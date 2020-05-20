لإخفاء هويتهم.. عصابة تستخدم أقنعة محمد صلاح في السرقة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية القبض على عصابة تستغل صورة النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنكليزي في عمليات السرقة، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

وأفادت الوزارة أن أفراد العصابة المكونة من 4 أشخاص، يرتدون أقنعة تحمل صورة محمد صلاح، للتمويه وحتى لا تظهر صورتهم الحقيقة في كاميرات المراقبة.

وأضافت أن التنظيم نفذ أكثر من عملية بهذه الطريقة في أحياء القاهرة، وأنه تم إلقاء القبض عليهم بالجرم المشهود عندما لاحظت دورية أمنية محاولة قيام 4 أشخاص يرتدون أقنعة مرسوما عليها وجه صلاح بسرقة أحد المحال.

عصابة بتسرق بماسك وش محمد صلاح .. فخر العرب قدوة لاي حد الله يباركلك ياابني 😂 Posted by Ahmed Rafat on Tuesday, May 19, 2020

وجدت الشرطة بحوزتهم أسلحة واعترفوا بالجرائم التي ارتكبوها باستخدام صورة محمد صلاح.

ويتمتع محمد صلاح بشعبية كبيرة في مصر والعالم العربي، وأصبحت له مكانة كبيرة عند المصريين.

يذكر أن محمد صلاح يستعد مع فريقه ليفربول الإنكليزي للعودة إلى التدريبات الجماعية استعداداً لاستئناف مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز التي توقفت منذ منتصف مارس، في الأول من يونيو القادم.

وأصبح ليفربول بقيادة صلاح على بعد خطوات من تحقيق لقب بطولة البريمرليغ لأول مرة منذ 30 عاماً، فهو يحتل المركز الأول برصيد 82 نقطة بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.