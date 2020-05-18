منوعات

ثلوج وبيوت مدمرة في صعيد مصر.. ظاهرة لم تحدث منذ نصف قرن

الحرة - واشنطن
18 مايو 2020
تسببت السيول بقطع الطرق الصحراوية في محافظات الصعيد
تسببت السيول بقطع الطرق الصحراوية في محافظات الصعيد | Source: سيد عبدالرحمن

في ظاهرة لم تشهدها محافظات الصعيد قنا وأسوان جنوب مصر منذ 45 عاما هطلت الثلوج وتبعها أجواء عاصفة وزخات أمطار تسببت بسيول قطعت طرقا رئيسية، خلال الأيام القليلة الماضية.

وتسبب سوء الأحوال الجوية بانهيار أربعة منازل في محافظة قنا، وأصيب 12 شخصا، وسقطت 36 شجرة، ما تسبب بانقطاع الكهرباء عن عدة قرى في المحافظة.

محافظ قنا: - غلق طريق قنا الاقصر الصحراوي الشرقي لقطع مياه السيول بأماكن متفرقة بالطريق - سريان مياه السيول في المجري...

Posted by ‎مكتب اعلام محافظة قنا‎ on Sunday, May 17, 2020

وأغلقت السلطات طريق قنا الأقصر الصحراوي بسبب السيول وعدم استقرار الحالة الجوية.

ووفق الموقع الإلكتروني لبوابة الأهرام فقد شهدت هذه المنطقة في مايو من عام 1975 سيولا تسببت في تدمير 200 منزل، وقتل ثلاثة أشخاص، وبنهاية أبريل من عام 1985 كانت قد شهدت محافظة قنا سيولا تسببت بموت 32 شخصا، وتدمير العديد من المنازل.

وغالبا ما تشهد هذه المنطقة سيولا في شهور الربيع والخريف، والتي كان آخرها سيل 1994 والذي تسببت بعدة وفيات، وخسائر فادحة بالممتلكات وسكة الحديد.

الحرة - واشنطن

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مصر

لقطات فيديو نادرة.. مصر تحارب الكوليرا قبل 73 عاما

الحرة - واشنطن
17 مايو 2020
لقطة من الفيديو يظهر فيه كيف كان يتم تعقيم الشوارع والمباني لمكافحة وباء الكوليرا في مصر عام 1947
لقطة من الفيديو يظهر فيه كيف كان يتم تعقيم الشوارع والمباني لمكافحة وباء الكوليرا في مصر عام 1947

أظهرت لقطات نادرة بالفيديو كيفية تعامل مصر مع وباء الكوليرا قبل أكثر من 73 عاما، وكيف نجحت حينها من احتواءه ليكون المرة الأخيرة التي يظهر فيها. 

وتتشابه اللقطات التي نشرتها صفحة Misr Means Egypt على فيسبوك لما يحدث حاليا من حيث التعقيم ومحاولة غسل الأطعمة والأشياء جيدا.

وكان انتشار وباء الكوليرا في مصر عام 1947 هو المرة العاشرة والأخيرة التي يمر بها الوباء على مصر، بحسب محاضرة نادرة تعود لعام 1948 نشرتها وزارة المعارف، والتى نشرتها بوابة الأهرام العام الماضي، للدكتور سيف النصر أبو ستيت، عن تاريخ الأوبئة فى مصر وخاصة وباء الكوليرا. 

وكان الوباء قد راح ضحيته عشرات الالاف من المصريين على مدار 150 عاما. 

ويظهر في الفيديو كيف استخدمت مصر الطائرات لنشر مواد تكافح المرض، حيث كان يتم حرق المادة المكونة للكبريت وإلقائها في الشوارع قبل ظهور الأمصال والتطعيمات والأدوية، بحسب تقرير لمفتش صحة القاهرة آنذاك الدكتور حمدي بك. 

كما يظهر كيف كان يتم رش المواد المعقمة في الشوارع وعلى المباني، وغسل الأطعمة جيدا. 

لحظة إعلان الطوارئ في المملكة المصرية لمحاربة وباء كوليرا ..1947م. Credit Misr Means Egypt.

Posted by Ahmed Ta Neke on Monday, March 9, 2020

ويسبب مرض الكوليرا إسهالا شديدا وينتج عن تناول أو شرب أطعمة ملوثة بجراثيم الكوليرا السامة. ويمكن أن ينتشر المرض بسرعة في المناطق التي تعاني من سوء شبكة الصرف الصحي مما سبب العديد من الأوبئة العالمية على مر التاريخ.

وأظهرت لقطات الفيديو كيف كان هناك زحام للحصول على جرعة يبدو أنها كانت مصلا للوقاية من المرض. 

وبحسب المحاضرة النادرة عام 1948 فإن الدكتور أبو ستيت أشار إلى أن "التطعيم ضد الكوليرا ليس ضمانا كافيا ضد العدوى، ولكنه يقلل فرصة العدوى ويقلل احتمال الوفاة إذا حدثت الإصابة".

ولا يزال وباء الكوليرا يشكل "تهديدا عالميا" بحسب توصيف منظمة الصحة العالمية، حيث يشيع تفشيه في الوقت الراهن في عدة بلدان منها اليمن. 

ويتوقع خبراء إصابة ما بين 1.3 مليون وأربعة ملايين شخص ووفاة ما بين 21 و143 ألفا بسبب المرض سنويا.

الحرة - واشنطن