نشر فيديو نادر يظهر فيه حيوان "الكلب النمر" 

نشر الأرشيف الوطني للفيلم والصوت في أستراليا مقطعا مصورا غير مسبوق لحيوان انقرض قبل نحو قرن!
المقطع الذي لا يتعدى طوله 21 ثانية، هو لنمر التسمانيا الذي يشبه الكلاب، بأنفه الطويل وظهره المخطط.
We have released 21-second newsreel clip featuring the last known images of the extinct Thylacine, filmed in 1935, has been digitised in 4K and released.— NFSA -National Film and Sound Archive of Australia (@NFSAonline) May 19, 2020
Be sure to check out the footage of this beautiful marsupial. #NFSAOpenOnline #TasmanianTigerhttps://t.co/s3JSAnmFck pic.twitter.com/FSRYXCTTMy
وهذه الصور الرقمية تمثل آخر الصور المتحركة المعروفة المحتفظ بها لواحد من أشهر الحيوانات المنقرضة في أستراليا.
وهي تظهر نمر التسمانيا "بنجامين" متجولا في قفصه بحديقة بوماريس في هوبارات، التي أغلقت لاحقا.
ويعود هذا المقطع المصور بالأبيض والأسود لعام 1935، أي قبل عام من إعلان انقراض الحيوان المفترس.
فبعد 18 شهرا فقط من تصوير هذا الفيلم، توفي آخر نمر تسمانيا معروف على قيد الحياة، في الأسر في 7 سبتمبر 1936.
يُعد المقطع جزءا من رحلة عام 1935 بعنوان "تسمانيا العجائب" والتي تم تصويرها على الأرجح من قبل صانع الأفلام في بريسبان، سيدني كوك.