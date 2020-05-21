منوعات

السعودية تدعو لتحري هلال عيد الفطر.. والفلك يقول كلمته

21 مايو 2020
صورة من مركز الفلك الدولي لتناقص هلال رمضان
صورة من مركز الفلك الدولي لتناقص هلال رمضان

دعت دول عربية وإسلامية إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الجمعة (29 رمضان) لتحديد أول أيام عيد الفطر، في وقت حسمت الحسابات الفلكية إمكانية رؤية الهلال في ذلك اليوم.

وقالت المحكمة العليا في السعودية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "واس" إنها "ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1441 هجري".

وأضافت إنها "ترجو ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة ."

وفي حال رؤية هلال شوال مساء الجمعة فإن يوم السبت سيكون أول أيام العيد، وهو أمر استبعده مركز الفلك الدولي في الإمارات.

وحسب بيان المركز ستكون رؤية الهلال مستحيلة يوم الجمعة من جميع دول العالم الإسلامي بسبب غروب القمر قبل الشمس، وبسبب حدوث الاقتران (تولد الهلال) بعد غروب الشمس، وعليه ستكمل هذه الدول عدة رمضان 30 يوما ويكون يوم العيد فيها يوم الأحد 24 مايو.

وأضاف أن رؤية الهلال يوم السبت من شرق العالم الإسلامي ممكنة باستخدام التلسكوب فقط، في حين أن رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من جميع دول العالم العربي ودول أفريقيا وجنوب أوروبا وكندا، ورؤية الهلال يوم السبت ممكنة بالعين المجردة بسهولة من الولايات المتحدة وأميركا الوسطى وشمال أميركا الجنوبية.

وعليه من المتوقع أن يكون العيد في معظم هذه الدول يوم الأحد 24 مايو أيضا، في حين أنه قد يكون يوم الاثنين 25 مايو في بعضها مثل باكستان وبروناي نظرا لعدم إمكانية رؤية الهلال يوم السبت من هذه المناطق بالعين المجردة، حسب مركز الفلك الدولي.

وكانت تونس أول دولة عربية تحدد موعد العيد بالاعتماد على الحسابات الفلكية إذ اعتبرت أن رؤية الهلال ستكون مستحيلة يوم الجمعة وبذلك يكون الأحد أول أيام العيد.

اقرأ أيضا

A Syrian rides a motorcycle past destroyed buildings in an opposition-held neighbourhood of the southern city of Daraa on…
من زاوية أخرى

تصاعد التوتر جنوبي سوريا يشير إلى مزيد من هجمات النظام
رضيع حديث الولادة - صورة أرشيفية
صحة

سابقة طبية عالمية في اليابان

لجنة دولية تجمع أدلة لمقاضاة عناصر داعش في إبادة الإيزيديين
العراق

عراقي أجبرها على التعري ليفحصها سعوديون.. تفاصيل استعباد الإيزيديات

سجلت روسيا ثاني أعلى حصيلة في العالم
أميركا

أميركا ترسل دعما لروسيا لمكافحة كورونا مع تجاوز الوفيات 3 آلاف

صورة من مركز الفلك الدولي لتناقص هلال رمضان
منوعات

السعودية تدعو لتحري هلال عيد الفطر.. والفلك يقول كلمته

موطنا لتدريب الطيارين البحرية منذ عام 1941
أميركا

إطلاق نار في قاعدة للبحرية الأميركية في تكساس

هناك 5 لقاحات واعدة لفيروس كورونا حاليا
عربي ودولي

"حرب لقاحات" عالمية.. وحل واحد لتطعيم الكوكب

منوعات

تهديدات صحية مفاجئة قد تواجهك عند عودتك للعمل من مكتبك

الحرة / ترجمات - واشنطن
21 مايو 2020
العمل على تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد يجري على قدم وساق في أكثر من مئة شركة على مستوى العالم
العمل على تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد يجري على قدم وساق في أكثر من مئة شركة على مستوى العالم

عندما تعود أخيرًا إلى العمل بعد الإغلاق، قد لا يكون الفيروس التاجي المرض الوحيد الذي تحتاج أن تحتاط منه، وفق تحذيرات أصدرها أساتذة بجامعة بوردو بولاية إنديانا الأميركية، قسم الهندسة المدنية والبيئية والإيكولوجية.

الأستاذ المساعد في الجامعة، أندرو ويلتون قال لصحيفة نيويورك تايمز "لم يتم تصميم المباني لتترك وحدها لشهور" في إشارة إلى الإغلاق العام الذي أجبر الموظفين على ترك مكاتبهم والعمل من المنزل.

وكانت المباني المكتبية مليئة بالموظفين قبل أن يتم إفراغها في العديد من المدن حيث تم إصدار أوامر الابتعاد الاجتماعي والحجر الصحي.

وهذه الهياكل، عادة تستخدم بشكل مستمر، ثم تم إغلاقها، وقد تتراكم المخاطر الصحية بطرق غير مرئية، يقول هذا الأستاذ.

وأصدر ويلتون وباحثون آخرون، بمعية سلطات الصحة العامة تحذيرات بشأن السباكة في هذه المباني، حيث ربما تكون المياه قد ركدت في الأنابيب أو حتى الصنابير والمراحيض. 

ومع رفع حالات الإغلاق، قد تتسبب البكتيريا التي تتراكم داخليًا في مشاكل صحية للعمال العائدين إذا لم يتم معالجة المشكلة بشكل صحيح من قبل مديري المرافق.

وقد يتعرض الموظفون والضيوف في الفنادق والصالات الرياضية وأنواع المباني الأخرى للخطر أيضًا.

وبحسب مختصين، فإن أكبر مصدر للقلق هو أن تسبب البكتيريا مرض "الفيالقة" وهي حالة تنفسية قد تؤدي إلى الوفاة في حالة واحدة من كل 10 حالات، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "سي دي سي".

وتقدر الأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب أن أكثر من 52000 أميركي يعانون من هذا المرض كل عام.

وخلال أزمة المياه التي بدأت في فلينت، ميشيغان، في عام 2014 بعد أن قامت المدينة بتغيير مصدر المياه، بينما تعطل المسؤولون في إبلاغ الجمهور بمشاكل جودة المياه، أصيب الكثير من الناس بالمرض. وارتبطت الأزمة بوفاة 12 شخصًا بسبب مرض الفيالقة.

من جانبها، قالت كايتلين بروكتور، وهي أستاذة كذلك تعمل في جامعة في بوردو، وأعدت دراسة رفقة الدكتور ويلتون، قالت إن "المرضى الذين أصيبوا بفيروس كورونا ثم نجوا منه، يمكن أن يكونوا أكثر عرضة لهذا المرض "الفيالقة"، لذلك عندما يعودون إلى العمل قد نكون قلقين بشأن عدوى أخرى". 

الحرة / ترجمات - واشنطن