيوب" في أقل من شهرين.

وهذه الادعاءات "زادت بشكل صاروخي" بين يناير وأبريل بحسب روري سميث إلى درجة بات فيه الفيديو التضليلي باللغة الإنكليزية الموجه ضد بيل غيتس الآن أكثر المنشورات المرتبطة بكوفيد-19 الذي أودي بحياة أكثر من 300 ألف شخص حول العالم، شيوعا، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"،.

 

"شخصية المستفيد"

ويمكن العثور على الادعاءات المضللة في أرجاء العالم وبكل اللغات على "فيسبوك" و"إنستغرام" و"تويتر" و"واتساب" و"4تشان" و"ريديت".

وقد تحققت وكالة فرانس برس من أكثر من 12 منشورا، حقق نسب مشاهدة عالية بالإنكليزية والفرنسية والإسبانية والبولندية والتشيكية.

ومن خلال الاقتباسات المحرّفة وتركيب الصور والاختصارات المضللة، تتهمه هذه المنشورات برغبته في إعطاء لقاح مسموم للأفارقة من خلال شل مئات الآلاف من الأطفال والسيطرة على منظمة الصحة العالمية واستخدام أدمغتنا لإنشاء عملات افتراضية.

وإذا كان جزء كبير منها متداولا قبل تفشي فيروس كورونا المستجد، فإن الادعاءات التي تستهدف بيل غيتس تشترك في نقطة واحدة: اتهامه بالرغبة في الاستفادة من الوباء مثل شخصية "المستفيد من الحرب": السيطرة على العالم أو زيادة ثروته من خلال بيع اللقاحات.

وقال سميث "هذه النظريات، يمكن أن تقلل من ثقة الناس في المنظمات الصحية وتخفض معدلات التلقيح، وهو أمر مثير للقلق".

وأوضحت الباحثة كينغا بولينتشوك ألينيوس على مدونة لجامعة هلسنكي "يجب على أي نظرية مؤامرة أن تكشف مطلقها" مضيفة "لأنه انتقد إدارة ترامب ولأنه قطب تكنولوجيا، تحول إلى فاعل خير وهو مروج كبير وممول لحملات التلقيح والمؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، فهو كبش فداء مثالي للأزمة".

 

"نجم"

وقال سيلفان ديلوفي الباحث في علم النفس الاجتماعي في جامعة رين "لم يصبح نجم نظريات المؤامرة فقد كان كذلك منذ فترة طويلة".

وقد اتهم بيل غيتس في السابق بالوقوف وراء وباء زيكا، كما قال هذا الاختصاصي في نظريات المؤامرة، لكن بفضل الأزمة الصحية الحالية غير المسبوقة، يحطم بيل غيتس المستويات القياسية.

وتابع روري سميث "هذا ليس مفاجئا، نظرا إلى أنه مرتبط بقضايا الصحة العامة بطرق مختلفة مع المشاريع التي أطلقها حول العالم".

ومن بين النظريات، أن بيل غيتس هو من صنع الفيروس و"الدليل؟" لديه "براءة اختراع" و"تنبأ بالوباء" خلال مؤتمر في العام 2015.

 

مشاهير يرددون الشائعات

وهذه الادعاءات الكاذبة تشاركتها أيضا شخصيات معروفة مثل الممثلة الفرنسية جولييت بينوش.

وقد أثار بيل غيتس المنتقد لدونالد ترامب غضب لورا إنغراهام مقدمة البرامج التلفزيونية المحافظة التي اتهمته برغبته في "تعقب" الأشخاص من خلال اللقاحات.

وإثباتا لشعبية هذه النظريات، يمكن إيجادها على الجانب الآخر من رقعة الشطرنج السياسية مع روبرت كينيدي جونيور، ابن شقيق الرئيس الديموقراطي السابق المناهض لترامب واللقاحات.

وإن أردنا التبسيط، فإن ثروته وكونه من عمالقة التكنولوجيا تجعلانه شخصا "مشتبها" لدى اليسار المتشدد، في حين أن شخصيته الدولية المؤثرة تجعله تجسيدا ل"نزعة عالمية" يكرهها " اليمين المتشدد، كما شرح سيلفان ديلوفي.

وتابع أنه مع ذلك، فإن فضح الادعاءات الكاذبة لا يعني "أن كل الأشخاص جيدون"، مشيرا إلى أنه قد تكون هناك تساؤلات حول استخدام البيانات الشخصية من قبل مجموعات التكنولوجيا أو الحكومات على سبيل المثال.

كذلك تعرضت مؤسسة بيل غيتس لانتقادات بسبب نقص الشفافية في إدارتها أو اختيارها للتمويل في مجلة "ذي لانسيت" العلمية.

الحرة / وكالات - واشنطن