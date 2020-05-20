قتل ابنتي أخيه بعد انتشار فيديو لهما.. الشرطة الباكستانية تعتقل المتهم

أعلن مسؤول بالشرطة الباكستانية إلقاء القبض على رجل متهم بقتل ابنتي أخيه المراهقتين بعد ظهور تسجيل مصور للفتاتين الشقيقتين على وسائل التواصل الاجتماعي وهما تقبلان رجلا.
واقعة القتل حدثت الأسبوع الماضي في وزيرستان الشمالية، وهي أحد المعاقل القبلية السابقة لحركة طالبان.
التسجيل، الذي تم تصويره قبل نحو عام، انتشر الأسبوع الماضي وهو ما أثار ثائرة العم الذي تردد أنه اتهم الفتاتين بتلويث شرف الأسرة.
وقال سيف الله غاندابور ، قائد شرطة المنطقة في وزيرستان الشمالية، إن الاعتقال جاء بعد عملية مطاردة استمرت خمسة أيام في المنطقة للعثور على محمد أسلامورال، الذي فر بعد أن زُعم أنه قتل الشقيقتين الأسبوع الماضي.
الشرطة ألقت القبض بالفعل على الرجل الذي ظهر في التسجيل المصور يقبل الفتاتين، ويشتبه في أن الرجل نشر التسجيل المصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهو ما أدى إلى مقتل الفتاتين.
وقال غندابور إن التسجيل المصور أثار غضب عم الفتاتين فأرداهما قتيلتين.
وأضاف "نحن أيضا نستجوب والد وشقيق الفتاتين لتحديد ما إذا كانا قد قاما بأي دور في القتل".
وتعتبر جرائم الشرف قضية كبرى في بلد مسلم محافظ مثل باكستان، حيث تقتل نحو ألف امرأة سنويا على يد الأقارب بسبب تصرفات يعتقد أنها تنتهك الأعراف المحافظة الخاصة بالحب والزواج.
وتواصلت مثل تلك الوقائع رغم تصديق البرلمان على قانون عام 2016 رفع مدة عقوبة السجن إلى 25 عاما لكل من يرتكب جريمة بدافع الشرف.
والتقبيل في الأماكن العامة مخالف للقانون الباكستاني، وعادة ما يتم احتجاز من يتم ضبطهم في هذا الوضع، ويطلق سراحهم بعد سداد غرامة مالية لتجنب توجيه اتهامات لهما.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، حكمت اللجنة الباكستانية المستقلة لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي، بالفشل، على حكومة رئيس الوزراء عمران خان، متهمة إياها بأنها لم تبذل جهدا يذكرا لحماية أكثر الناس ضعفا وهشاشة في البلاد، بما في ذلك النساء والأطفال.
وغالبًا ما تكون وكالات إنفاذ القانون في باكستان فاسدة أو ترفض الأخذ بكلمة امرأة ضد رجل في المجتمع الذي يهيمن عليه الذكور بشدة.
في أبريل، ألقى رجل دين قوي مقرب من رئيس الوزراء باللوم في جائحة الفيروس التاجي العالمي على النساء اللاتي يرتدين ملابس غير محتشمة. وأثارت التصريحات غضبًا على وسائل التواصل الاجتماعي.
قتل ابنتي أخيه بعد انتشار فيديو لهما.. الشرطة الباكستانية تعتقل المتهم
أعلن مسؤول بالشرطة الباكستانية إلقاء القبض على رجل متهم بقتل ابنتي أخيه المراهقتين بعد ظهور تسجيل مصور للفتاتين الشقيقتين على وسائل التواصل الاجتماعي وهما تقبلان رجلا.