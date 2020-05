محام عراقي يرتكب "مذبحة عائلية" في ذي قار

View this post on Instagram

На защиту медсестры из Тулы, надевшую защитный костюм на купальник, встали мужчины ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ На нашем сайте, а также в социальных сетях разгораются нешуточные спорты относительно новости о медсестре Тульской областной больницы, которая надела защитный костюм прямо на купальник. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Что интересно, неприемлимой считают такую "форму одежды", в основном, женщины. Мужчина же, напротив, одобрили внешний вид медработника, преположив, что это могло даже повысить процент выздоровления пациентов в палате. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Напомним, после публикации фото к медсестре применили дисциплинарное взыскание. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Приводим ряд комментариев пользователей: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ - Вот кому надбавку к зарплате давать. Все мужики резко на десяток лет помолодели и забыли по какой причине они тут. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ - Молодец девочка! Хоть у кого-то с чувством юмора порядок в этом всеобщем унылом ауте. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ - Молодец! А то что людям помогает и своей жизнью рискует, за это никто и спасибо не скажет! А как выговор ,так сразу! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ - Замечание объявили из зависти. Она ничего не нарушала. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ - Молодец. Главное, чтобы больным хорошо было! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ - Да с такой фигурой можно и голой. Молодец, настроение больным поднимала! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ - А посмотрите на мужика что сидит на кровати, ему уже и болеть не хочется! !!! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ - Тоже мне, блюстители нравственности нашлись! А поработай в этом презервативе весь день, это будет пыткой!