بالكمامات.. أول حفل لأوركسترا الإذاعة الأوكرانية بعد تخفيف الحظر

نشر الأرشيف الوطني للفيلم والصوت في أستراليا مقطعا مصورا غير مسبوق لحيوان انقرض قبل نحو قرن!

المقطع الذي لا يتعدى طوله 21 ثانية، هو لنمر التسمانيا الذي يشبه الكلاب، بأنفه الطويل وظهره المخطط.

We have released 21-second newsreel clip featuring the last known images of the extinct Thylacine, filmed in 1935, has been digitised in 4K and released.



