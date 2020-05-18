ثلوج وبيوت مدمرة في صعيد مصر.. ظاهرة لم تحدث منذ نصف قرن

في ظاهرة لم تشهدها محافظات الصعيد قنا وأسوان جنوب مصر منذ 45 عاما هطلت الثلوج وتبعها أجواء عاصفة وزخات أمطار تسببت بسيول قطعت طرقا رئيسية، خلال الأيام القليلة الماضية.
وتسبب سوء الأحوال الجوية بانهيار أربعة منازل في محافظة قنا، وأصيب 12 شخصا، وسقطت 36 شجرة، ما تسبب بانقطاع الكهرباء عن عدة قرى في المحافظة.
محافظ قنا: - غلق طريق قنا الاقصر الصحراوي الشرقي لقطع مياه السيول بأماكن متفرقة بالطريق - سريان مياه السيول في المجري...Posted by مكتب اعلام محافظة قنا on Sunday, May 17, 2020
وأغلقت السلطات طريق قنا الأقصر الصحراوي بسبب السيول وعدم استقرار الحالة الجوية.
ووفق الموقع الإلكتروني لبوابة الأهرام فقد شهدت هذه المنطقة في مايو من عام 1975 سيولا تسببت في تدمير 200 منزل، وقتل ثلاثة أشخاص، وبنهاية أبريل من عام 1985 كانت قد شهدت محافظة قنا سيولا تسببت بموت 32 شخصا، وتدمير العديد من المنازل.
عاصفة رملية ورياح قوية على صعيد مصر— احداث آخر الزمان وتغير المناخ (@5irH1xdeOVe4oDz) May 16, 2020
16/5/2020 pic.twitter.com/Pq5AFHdEMK
وغالبا ما تشهد هذه المنطقة سيولا في شهور الربيع والخريف، والتي كان آخرها سيل 1994 والذي تسببت بعدة وفيات، وخسائر فادحة بالممتلكات وسكة الحديد.