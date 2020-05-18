منوعات

أعضاؤها إرهابيون.. إيران تطلق "جائزة عالمية" باسم سليماني

الحرة / وكالات - واشنطن
18 مايو 2020
قتلت الولايات المتحدة قاسم سليماني مطلع يناير الماضي
قتلت الولايات المتحدة قاسم سليماني مطلع يناير الماضي

أطلقت السلطات الإيرانية "جائزة عالمية" تمنح إلى أشخاص في مجال ما وصفته بـ"النضال والمقاومة"، وفق ما نشر موقع "إيران إنترناشونال" الاثنين.

الجائزة أعلنها رئيس البلاد حسن روحاني، ووضع لها لجنة تضم 19 عضوا أسماها "مجلس وضع السياسات لجائزة اللواء سليماني العالمية".

ويطلق النظام الإيراني على الميليشيات التي تدين بالولاء لطهران باسم "فصائل المقاومة"، وستمنح هذه الجائزة لمن لهم دور في مجال ا"لمقاومة والنضال" وفق معايير إيران.

ونقلت إيران إنترنشنال عن وكالة إرنا الرسمية بأن اللجنة تضم: وزير الخارجية، ورئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وممثلون عن حزب الله اللبناني، وحركة الجهاد الإسلامي، وحركة أنصار الله في اليمن.

وأقر مجلس الثورة الثقافية الجائزة في يونيو الماضي، أي قبل نحو نصف عام من حادثة مقتل سليماني بهجوم نفذه الجيش الأميركي بالقرب من مطار بغداد في الثالث من يناير الماضي.

الحرة / وكالات - واشنطن

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دراسة تكشف نتائج صادمة عن مواقف الرجال والنساء من الروبوتات الجنسية

الحرة / ترجمات - واشنطن
18 مايو 2020
الرجال يرغبون أكثر بالروبوتات الجنسية والنساء تغار منها
الرجال يرغبون أكثر بالروبوتات الجنسية والنساء تغار منها

يميل الرجال إلى أن يكون لديهم مواقف أكثر إيجابية تجاه الروبوتات الجنسية المستقبلية ويفترضون خطأ أن شريكاتهم يشاركنهم وجهات النظر هذه، فيما لا تميل النساء لمثل هذه الروبوتات ويفترضن خطأ أن شركائهن يؤمنون بذات المعتقد.

دراسة حديثة نشرتها مجلة "Frontiers in Psychology" وجدت أن الغالبية من الناس يسقطون مشاعرهم فيما يتعلق بالروبوتات الجنسية على شركائهم.

مادس نوردمو أرنستاد، أستاذ علم النفس في كلية الأعمال النرويجية ومعد الدراسة قال إن سلسلة مسلسل الخيال العلمي "ويست ورلد" كانت الملهم لإعداد هذه الدراسة والتي بحثت معضلة التفاعل ما بين الإنسان والروبوت خاصة تلك التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

Classic Western Meets Science Fiction Film | Invitation to the...

"It's a classic full boat Western meets a science fiction film." Go behind the scenes of HBO's new series Westworld.

Posted by Westworld on Sunday, September 18, 2016

وأشار إلى أنها بحثت في أقدم سؤال فلسفي بالتاريخ: ما هو الذي يجعل الإنسان إنسانا؟ وما الذي يميزنا عن عالم الأشياء المادية أو الحيوان؟، وللإجابة عن هذه الأسئلة فنحن أمام حلول وطرق إبداعية للإجابة عن هذا التساؤل.

ومن هذه الطرق بأن تجد الإجابة عما هي الصفات التي يحتاجها الروبوت الجنسي ليصل إلى مستوى الخيانة؟، وهناك العديد من الإجابات التي أظهرت أن بعض الناس يشعرون بالتهديد والغيرة حتى لو من روبوت جنسي.

وصمم أرنستاد الدراسة اعتمادا على مشاركة 163 امرأة و114 رجلا، حيث قرأوا قصة عن روبوت يحاكي الواقع وهو مصمم للجنس أو الحب الأفلاطوني، وبعدها عليهم الإجابة عن رد فعلهم إذا امتلك شريكهم مثل هذا الروبوت، وكيف سيتفاعل الشريك إذا ما علم امتلاكك لمثل هذا الروبوت وأنك تستخدمه؟.

الرجال كانوا أكثر موافقة من النساء على عبارات مثل "آمل أن يتم تطوير هذا النوع من الروبوتات في المستقبل" أو "أتطلع إلى تطوير وإطلاق هذا النوع من الروبوتات"، أما النساء فكان إجاباتهن أكثر موافقة مع عبارات "هذا الروبوت سيثير الغيرة في داخلي" و"أود أن يتخلص شريكي من هذا الروبوت".

وكان الأكثر دهشة في إجابات المشاركين، بأن الرجال والنساء كانوا على خطأ فيما يريده الشريك من الآخرين، فكل منهما يدعم اتجاها آخر فيما يتعلق بهذه الروبوتات، ولكنهم يتوقعون العكس من شريكهم ويعتقدون أنه سيكون موافقا لمعتقداتهم في هذا الإطار.

وأشار أرنستاد أنه بالرغم من أن هذه الأسئلة افتراضية، وأعداد المشاركين ليست ممثلة عن الشرائح النساء والرجال بالكامل، إلا أنها ربما تستدعي التوسع في إجراء مسح لأعداد أكبر لمعرفة حقيقة مشاعر الذكور والإناث تجاه الروبوت أكان لأغراض الجنس أو لأغراض الحب العذري.

الحرة / ترجمات - واشنطن