منوعات

تهديدات صحية مفاجئة قد تواجهك عند عودتك للعمل من مكتبك

الحرة / ترجمات - واشنطن
21 مايو 2020
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عندما تعود أخيرًا إلى العمل بعد الإغلاق، قد لا يكون الفيروس التاجي المرض الوحيد الذي تحتاج أن تحتاط منه، وفق تحذيرات أصدرها أساتذة بجامعة بوردو بولاية إنديانا الأميركية، قسم الهندسة المدنية والبيئية والإيكولوجية.

الأستاذ المساعد في الجامعة، أندرو ويلتون قال لصحيفة نيويورك تايمز "لم يتم تصميم المباني لتترك وحدها لشهور" في إشارة إلى الإغلاق العام الذي أجبر الموظفين على ترك مكاتبهم والعمل من المنزل.

وكانت المباني المكتبية مليئة بالموظفين قبل أن يتم إفراغها في العديد من المدن حيث تم إصدار أوامر الابتعاد الاجتماعي والحجر الصحي.

وهذه الهياكل، عادة تستخدم بشكل مستمر، ثم تم إغلاقها، وقد تتراكم المخاطر الصحية بطرق غير مرئية، يقول هذا الأستاذ.

وأصدر ويلتون وباحثون آخرون، بمعية سلطات الصحة العامة تحذيرات بشأن السباكة في هذه المباني، حيث ربما تكون المياه قد ركدت في الأنابيب أو حتى الصنابير والمراحيض. 

ومع رفع حالات الإغلاق، قد تتسبب البكتيريا التي تتراكم داخليًا في مشاكل صحية للعمال العائدين إذا لم يتم معالجة المشكلة بشكل صحيح من قبل مديري المرافق.

وقد يتعرض الموظفون والضيوف في الفنادق والصالات الرياضية وأنواع المباني الأخرى للخطر أيضًا.

وبحسب مختصين، فإن أكبر مصدر للقلق هو أن تسبب البكتيريا مرض "الفيالقة" وهي حالة تنفسية قد تؤدي إلى الوفاة في حالة واحدة من كل 10 حالات، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "سي دي سي".

وتقدر الأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب أن أكثر من 52000 أميركي يعانون من هذا المرض كل عام.

وخلال أزمة المياه التي بدأت في فلينت، ميشيغان، في عام 2014 بعد أن قامت المدينة بتغيير مصدر المياه، بينما تعطل المسؤولون في إبلاغ الجمهور بمشاكل جودة المياه، أصيب الكثير من الناس بالمرض. وارتبطت الأزمة بوفاة 12 شخصًا بسبب مرض الفيالقة.

من جانبها، قالت كايتلين بروكتور، وهي أستاذة كذلك تعمل في جامعة في بوردو، وأعدت دراسة رفقة الدكتور ويلتون، قالت إن "المرضى الذين أصيبوا بفيروس كورونا ثم نجوا منه، يمكن أن يكونوا أكثر عرضة لهذا المرض "الفيالقة"، لذلك عندما يعودون إلى العمل قد نكون قلقين بشأن عدوى أخرى". 

الحرة / ترجمات - واشنطن

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منوعات

بالفيديو.. كاتبة فرنسية تنبأت قبل 14 عاما بما يقع اليوم حرفيا

الحرة / ترجمات - واشنطن
21 مايو 2020
الكاتبة الفرنسية فراد فيرغاس

"قد يبدو ما أقول مضحكًا"، هكذا تحدثت الكاتبة الفرنسية فراد فيرغاس، المعروفة برواياتها البوليسية، أثناء مشاركتها في أحد البرامج التلفزيونية في 29 أبريل من سنة 2006، ردا على مقدم البرنامج الذي سخر من روايتها "المتشائمة" بخصوص فيروس قاتل قادم إلى العالم.

فيرغاس تحدثت وقتها بتفصيل مذهل عن كل ما يعيشه العالم اليوم بالفعل، ولم تفوت تقريبا أي حيثية، تقول صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية "النقص الفادح في المعدات الصحية، ونقص الأقنعة، وضرورة انتهاج التباعد الاجتماعي لمواجهة الفيروس القاتل"، وكان ذلك قبل 14 عاما!

فرنسيون أعادوا مشاركة مقطع فيديو من حصة "تو لو موند أونباغل" (الكل يتحدث عن هذا الموضوع) على مواقع التواصل الاجتماعي وعبروا عن استغرابهم لدقة تكهنات الكاتبة.

مغرد قال عنها "تبدو وكأنها  عراف معصوم من الخطأ"، أما آخر فكتب قائلا "دقة إلهية مذهلة".

وكانت الكاتبة قد تحدثت عن الفيروس القاتل بعدما لاحظت أثر فيروس "إتش 1 أن1" الذي قتل العديد من الأشخاص عبر العالم.

المذهل أنها قالت إن ما سيحدث ربما سيكون بعد نحو 20 عاما وسيمكث الفيروس نحو شهرين!

الكاتبة قالت في السياق وقتها "لن تكون هناك أقنعة واقية بشكل يكفي الجميع، سيخاف الناس من رذاذ الفيروس، سنجبر على الحجر الصحي، والتباعد الاجتماعي".

ثم توجهت بكلامها لمعد البرنامج ومقدمه بالنصح قائلة له "سيكون من الضروري أن تكون مستقلاً، لا تضع نفسك في أيدي الحكومة التي لن تكون قادرة على إطعام الناس في الحجر الصحي الذي نشاهده "لن تكون هناك أقنعة".

يذكر أن الكاتبة فراد فيرغاس متخصصة كذلك في تاريخ الطاعون، أعطت رؤيتها لكيفية محاربة الفيروس القاتل واقترحت غطاء إنقاذ يحمي بشكل كامل الشخص الذي يهاب الفيروس وهو سر "سخرية" مقدم البرنامج الذي استمع لها قبل أن يضحك في وجهها مستغربا لما كانت تقوله.

وردا على المقدم تيري أردسون، قالت فيرغاس "ستسخر من وجهي، لكن أنا أقول لك أن هذا المعطف سيكون مصنوعا من مادة بلاستيكية وشفافة حتى لا يتم تجريدنا إنسانيتنا مثل "غربان الطاعون".

ومصطلح "غربان الطاعون" كان يطلق على أطباء كانوا يرتدون معاطف سوداء كبيرة وأقنعة الطيور، عندما كانوا يفحصون المرضى في العصور الوسطى. 

الحرة / ترجمات - واشنطن