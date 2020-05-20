هجوم على جاكي شان بعد "فيديو كورونا"

لجأت السلطات الصينية إلى نجم أفلام الأكشن جاكي شان من أجل تلميع صورتها وسط جائحة كورونا التي تسببت فيها بجميع أنحاء العالم.
الممثل الصيني المعروف جاكي شان الشهير بتقديمه أفلام الحركة والإثارة بقالب فكاهي نشر مقاطع مصورة يوجه فيها رسائل إلى الشعب الهندي يدعمهم فيها بمعركتهم مع فيروس كورونا، وفق تقرير نشره موقع "بزنس ستاندرد".
المقطع كان قد نشره السفير الصيني في الهند صن ويدونغ على حسابه في تويتر، حيث يحييهم بقوله لهم "نامستي"، أي مرحبا، ومشيرا لهم "أعلم أننا جميعا نواجه وقتا صعبا الآن، ولكن يجب أن نبقى إيجابيين ونتبع نصائح السلطات. بحماية نفسك تحمي عائلتك".
Glad to share Jackie Chan @EyeOfJackieChan, famous Chinese movie star's good wishes & support to #India. Jia You Yindu! Come on India! Fight #COVID19. pic.twitter.com/l3XJkJRwoO— Sun Weidong (@China_Amb_India) May 19, 2020
وواجهت رسالة جاكي شان هجوما من منتقدين دعوه إلى إبداء التعاطف من خلال أفعاله لا أقواله، ومعتبرين أن تلك الرسالة لا تخرج عن إطار "البروباغندا" الصينية.
@EyeOfJackieChan we love you soo much but why are you a part of this propaganda , if this love is real then resolve border issue with india without gimmick ..@PrinceArihan @majorgauravarya why China is so desperately propagating this sudden love for india ..— आत्मनिर्भर बनो रे - Go Corona Go (@deepaktwitsu) May 19, 2020
وتأتي هذه المحاولة من الصين لاسترضاء وتحشيد الدعم من بعض الدول خاصة بعد الانتقادات الدولية التي توجه لها بسبب افتقارها للشفافية التي دفعت العالم للتعامل مع هكذا جائحة أودت بحياة مئات آلاف الأشخاص.
THATS A CHINESE PR CAMPAIGN TO COVERUP THE #WuhanChinaVirus— Archie Boy (@ArchieB80045379) May 19, 2020
ويقترب عداد الإصابات بفيروس كورونا من 5 ملايين شخص، فيما تواجه الصين العديد من الاتهامات بأن الفيروس كان مصنع في مختبر بمدينة ووهان ولكنه تسرب منه بسبب ضعف إجراءات الحماية والوقاية.