منوعات

بالكمامات.. أول حفل لأوركسترا الإذاعة الأوكرانية بعد تخفيف الحظر

رويترز
20 مايو 2020
وضع العازفون كمامات يتماشى لونها مع الأزياء السوداء التي يرتدونها
وضع العازفون كمامات يتماشى لونها مع الأزياء السوداء التي يرتدونها

سجل الأوركسترا السيمفوني التابع للإذاعة الأوكرانية أول حفل للتلفزيون والإذاعة والمنصات الإلكترونية منذ أن تم تخفيف إجراءات العزل العام بشكل جزئي في أوائل مايو.

ووضع العازفون كمامات يتماشى لونها مع الأزياء السوداء التي يرتدونها.

وقال فولوديمير شيكو، المدير الفني للأوركسترا، إنه على الرغم من أن كل اثنين من العازفين يتشاركان عادة في حامل واحد للنوتات الموسيقية، فقد التزم الجميع بقواعد التباعد الاجتماعي وإن هذا أثر على أداء الأوركسترا.

وأضاف شيكو "الأمر صعب الآن، لأن كل واحد منهما لا يشعر بحركة كتف زميله، لا يشعر بمرفق الصديق، بعض التواصل قُطع بسبب بعد المسافة وبسبب الكمامات أيضاً، حيث تظهر بعض التعبيرات غير المقصودة على الوجوه خلال العرض يتفاعل العازفون معها".

وتأسس الأوركسترا السيمفوني للإذاعة الأوكرانية في عام 1929، وهو يتبع هيئة تديرها الدولة تضم قناتين تلفزيونيتين وأربع محطات إذاعية بالإضافة إلى أقسام إقليمية.

ويستطيع العازفون تقديم نفس العرض مرة أخرى، لأن الأوركسترا يقدم محتواه بشكل رئيسي للإذاعة والتلفزيون، وذلك بعكس زملائهم الذين ما زالت حفلاتهم المباشرة محظورة نظراً للقيود المفروضة بسبب فيروس كورونا.

وقال شيكو إن صناعة الموسيقى تمر بحالة من الجمود بسبب الوضع الحالي.

وأضاف "يعيش العديد من الفرق الموسيقية على مبيعات التذاكر، كل الفرق الموسيقية التجارية والمؤسسات التجارية وحتي قاعات الموسيقى التي لا تغطي ميزانية الدولة تكاليفها بالكامل".

وقال "هذا هو سبب المشكلة. إنها مشكلة الخسارة، خسائر وطنية لأنه لا توجد أمة بدون ثقافة".

رويترز

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منوعات

نشر فيديو نادر يظهر فيه حيوان "الكلب النمر" 

الحرة / ترجمات - واشنطن
19 مايو 2020
نشر صورة نادرة لحيوان نمر التسمانيا (الثيلسين) المنقرض
نشر صورة نادرة لحيوان نمر التسمانيا (الثيلسين) المنقرض

نشر الأرشيف الوطني للفيلم والصوت في أستراليا مقطعا مصورا غير مسبوق لحيوان انقرض قبل نحو قرن!

المقطع  الذي لا يتعدى طوله 21 ثانية، هو لنمر التسمانيا الذي يشبه الكلاب، بأنفه الطويل وظهره المخطط.

وهذه الصور الرقمية تمثل آخر الصور المتحركة المعروفة المحتفظ بها لواحد من أشهر الحيوانات المنقرضة في أستراليا.

وهي تظهر نمر التسمانيا "بنجامين" متجولا في قفصه بحديقة بوماريس في هوبارات، التي أغلقت لاحقا.

ويعود هذا المقطع المصور بالأبيض والأسود لعام 1935، أي قبل عام من إعلان انقراض الحيوان المفترس.

فبعد 18 شهرا فقط من تصوير هذا الفيلم، توفي آخر نمر تسمانيا معروف على قيد الحياة، في الأسر في 7 سبتمبر 1936.

يُعد المقطع جزءا من رحلة عام 1935 بعنوان "تسمانيا العجائب" والتي تم تصويرها على الأرجح من قبل صانع الأفلام في بريسبان، سيدني كوك. 


 

الحرة / ترجمات - واشنطن