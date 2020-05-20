منوعات

معاقبة ممرضة روسية تعمل بزي فاضح في قسم كورونا

الحرة / ترجمات - واشنطن
20 مايو 2020
الممرضة قالت إنها كانت تشعر بالحر الشديد ولم تكن تعلم أن الملابس الواقية شفافة. تعبيرية-أرشيفية
الممرضة قالت إنها كانت تشعر بالحر الشديد ولم تكن تعلم أن الملابس الواقية شفافة. تعبيرية-أرشيفية

عاقبت إدارة مستشفى في روسيا ممرضة لديها بعدما انتشرت لها صور وهي تؤدي عملها ولكن بملابسها الداخلية وفوقها ملابس واقية.

الممرضة التي تعمل في القسم الخاص بالتعامل مع حالات المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد بمستشفى تولا الذي يبعد نحو 100 ميل جنوب العاصمة موسكو انتشر لها صور على شبكة الإنترنت، وفق موقع ديلي ميل.

ورغم عدم شكوى أي من المرضى من الهيئة التي ظهرت بها الممرضة، إلا أن إدارة المستشفى كان لها رأي آخر، معتبرين أنها لم تمتثل لمتطلبات الملابس الطبية.

الممرضة التي لم تذكر اسمها وهي في العشرينيات من عمرها، قالت إنها كانت تشعر بالحر الشديد، حيث ترتدي الملابس الواقية فوق ملابس التمريض.

وبررت أنها لم تكن تعرف بأن ملابس الوقاية شفافة لهذه الدرجة، حيث كانت تعتقد أنها لن تظهر ما تحتها.

السلطات الصحية في الإقليم الذي تعمل بها الممرضة قالت إنها فرضت عليها عقوبة تأديبية بعد انتهاكها للزي الرسمي، من دون توضيح ماهية العقوبة.

ونقلت وسائل الإعلام عن أحد المرضى قوله إنه لم يكن هناك أي اعتراض على ملابس الممرضة في جناح الرجال، رغم أن البعض شعر بالحرج.

ودعم البعض ما قامت به الممرضة، مشيرين إلى أن المسؤولية تقع على عاتق إدارة المستشفى التي تتركهم يعملون في ظروف غير مواتية، حيث لا يوجد تهوية مناسبة أو تكييف يخفف عنهم أعباء ملابس الوقاية التي يرتدونها.

وارتفعت أعداد الإصابات في روسيا إلى قرابة 300 ألف شخص، فيما تقارب حصيلة الوفيات 3000 وفاة وسط تشكيك من بعض الخبراء.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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الممرضة قالت إنها كانت تشعر بالحر الشديد ولم تكن تعلم أن الملابس الواقية شفافة. تعبيرية-أرشيفية
منوعات

معاقبة ممرضة روسية تعمل بزي فاضح في قسم كورونا

منوعات

محام عراقي يرتكب "مذبحة عائلية" في ذي قار

الحرة - واشنطن
20 مايو 2020
A Glock 9MM pistol, which according to media reports is similar to one of the weapons used by 23-year-old South Korean student…
قتلت الضحيتان بسلاح ناري.. الصورة تعبيرية

قالت وسائل إعلام محلية عراقية إن "محاميا من محافظة ذي قار قام بقتل وإصابة ثمانية أشخاص من بينهم ابنته"، بإطلاق النار عليهم بعد مشاكل عائلية.

وقال موقع "ناس" إن ابنة المحامي، وعمرها عامان، قتلت في الحادث، وكذلك والد زوجته وأختاها وأخوها".

ونقل الموقع عن مصادره إن "خلافاً حدث بين محامٍ وزوجته، ذهبت الأخيرة في إثره إلى منزل أهلها في قضاء الإصلاح، وتبعهم المحامي الذي يسكن في حي سومر وسط الناصرية مع ابن عمه إلى منزل ذوي زوجته في الساعة الثانية من ظهر اليوم، وفتح النار على العائلة وقتل خمسة أشخاص وأصاب ثلاثة".

وتابعت المصادر، أن "زوجة المحامي مصابة بأربعة إطلاقات نارية وحالتها خطرة جداً، بالإضافة إلى إصابة ابنته (الأخرى) وأخت زوجته أيضاً بإطلاق النار".

وأشارت المصادر إلى أن "الجاني لاذ بالفرار، وتم تعميم اسمه واسم ابن عمه وأوصافهما على السيطرات الداخلية والخارجية".

وفي بداية مايو، أعلنت شرطة محافظة ذي قار العراقية، اعتقال ثلاثة متهمين بارتكاب "مجزرة" في مجلس عزاء في منطقة بجنوبي المحافظة، العام الماضي، مبينة أن المتهمين هم أب وابنه وقريب لهما.

ووفقا لمصادر أمنية تحدثت لوسائل إعلام محلية عراقية، فإن "المتهمين قاموا بقتل خمسة أشخاص العام الماضي بعد مشاجرة تتعلق بحضور مجلس عزاء في منطقة كرمة بني سعيد"، مضيفة أن "من بين القتلى ضابطين شقيقين برتبة مقدم ورائد، كما أصيب أربعة أشخاص آخرين في الحادث".

الحرة - واشنطن