منوعات

"لست مسلما.. مع السلامة".. فيديو من قطر يثير الغضب 

الحرة - واشنطن
19 مايو 2020
العامل كان يطلب وجبة إفطار.
العامل كان يطلب وجبة إفطار.

"لست مسلما.. مع السلامة"، بهذه العبارة نهر شخص قطري عاملا أجنبيا كان يطالب بوجبة إفطار خلال توزيع إحدى الجهات وجبات على العمال في قطر، الأمر الذي أثار موجة استياء بعد نشر الفيديو الذي وثق الحادثة.

ونشر ناشط قطري يدعى محمد الشهواني الفيديو، السبت الماضي، قبل أن يلاقي تفاعلا كبيرا في الساعات الماضية، حيث اعتبر ناشطون أن عدم اعتناق العامل الوافد للإسلام لا يبرر حرمانه من وجبة طعام.

ويظهر في الفيديو مجموعة من الرجال الذين يرتدون الزي التقليدي في قطر وهم يوزعون وجبات إفطار في مكان عام، قبل أن يحاول شخص الحصول على حصته، إلا أن أحدهم نهره قائلا "مش مسلم.. صح.. تفضل مع السلامة".

وطلب من زميله التأكد من المعتقد الذي يعتنقه أي شخص ينشد المساعدة قبل أن يمنحه وجبة إفطار، في مشهد اعتبره ناشطون ومغردون لا يمثل تعاليم الإسلام.

وقال الشهواني الذي نشر الفيديو "ديننا الإسلامي دين حسن معاملة ودينٌ سَمح.. هذا عامل بسيط ومدخوله المادي بسيط ولو كان غير مسلما، أعطوه وجبة فهو إنسانٌ في النهاية..".

ورغم أن معظم المغردين اعترضوا على ما بدر من الشخص الذي كان يتولى مسؤولية توزيع وجبات الإفطار، فإن آخرين أيدوا هذا التصرف مبررين بأن هذه الوجبات مخصصة للصائمين.

وقال مغرد إن عمر الخطاب كان "يتفقد الأسواق فرأى رجلا يهوديا قد بلغ من العمر عتيه يتسول فأعفاه من الضريبة وأمر أن يخرج له كفالة أي نفقة من بيت المسلمين. هو لم يأتي بلدك إلا وهو محتاج وهذا رجل كبده رطب فيه أجر ولايجوز تخجله كما قال الرسول..".

وغر آخر قائلا "لم أجد أي تبرير لهذا الموقف.. وألم يعتصرني للموقف المحرج الذي تعرض له هذا المسكين وفي المقابل يحتاج هذا المنسق.. لدورات تدريبية تأهيلية في التعامل الإنساني فطرد إنسان بغض النظر عن أي مسوغ لطرده إهانة لا تقبلها نفس كريم وفي شهر كريم..".

في المقابل، قال مغرد "ما قام بهذا الرجل من تصوير وأسلوب فهو خطأ، ولكن الحقيقة أن التصرّف بحد ذاته صحيح، فهناك من هو أحقّ بهذه الوجبة من هذا العامل، فهناك من هو صائم، والقائمين يرجون الثواب.. في تفطير الصائم، أما أبواب الدعوة إلى الإسلام فلها أوجه كثيرة".

ودافع أحدهم قائلا "مهلاً مهلاً.. تدفعنا المشاعر الانسانية وتدفعنا أخلاقنا الدينية بأن نرفق على الضعفاء والمساكين،،ولكن لا ننسى أيضاً أن هذا إفطار صائم لمن هذا الإفطار الصائم أليس هو للمسلم لوكان يحق لغير المسلم لحق الزكاة لهم وكما تشاهدون بمقطع الفيديو هناك عدد كبير فمن الذي يستحق هذا الإفطار؟".

الحرة - واشنطن

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العامل كان يطلب وجبة إفطار.
منوعات

"لست مسلما.. مع السلامة".. فيديو من قطر يثير الغضب 

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منوعات

الأب والأم انهارا من البكاء.. أشهر قضية اختطاف لطفل صيني تنتهي بصدمة

الحرة / ترجمات - واشنطن
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تقنية التعرف على الوجوه

لم تصدق عائلة أن ابنها الذي اختطف منها حين كان عمره عامين سيعود إليها وهو في الـ34 من العمر.

كان ماو ين، 34 عاما، في الثانية من عمره حينما اختطف من مدينة شيان عاصمة إقليم شنشي شمال غرب الصين، وبيع لعائلة أخرى ربته كابن لها.

وبعد 32 عاما، لم شمل العائلة الصينية أخيرا، لتوضع نهاية سعيدة لإحدى أشهر قصص الاختطاف في الصين.

وأعلن لم شمل ماو، الذي تغير اسمه إلى غو نينغ، مع والده ووالدته، الإثنين، في مؤتمر صحفي نظمته الشرطة وعرض على الهواء مباشرة في محطة التلفزيون الحكومية.

واستخدمت الشرطة الصينية تقنية التعرف على الوجوه، لتحليل الصور القديمة للصبي والبحث عنه، قبل أن تجده وتتأكد من هويته باستخدام تقنية الحمض النووي.

وتم إبلاغ الأم بأنه تم العثور على ابنها في عيد الأم العالمي، وقالت وكالة South China Morning Post الصينية أن الأم أجهشت بالبكاء وقالت إن "هذه أفضل هدية عيد أم".

وفي المؤتمر الصحفي، انهار الزوجان في البكاء، وقالت لي وهي تحمل يدي ابنها "لا اريد أن أنفصل عنه بعد الآن "ورد الابن بانه سيأتي ويعيش مع والديه البيولوجيين قريبا".

واختفى ماو في عام 1988 بعد أن تركه والده وحده لبضع دقائق عندما ذهب لجلب المياه.

وأمضى والداه السنوات الـ 32 التالية في البحث عنه في جميع أنحاء البلاد، ووزعا أكثر من 100,000 منشور للأطفال المفقودين.

ومنذ عام 1999 ظهرت الأم فى العديد من البرامج التليفزيونية فى الصين لزيادة الوعي بآلاف الاطفال المفقودين فى جميع انحاء البلاد وقالت انها تأمل فى أن يشاهد ابنها أحد البرامج يوما ما.

وفي عام 2007، أصبحت متطوعة في منصة غير حكومية رئيسية بعنوان "طفلي تعال إلى البيت" تتعقب الأطفال المختطفين وساعدت أكثر من 20 أسرة في العثور على أطفالها المفقودين.

وقالت الشرطة إنها اكتشفت الشهر الماضي أن الطفل قد بيع إلى زوجين بدون أطفال مقابل 6000 يوان (845 دولارا أميركيا).

ولم يتم الكشف عن مزيد من المعلومات عن والديه بالتبني، ولا يزال التحقيق جاريا في عملية الاختطاف.

وفي عام 2009، أنشأت وزارة الأمن العام الصينية قاعدة بيانات للحمض النووي لمكافحة الاتجار بالبشر في الصين. ووفقا  للمسؤولين، تم العثور على أكثر من 6300 طفل مفقود من خلال قاعدة البيانات منذ ذلك الحين.

ثم في عام 2016، أطلقت الوزارة "ريونيون"، وهو نظام تتبع عبر الإنترنت، وساعد ذلك في العثور على 4385 طفلا من أصل 4467 طفلا مفقودا أبلغ عن اختفائهم، وفقا لغونغ زيونغ، نائب مدير مكتب التحقيقات الجنائية بوزارة الأمن العام.

الحرة / ترجمات - واشنطن