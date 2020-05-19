منوعات

نشر فيديو نادر يظهر فيه حيوان "الكلب النمر" 

الحرة / ترجمات - واشنطن
19 مايو 2020
نشر صورة نادرة لحيوان نمر التسمانيا (الثيلسين) المنقرض
نشر صورة نادرة لحيوان نمر التسمانيا (الثيلسين) المنقرض

نشر الأرشيف الوطني للفيلم والصوت في أستراليا مقطعا مصورا غير مسبوق لحيوان انقرض قبل نحو قرن!

المقطع  الذي لا يتعدى طوله 21 ثانية، هو لنمر التسمانيا الذي يشبه الكلاب، بأنفه الطويل وظهره المخطط.

وهذه الصور الرقمية تمثل آخر الصور المتحركة المعروفة المحتفظ بها لواحد من أشهر الحيوانات المنقرضة في أستراليا.

وهي تظهر نمر التسمانيا "بنجامين" متجولا في قفصه بحديقة بوماريس في هوبارات، التي أغلقت لاحقا.

ويعود هذا المقطع المصور بالأبيض والأسود لعام 1935، أي قبل عام من إعلان انقراض الحيوان المفترس.

فبعد 18 شهرا فقط من تصوير هذا الفيلم، توفي آخر نمر تسمانيا معروف على قيد الحياة، في الأسر في 7 سبتمبر 1936.

يُعد المقطع جزءا من رحلة عام 1935 بعنوان "تسمانيا العجائب" والتي تم تصويرها على الأرجح من قبل صانع الأفلام في بريسبان، سيدني كوك. 


 

الحرة / ترجمات - واشنطن

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نشر صورة نادرة لحيوان نمر التسمانيا (الثيلسين) المنقرض
منوعات

نشر فيديو نادر يظهر فيه حيوان "الكلب النمر" 

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العامل كان يطلب وجبة إفطار.
منوعات

"لست مسلما.. مع السلامة".. فيديو من قطر يثير الغضب 

منوعات

"لست مسلما.. مع السلامة".. فيديو من قطر يثير الغضب 

الحرة - واشنطن
19 مايو 2020
العامل كان يطلب وجبة إفطار.
العامل كان يطلب وجبة إفطار.

"لست مسلما.. مع السلامة"، بهذه العبارة نهر شخص قطري عاملا أجنبيا كان يطالب بوجبة إفطار خلال توزيع إحدى الجهات وجبات على العمال في قطر، الأمر الذي أثار موجة استياء بعد نشر الفيديو الذي وثق الحادثة.

ونشر ناشط قطري يدعى محمد الشهواني الفيديو، السبت الماضي، قبل أن يلاقي تفاعلا كبيرا في الساعات الماضية، حيث اعتبر ناشطون أن عدم اعتناق العامل الوافد للإسلام لا يبرر حرمانه من وجبة طعام.

ويظهر في الفيديو مجموعة من الرجال الذين يرتدون الزي التقليدي في قطر وهم يوزعون وجبات إفطار في مكان عام، قبل أن يحاول شخص الحصول على حصته، إلا أن أحدهم نهره قائلا "مش مسلم.. صح.. تفضل مع السلامة".

وطلب من زميله التأكد من المعتقد الذي يعتنقه أي شخص ينشد المساعدة قبل أن يمنحه وجبة إفطار، في مشهد اعتبره ناشطون ومغردون لا يمثل تعاليم الإسلام.

وقال الشهواني الذي نشر الفيديو "ديننا الإسلامي دين حسن معاملة ودينٌ سَمح.. هذا عامل بسيط ومدخوله المادي بسيط ولو كان غير مسلما، أعطوه وجبة فهو إنسانٌ في النهاية..".

ورغم أن معظم المغردين اعترضوا على ما بدر من الشخص الذي كان يتولى مسؤولية توزيع وجبات الإفطار، فإن آخرين أيدوا هذا التصرف مبررين بأن هذه الوجبات مخصصة للصائمين.

وقال مغرد إن عمر الخطاب كان "يتفقد الأسواق فرأى رجلا يهوديا قد بلغ من العمر عتيه يتسول فأعفاه من الضريبة وأمر أن يخرج له كفالة أي نفقة من بيت المسلمين. هو لم يأتي بلدك إلا وهو محتاج وهذا رجل كبده رطب فيه أجر ولايجوز تخجله كما قال الرسول..".

وغر آخر قائلا "لم أجد أي تبرير لهذا الموقف.. وألم يعتصرني للموقف المحرج الذي تعرض له هذا المسكين وفي المقابل يحتاج هذا المنسق.. لدورات تدريبية تأهيلية في التعامل الإنساني فطرد إنسان بغض النظر عن أي مسوغ لطرده إهانة لا تقبلها نفس كريم وفي شهر كريم..".

في المقابل، قال مغرد "ما قام بهذا الرجل من تصوير وأسلوب فهو خطأ، ولكن الحقيقة أن التصرّف بحد ذاته صحيح، فهناك من هو أحقّ بهذه الوجبة من هذا العامل، فهناك من هو صائم، والقائمين يرجون الثواب.. في تفطير الصائم، أما أبواب الدعوة إلى الإسلام فلها أوجه كثيرة".

ودافع أحدهم قائلا "مهلاً مهلاً.. تدفعنا المشاعر الانسانية وتدفعنا أخلاقنا الدينية بأن نرفق على الضعفاء والمساكين،،ولكن لا ننسى أيضاً أن هذا إفطار صائم لمن هذا الإفطار الصائم أليس هو للمسلم لوكان يحق لغير المسلم لحق الزكاة لهم وكما تشاهدون بمقطع الفيديو هناك عدد كبير فمن الذي يستحق هذا الإفطار؟".

الحرة - واشنطن