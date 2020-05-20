"مرزوقة وأبوقحط" مسابقة عفوية شارك فيها الملايين بينهم ألمع النجوم.. ما قصتها؟

تحولت مسابقة على أفضل صورة جائزتها 500 ريال سعودي إلى حرب افتراضية بين الجنسين في العالم العربي شارك فيها العشرات من الفنانين والرياضيين في الوطن العربي والعالم.

بدأت القصة عندما نشر حساب يدعى "منصور" على تويتر عن مسابقة بين أفضل صورة وأعلن منصور أن الجائزة قدرها 500 ريال، يحصل عليها من تجمع صورته أكثر عدد من الإعجابات.

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عندي لكم مسابقة لصاحب " أفضل صورة "

كل شخص ينزل صورة فقط من تصويره ..

راح يكون فيه ٣ فائزين ، ٢ منهم باللايك وواحد بالتقييم

- المركز الاول للاكثر لايك ٥٠٠ ريال

- المركز الثاني للاكثر لايك ٢٥٠

- الفائز بالتقييم ٢٥٠



الشروط : متابعة @Ulefif — منصور (@MansHFC) May 17, 2020

إلا أن المسابقة بين حساب يدعى "مرزوقة" تتابعه الفتيات في المملكة، وحساب رياضي يدعى "أبو قحط" يتابعه الشاب، أخذت منحى آخر، وأصبحت حرباً بين الجنسين، وتحولت الى الأكثر تداولا على موقع تويتر في المملكة خلال الأيام الماضية، وبدأ كل طرف يستعين بنجوم الرياضة والفن لدعمه للفوز بالصورة.

والله من تصويري،،،والله الله باللايكات 🙈❤️❤️❤️ pic.twitter.com/UMBMdhT2VX — مرزوقه (@mrz_4l) May 18, 2020

وكانت صورة مرزوقة عبارة فتاة تمسك بكوب من القهوة المثلجة أما صورة أبو قحط عبارة عن جلسة في الصحراء ونار وإبريق شاي.

وبدأت كل طرف يستعين بعدد من نجوم الفن والرياضة لدعم موقفه، كما بدأ الرجال يستعينوا بصفحات الأندية الرياضية للتصويت لهم، أما الفتيات لجأت إلى الفنانات وصفحات الموضة لطلب التصويت.

الايميل كله رابط رسايل فيها التويتة . لدرجة اني فكرت ادفعلك الفلوس دي عشان اخلص،

سولوه لايك يا جماعة عشان نخلص ويرحمنا — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) May 18, 2020

وقد نجحت صورة أبو قحط في الحصول على دعم لاعب كرة القدم الإسباني سيسك فابريغاس والممثل المصري محمد هنيدي، والحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي بالعربية، أما مرزوقة فقد حصلت على دعم كل من الفنانة اللبنانية إليسا، وهيفاء وهبي، وبلقيس، وأحلام، ونادين نسيب نجيم.

يلا صبايا ندعم #مرزوقة حتى تكسب 😉💪🏻💥 — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) May 18, 2020

🔥 — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) May 18, 2020

وفي نهاية المسابقة تمكنت صورة مرزوقة بدعم من النساء بالفوز بفارق كبير، فقد حصلت على 1.3 مليون إعجاب، أما صورة أبو قحط حصلت على 800 ألف فقط.