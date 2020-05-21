منوعات

بالفيديو.. كاتبة فرنسية تنبأت قبل 14 عاما بما يقع اليوم حرفيا

الحرة / ترجمات - واشنطن
21 مايو 2020
الكاتبة الفرنسية فراد فيرغاس

"قد يبدو ما أقول مضحكًا"، هكذا تحدثت الكاتبة الفرنسية فراد فيرغاس، المعروفة برواياتها البوليسية، أثناء مشاركتها في أحد البرامج التلفزيونية في 29 أبريل من سنة 2006، ردا على مقدم البرنامج الذي سخر من روايتها "المتشائمة" بخصوص فيروس قاتل قادم إلى العالم.

فيرغاس تحدثت وقتها بتفصيل مذهل عن كل ما يعيشه العالم اليوم بالفعل، ولم تفوت تقريبا أي حيثية، تقول صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية "النقص الفادح في المعدات الصحية، ونقص الأقنعة، وضرورة انتهاج التباعد الاجتماعي لمواجهة الفيروس القاتل"، وكان ذلك قبل 14 عاما!

فرنسيون أعادوا مشاركة مقطع فيديو من حصة "تو لو موند أونباغل" (الكل يتحدث عن هذا الموضوع) على مواقع التواصل الاجتماعي وعبروا عن استغرابهم لدقة تكهنات الكاتبة.

مغرد قال عنها "تبدو وكأنها  عراف معصوم من الخطأ"، أما آخر فكتب قائلا "دقة إلهية مذهلة".

وكانت الكاتبة قد تحدثت عن الفيروس القاتل بعدما لاحظت أثر فيروس "إتش 1 أن1" الذي قتل العديد من الأشخاص عبر العالم.

المذهل أنها قالت إن ما سيحدث ربما سيكون بعد نحو 20 عاما وسيمكث الفيروس نحو شهرين!

الكاتبة قالت في السياق وقتها "لن تكون هناك أقنعة واقية بشكل يكفي الجميع، سيخاف الناس من رذاذ الفيروس، سنجبر على الحجر الصحي، والتباعد الاجتماعي".

ثم توجهت بكلامها لمعد البرنامج ومقدمه بالنصح قائلة له "سيكون من الضروري أن تكون مستقلاً، لا تضع نفسك في أيدي الحكومة التي لن تكون قادرة على إطعام الناس في الحجر الصحي الذي نشاهده "لن تكون هناك أقنعة".

يذكر أن الكاتبة فراد فيرغاس متخصصة كذلك في تاريخ الطاعون، أعطت رؤيتها لكيفية محاربة الفيروس القاتل واقترحت غطاء إنقاذ يحمي بشكل كامل الشخص الذي يهاب الفيروس وهو سر "سخرية" مقدم البرنامج الذي استمع لها قبل أن يضحك في وجهها مستغربا لما كانت تقوله.

وردا على المقدم تيري أردسون، قالت فيرغاس "ستسخر من وجهي، لكن أنا أقول لك أن هذا المعطف سيكون مصنوعا من مادة بلاستيكية وشفافة حتى لا يتم تجريدنا إنسانيتنا مثل "غربان الطاعون".

ومصطلح "غربان الطاعون" كان يطلق على أطباء كانوا يرتدون معاطف سوداء كبيرة وأقنعة الطيور، عندما كانوا يفحصون المرضى في العصور الوسطى. 

الحرة / ترجمات - واشنطن

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منوعات

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منوعات

سلمى حايك تقود حملة لمكافحة العنف الأسرى في ظل قيود العزل العام

الحرة - واشنطن
21 مايو 2020
سلمى حايك تقود حملة ضد العنف الأسري
سلمى حايك تقود حملة ضد العنف الأسري

أطلقت الممثلة الأميركية-المكسيكية سلمى حايك، الحاصلة على ترشيح لجائزة الأوسكار، حملة لمكافحة العنف ضد المرأة مع اضطرار كثير من النساء للبقاء في المنازل في ظل إجراءات العزل العام بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وحثت الملايين من متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي على "التضامن مع المرأة".

وستشرف على الحملة التي تحمل اسم "التضامن مع النساء" مبادرة "تشايم فور تشينج" (جرس من أجل التغيير) التي أطلقتها دار أزياء غوتشي الشهيرة، وأسستها حايك والمغنية بيونسيه في عام 2013، وستساعد في تمويل المنظمات التي تكافح العنف الأسري في أنحاء العالم.

وقالت حايك في مقطع فيديو نشرته على حسابها على انستغرام الذي يتابعه نحو 15 مليون شخص: "نبقى داخل منازلنا لحماية أنفسنا من خطر وباء كوفيد-19، لكن ماذا إذا كان المنزل ذاته مصدرا للتهديد؟ ".

وأضافت "من المهم للغاية أن نتخذ موقفا في مواجهة العنف المرتبط بالنوع.. يمكننا حقا أن نُحدث تغييرا إذا تجمعت أصواتنا وصرخنا ... لا".

وخلال الحجر الصحي والإغلاق الذي أقرته معظم الدول لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، تضاعفت أعداد حالات العنف المنزلي في كثير من البلدان ولاسيما التي تقبع تحت أنظمة مجتمعية مغلقة مثل إيران.

وقالت ناشطة إيرانية بارزة في مجال حقوق المرأة إن الإغلاق الشامل الذي أقرته السلطات لمواجهة فيروس كورونا المستجد أدى إلى تأجيج حالات العنف المنزلي.

وفي مقابلة هاتفية مع "فويس أوف أميركا" من شمال إيران، قالت شهلا انتيساري إن الوباء كان له آثار سلبية كبيرة على الأسر الضعيفة والأسر الفقيرة في إيران.

وتابعت "الناس لا يشعرون هنا بالراحة، ربما نتيجة الضغط المتزايد، وهو ما يترجم عادة بممارسات عدائية ضد النساء والأطفال". 

وسلمى حايك، ممثلة أميركية مكسيكية من أصول لبنانية، ولدت في المكسيك عام 1966، لأب مكسيكي من أصل لبناني، والدتها من أصل إسباني.

وسامي الحايك والد سلمى رجل أعمال معروف وهو الرئيس التنفيذي لشركة نفط مشهورة، وكان عمدة مدينة كوتزكولكوس.

وتنحدر الحايك من أسرة ميسورة الحال، وتقول عن نفسها إنها سليلة الأتقياء الكاثوليك.

درست العلاقات الدولية في الجامعة الإيبيرية الأميركية في مكسيكو سيتي.

الحرة - واشنطن