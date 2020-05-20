منوعات

لإخفاء هويتهم.. عصابة تستخدم أقنعة محمد صلاح في السرقة

الحرة - دبي
20 مايو 2020
عصابة تستخدم صورة محمد صلاح عند سرقة المحلات في القاهرة
عصابة تستخدم صورة محمد صلاح عند سرقة المحلات في القاهرة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية القبض على عصابة تستغل صورة النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنكليزي في عمليات السرقة، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

وأفادت الوزارة أن أفراد العصابة المكونة من 4 أشخاص، يرتدون أقنعة تحمل صورة محمد صلاح، للتمويه وحتى لا تظهر صورتهم الحقيقة في كاميرات المراقبة.

وأضافت أن التنظيم نفذ أكثر من عملية بهذه الطريقة في أحياء القاهرة، وأنه تم إلقاء القبض عليهم بالجرم المشهود عندما لاحظت دورية أمنية محاولة قيام 4 أشخاص يرتدون أقنعة مرسوما عليها وجه صلاح بسرقة أحد المحال.

عصابة بتسرق بماسك وش محمد صلاح .. فخر العرب قدوة لاي حد الله يباركلك ياابني 😂

Posted by Ahmed Rafat on Tuesday, May 19, 2020

وجدت الشرطة بحوزتهم أسلحة واعترفوا بالجرائم التي ارتكبوها باستخدام صورة محمد صلاح.

ويتمتع محمد صلاح بشعبية كبيرة في مصر والعالم العربي، وأصبحت له مكانة كبيرة عند المصريين.

يذكر أن محمد صلاح يستعد مع فريقه ليفربول الإنكليزي للعودة إلى التدريبات الجماعية استعداداً لاستئناف مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز التي توقفت منذ منتصف مارس، في الأول من يونيو القادم.

وأصبح ليفربول بقيادة صلاح على بعد خطوات من تحقيق لقب بطولة البريمرليغ لأول مرة منذ 30 عاماً، فهو يحتل المركز الأول برصيد 82 نقطة بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

الحرة - دبي

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عصابة تستخدم صورة محمد صلاح عند سرقة المحلات في القاهرة
منوعات

لإخفاء هويتهم.. عصابة تستخدم أقنعة محمد صلاح في السرقة

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منوعات

بالكمامات.. أول حفل لأوركسترا الإذاعة الأوكرانية بعد تخفيف الحظر

رويترز
20 مايو 2020
وضع العازفون كمامات يتماشى لونها مع الأزياء السوداء التي يرتدونها
وضع العازفون كمامات يتماشى لونها مع الأزياء السوداء التي يرتدونها

سجل الأوركسترا السيمفوني التابع للإذاعة الأوكرانية أول حفل للتلفزيون والإذاعة والمنصات الإلكترونية منذ أن تم تخفيف إجراءات العزل العام بشكل جزئي في أوائل مايو.

ووضع العازفون كمامات يتماشى لونها مع الأزياء السوداء التي يرتدونها.

وقال فولوديمير شيكو، المدير الفني للأوركسترا، إنه على الرغم من أن كل اثنين من العازفين يتشاركان عادة في حامل واحد للنوتات الموسيقية، فقد التزم الجميع بقواعد التباعد الاجتماعي وإن هذا أثر على أداء الأوركسترا.

وأضاف شيكو "الأمر صعب الآن، لأن كل واحد منهما لا يشعر بحركة كتف زميله، لا يشعر بمرفق الصديق، بعض التواصل قُطع بسبب بعد المسافة وبسبب الكمامات أيضاً، حيث تظهر بعض التعبيرات غير المقصودة على الوجوه خلال العرض يتفاعل العازفون معها".

وتأسس الأوركسترا السيمفوني للإذاعة الأوكرانية في عام 1929، وهو يتبع هيئة تديرها الدولة تضم قناتين تلفزيونيتين وأربع محطات إذاعية بالإضافة إلى أقسام إقليمية.

ويستطيع العازفون تقديم نفس العرض مرة أخرى، لأن الأوركسترا يقدم محتواه بشكل رئيسي للإذاعة والتلفزيون، وذلك بعكس زملائهم الذين ما زالت حفلاتهم المباشرة محظورة نظراً للقيود المفروضة بسبب فيروس كورونا.

وقال شيكو إن صناعة الموسيقى تمر بحالة من الجمود بسبب الوضع الحالي.

وأضاف "يعيش العديد من الفرق الموسيقية على مبيعات التذاكر، كل الفرق الموسيقية التجارية والمؤسسات التجارية وحتي قاعات الموسيقى التي لا تغطي ميزانية الدولة تكاليفها بالكامل".

وقال "هذا هو سبب المشكلة. إنها مشكلة الخسارة، خسائر وطنية لأنه لا توجد أمة بدون ثقافة".

رويترز