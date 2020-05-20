منوعات

هجوم على جاكي شان بعد "فيديو كورونا"

الحرة / ترجمات - واشنطن
20 مايو 2020
منتقدون اعتبروا فيديو جاكي شان جزءا من البروباغندا الصينية
منتقدون اعتبروا فيديو جاكي شان جزءا من البروباغندا الصينية

لجأت السلطات الصينية إلى نجم أفلام الأكشن جاكي شان من أجل تلميع صورتها وسط جائحة كورونا التي تسببت فيها بجميع أنحاء العالم.

الممثل الصيني المعروف جاكي شان الشهير بتقديمه أفلام الحركة والإثارة بقالب فكاهي نشر مقاطع مصورة يوجه فيها رسائل إلى الشعب الهندي يدعمهم فيها بمعركتهم مع فيروس كورونا، وفق تقرير نشره موقع "بزنس ستاندرد".

المقطع كان قد نشره السفير الصيني في الهند صن ويدونغ على حسابه في تويتر، حيث يحييهم بقوله لهم "نامستي"، أي مرحبا، ومشيرا لهم "أعلم أننا جميعا نواجه وقتا صعبا الآن، ولكن يجب أن نبقى إيجابيين ونتبع نصائح السلطات. بحماية نفسك تحمي عائلتك".

وواجهت رسالة جاكي شان هجوما من منتقدين دعوه إلى إبداء التعاطف من خلال أفعاله لا أقواله، ومعتبرين أن تلك الرسالة لا تخرج عن إطار "البروباغندا" الصينية.

وتأتي هذه المحاولة من الصين لاسترضاء وتحشيد الدعم من بعض الدول خاصة بعد الانتقادات الدولية التي توجه لها بسبب افتقارها للشفافية التي دفعت العالم للتعامل مع هكذا جائحة أودت بحياة مئات آلاف الأشخاص.

 

ويقترب عداد الإصابات بفيروس كورونا من 5 ملايين شخص، فيما تواجه الصين العديد من الاتهامات بأن الفيروس كان مصنع في مختبر بمدينة ووهان ولكنه تسرب منه بسبب ضعف إجراءات الحماية والوقاية.
 

الحرة / ترجمات - واشنطن

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غرّة شوال وموعد عيد الفطر فلكيا في أغلب الدول العربية

20 مايو 2020
تشير الحسابات الفلكية إلى أن رؤية هلال شوال مساء الجمعة مستحيلة
تشير الحسابات الفلكية إلى أن رؤية هلال شوال مساء الجمعة مستحيلة

يبدأ مساء الجمعة (29 رمضان) تحري هلال شهر شوال الذي يحدد بداية عيد الفطر لدى المسلمين في أغلب الدول العربية والإسلامية التي بدأت رمضان يوم الجمعة 24 أبريل، في حين تتحرى دول أخرى مثل عُمان والسودان والمغرب هلال شوال مساء السبت حيث بدأ رمضان فيها في 25 أبريل.

ولكن ورغم اختلاف بداية رمضان بين دول عربية وإسلامية، فإن الحسابات الفلكية لمركز الفلك الدولي ومقره دولة الإمارات تشير إلى أن أغلبية تلك الدول قد تعلن العيد في يوم واحد.

ولا تعتمد أغلب الدول الإسلامية على الحسابات الفلكية لإعلان العيد، وإنما تعتمد على لجان تحري الهلال ابتداء من مساء التاسع والعشرين من شهر رمضان.

إلا أن دولا أخرى حسمت أمرها اعتمادا على حسابات الفلك، إذ أعلن المعهد التونسي للرصد الجوي أن رؤية الهلال مستحيلة مساء الجمعة، وبذلك يكون يوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر في تونس.


وحسب بيان مركز الفلك الدولي، ستكون رؤية الهلال مستحيلة يوم الجمعة من جميع دول العالم الإسلامي بسبب غروب القمر قبل الشمس، وبسبب حدوث الاقتران (تولد الهلال) بعد غروب الشمس، وعليه ستكمل هذه الدول عدة رمضان 30 يوما ويكون يوم العيد فيها يوم الأحد 24 مايو.

وأما بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم السبت 23 مايو، فإن رؤية الهلال يوم السبت من شرق العالم الإسلامي ممكنة باستخدام التلسكوب فقط، في حين أن رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من جميع دول العالم العربي ودول أفريقيا وجنوب أوروبا وكندا، ورؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بسهولة من الولايات المتحدة وأميركا الوسطى وشمال أميركا الجنوبية. 

وعليه من المتوقع أن يكون العيد في معظم هذه الدول يوم الأحد 24 مايو أيضا، في حين أنه قد يكون يوم الاثنين 25 مايو في بعضها مثل باكستان وبروناي نظرا لعدم إمكانية رؤية الهلال يوم السبت من هذه المناطق بالعين المجردة، حسب مركز الفلك الدولي.

وقدم مركز الفلك الدولي حسابات سطحية للهلال وقت غروب الشمس في يوم السبت 23 مايو في بعض المدن العربية كما يلي: 
- أبو ظبي: يغيب القمر بعد 42 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 20 ساعة و27 دقيقة، والرؤية ممكنة بالعين المجردة بصعوبة كبيرة. 
- مكة المكرمة: يغيب القمر بعد 44 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 21 ساعة و04 دقائق، والرؤية ممكنة بالعين المجردة بصعوبة كبيرة.
- عمّان والقدس: يغيب القمر بعد 45 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 21 ساعة و42 دقيقة، والرؤية ممكنة بالعين المجردة بصعوبة كبيرة. 
- القاهرة: يغيب القمر بعد 46 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 21 ساعة و47 دقيقة، والرؤية ممكنة بالعين المجردة بصعوبة كبيرة.
- الرباط: يغيب القمر بعد 52 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 24 ساعة و05 دقائق، والرؤية ممكنة بالعين المجردة بصعوبة.
- الخرطوم: يغيب القمر بعد 44 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 21 ساعة و15 دقيقة، والرؤية ممكنة بالعين المجردة بصعوبة كبيرة.