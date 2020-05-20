منوعات

"مرزوقة وأبوقحط" مسابقة عفوية شارك فيها الملايين بينهم ألمع النجوم.. ما قصتها؟

الحرة - دبي
20 مايو 2020
الصورتان اللتان شاركا بهما مرزوقة وأبو قحط في المسابقة
الصورتان اللتان شاركا بهما مرزوقة وأبو قحط في المسابقة

تحولت مسابقة على أفضل صورة جائزتها 500 ريال سعودي إلى حرب افتراضية بين الجنسين في العالم العربي شارك فيها العشرات من الفنانين والرياضيين في الوطن العربي والعالم.

بدأت القصة عندما نشر حساب يدعى "منصور" على تويتر عن مسابقة بين أفضل صورة وأعلن منصور أن الجائزة قدرها 500 ريال، يحصل عليها من تجمع صورته أكثر عدد من الإعجابات.

إلا أن المسابقة بين حساب يدعى "مرزوقة" تتابعه الفتيات في المملكة، وحساب رياضي يدعى "أبو قحط" يتابعه الشاب، أخذت منحى آخر، وأصبحت حرباً بين الجنسين، وتحولت الى الأكثر تداولا على موقع تويتر في المملكة خلال الأيام الماضية، وبدأ كل طرف يستعين بنجوم الرياضة والفن لدعمه للفوز بالصورة.

وكانت صورة مرزوقة عبارة فتاة تمسك بكوب من القهوة المثلجة أما صورة أبو قحط عبارة عن جلسة في الصحراء ونار وإبريق شاي.

وبدأت كل طرف يستعين بعدد من نجوم الفن والرياضة لدعم موقفه، كما بدأ الرجال يستعينوا بصفحات الأندية الرياضية للتصويت لهم، أما الفتيات لجأت إلى الفنانات وصفحات الموضة لطلب التصويت.

وقد نجحت صورة أبو قحط في الحصول على دعم لاعب كرة القدم الإسباني سيسك فابريغاس والممثل المصري محمد هنيدي، والحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي بالعربية، أما مرزوقة فقد حصلت على دعم كل من الفنانة اللبنانية إليسا، وهيفاء وهبي، وبلقيس، وأحلام، ونادين نسيب نجيم.

وفي نهاية المسابقة تمكنت صورة مرزوقة بدعم من النساء بالفوز بفارق كبير، فقد حصلت على 1.3 مليون إعجاب، أما صورة أبو قحط حصلت على 800 ألف فقط.

الحرة - دبي

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الصورتان اللتان شاركا بهما مرزوقة وأبو قحط في المسابقة
منوعات

"مرزوقة وأبوقحط" مسابقة عفوية شارك فيها الملايين بينهم ألمع النجوم.. ما قصتها؟

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منوعات

لإخفاء هويتهم.. عصابة تستخدم أقنعة محمد صلاح في السرقة

الحرة - دبي
20 مايو 2020
عصابة تستخدم صورة محمد صلاح عند سرقة المحلات في القاهرة
عصابة تستخدم صورة محمد صلاح عند سرقة المحلات في القاهرة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية القبض على عصابة تستغل صورة النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنكليزي في عمليات السرقة، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

وأفادت الوزارة أن أفراد العصابة المكونة من 4 أشخاص، يرتدون أقنعة تحمل صورة محمد صلاح، للتمويه وحتى لا تظهر صورتهم الحقيقة في كاميرات المراقبة.

وأضافت أن التنظيم نفذ أكثر من عملية بهذه الطريقة في أحياء القاهرة، وأنه تم إلقاء القبض عليهم بالجرم المشهود عندما لاحظت دورية أمنية محاولة قيام 4 أشخاص يرتدون أقنعة مرسوما عليها وجه صلاح بسرقة أحد المحال.

عصابة بتسرق بماسك وش محمد صلاح .. فخر العرب قدوة لاي حد الله يباركلك ياابني 😂

Posted by Ahmed Rafat on Tuesday, May 19, 2020

وجدت الشرطة بحوزتهم أسلحة واعترفوا بالجرائم التي ارتكبوها باستخدام صورة محمد صلاح.

ويتمتع محمد صلاح بشعبية كبيرة في مصر والعالم العربي، وأصبحت له مكانة كبيرة عند المصريين.

يذكر أن محمد صلاح يستعد مع فريقه ليفربول الإنكليزي للعودة إلى التدريبات الجماعية استعداداً لاستئناف مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز التي توقفت منذ منتصف مارس، في الأول من يونيو القادم.

وأصبح ليفربول بقيادة صلاح على بعد خطوات من تحقيق لقب بطولة البريمرليغ لأول مرة منذ 30 عاماً، فهو يحتل المركز الأول برصيد 82 نقطة بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

الحرة - دبي