منوعات

بسبب إيحاءات عنصرية.. فولكسفاغن تسحب إعلان سيارة جديدة

الحرة / وكالات - واشنطن
20 مايو 2020
قالت شركة فولكسفاغن: تم سحب الفيديو و"يمكننا تفهم الغضب"
قالت شركة فولكسفاغن: تم سحب الفيديو و"يمكننا تفهم الغضب"

سحبت شركة فولكسفاغن الألمانية إعلانًا على وسائل التواصل الاجتماعي لسيارة جديدة وقدمت اعتذارا بعد انتقادات لإيحاءاته العنصرية.

ويظهر الإعلان، الذي يستعرق عشر ثوان ونشر على إنستغرام وتويتر، يدًا بيضاء ضخمة تدفع رجلًا أسود بعيدًا عن سيارة غولف صفراء جديدة متوقفة في الشارع، ثم تحركه سريعا إلى داخل مقهى فرنسي.
 
لاحظ معلقون على وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا أنه مع الرؤية التدريجية لشعار "دير نيو غولف" باللغة لاألمانية، أو (الغولف الجديدة)، يمكن قراءة مجموعة الأحرف للحظة وجيزة على أنها إهانة عنصرية.
 
واسم المقهى هو بيتي كولون، والذي يعني باللغة الفرنسية حرفياً "المستعمر الصغير".
 
وصرحت فولكسفاغن لوكالة أسوشيتد برس، الأربعاء، أنه تم سحب الفيديو وأنه "يمكننا تفهم الغضب".
 
وكتبت فولكسفاغن: "لاشك أن الفيديو غير لائق.. سنبحث كيف يمكن أن يكون شيء من هذا القبيل قد حدث، وستكون هناك عواقب".

واعتذر أحد مدراء الشركة المسؤولين عن المبيعات والتسويق، يورغن ستاكمان، عن الإساءة في الإعلان، وأضاف أن "الكراهية والعنصرية والتمييز لا مكان لها في الشركة".

وقالت الشركة المصنعة للسيارات، التي تأسست في عهد النازيين لإنتاج "سيارة للشعب"، إنه نظرًا لتاريخها، فقد سعت دائمًا إلى "وضع نفسها ضد جميع أشكال العنصرية وكره الأجانب والتمييز".


 
وقالت فولكسفاغن إن "العديد من المبادرات في الشركة وفي قوة العمل العالمية لدينا تعزز التنوع والتكامل والتعاون غير المتحيز. هذا يجعل الأمر أكثر إزعاجًا لأننا ارتكبنا هذا الخطأ".

الحرة / وكالات - واشنطن

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نيكولاي ملادينوف
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منوعات

قتل ابنتي أخيه بعد انتشار فيديو لهما.. الشرطة الباكستانية تعتقل المتهم

الحرة / وكالات - واشنطن
20 مايو 2020
الجريمة حدثت الأسبوع الماضي في وزيرستان الشمالية، أحد المعاقل القبلية السابقة لحركة طالبان
الجريمة حدثت الأسبوع الماضي في وزيرستان الشمالية، أحد المعاقل القبلية السابقة لحركة طالبان

أعلن مسؤول بالشرطة الباكستانية إلقاء القبض على رجل متهم بقتل ابنتي أخيه المراهقتين بعد ظهور تسجيل مصور للفتاتين الشقيقتين على وسائل التواصل الاجتماعي وهما تقبلان رجلا.
 
واقعة القتل حدثت الأسبوع الماضي في وزيرستان الشمالية، وهي أحد المعاقل القبلية السابقة لحركة طالبان.
 
التسجيل، الذي تم تصويره قبل نحو عام، انتشر الأسبوع الماضي وهو ما أثار ثائرة العم الذي تردد أنه اتهم الفتاتين بتلويث شرف الأسرة.
 
وقال سيف الله غاندابور ، قائد شرطة المنطقة في وزيرستان الشمالية، إن الاعتقال جاء بعد عملية مطاردة استمرت خمسة أيام في المنطقة للعثور على محمد أسلامورال، الذي فر بعد أن زُعم أنه قتل الشقيقتين الأسبوع الماضي.
 
الشرطة ألقت القبض بالفعل على الرجل الذي ظهر في التسجيل المصور يقبل الفتاتين، ويشتبه في أن الرجل نشر التسجيل المصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهو ما أدى إلى مقتل الفتاتين.
 
وقال غندابور إن التسجيل المصور أثار غضب عم الفتاتين فأرداهما قتيلتين.
 
وأضاف "نحن أيضا نستجوب والد وشقيق الفتاتين لتحديد ما إذا كانا قد قاما بأي دور في القتل".
 
وتعتبر جرائم الشرف قضية كبرى في بلد مسلم محافظ مثل باكستان، حيث تقتل نحو ألف امرأة سنويا على يد الأقارب بسبب تصرفات يعتقد أنها تنتهك الأعراف المحافظة الخاصة بالحب والزواج.
 
وتواصلت مثل تلك الوقائع رغم تصديق البرلمان على قانون عام 2016 رفع مدة عقوبة السجن إلى 25 عاما لكل من يرتكب جريمة بدافع الشرف.
 
والتقبيل في الأماكن العامة مخالف للقانون الباكستاني، وعادة ما يتم احتجاز من يتم ضبطهم في هذا الوضع، ويطلق سراحهم بعد سداد غرامة مالية لتجنب توجيه اتهامات لهما.
 
وفي وقت سابق من هذا الشهر، حكمت اللجنة الباكستانية المستقلة لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي، بالفشل، على حكومة رئيس الوزراء عمران خان، متهمة إياها بأنها لم تبذل جهدا يذكرا لحماية أكثر الناس ضعفا وهشاشة في البلاد، بما في ذلك النساء والأطفال.
 
وغالبًا ما تكون وكالات إنفاذ القانون في باكستان فاسدة أو ترفض الأخذ بكلمة امرأة ضد رجل في المجتمع الذي يهيمن عليه الذكور بشدة.
 
في أبريل، ألقى رجل دين قوي مقرب من رئيس الوزراء باللوم في جائحة الفيروس التاجي العالمي على النساء اللاتي يرتدين ملابس غير محتشمة. وأثارت التصريحات غضبًا على وسائل التواصل الاجتماعي.
 
 

الحرة / وكالات - واشنطن