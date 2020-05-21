منوعات

سلمى حايك تقود حملة لمكافحة العنف الأسرى في ظل قيود العزل العام

الحرة - واشنطن
21 مايو 2020
الممثلة الأميركية سلمى الحايك تفتخر بأصولها اللبنانية
الممثلة الأميركية سلمى الحايك تفتخر بأصولها اللبنانية

أطلقت الممثلة الأميركية-المكسيكية سلمى حايك، الحاصلة على ترشيح لجائزة الأوسكار، حملة لمكافحة العنف ضد المرأة مع اضطرار كثير من النساء للبقاء في المنازل في ظل إجراءات العزل العام بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وحثت الملايين من متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي على "التضامن مع المرأة".

وستشرف على الحملة التي تحمل اسم "التضامن مع النساء" مبادرة "تشايم فور تشينج" (جرس من أجل التغيير) التي أطلقتها دار أزياء غوتشي الشهيرة، وأسستها حايك والمغنية بيونسيه في عام 2013، وستساعد في تمويل المنظمات التي تكافح العنف الأسري في أنحاء العالم.

وقالت حايك في مقطع فيديو نشرته على حسابها على انستغرام الذي يتابعه نحو 15 مليون شخص: "نبقى داخل منازلنا لحماية أنفسنا من خطر وباء كوفيد-19، لكن ماذا إذا كان المنزل ذاته مصدرا للتهديد؟ ".

وأضافت "من المهم للغاية أن نتخذ موقفا في مواجهة العنف المرتبط بالنوع.. يمكننا حقا أن نُحدث تغييرا إذا تجمعت أصواتنا وصرخنا ... لا".

وخلال الحجر الصحي والإغلاق الذي أقرته معظم الدول لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، تضاعفت أعداد حالات العنف المنزلي في كثير من البلدان ولاسيما التي تقبع تحت أنظمة مجتمعية مغلقة مثل إيران.

وقالت ناشطة إيرانية بارزة في مجال حقوق المرأة إن الإغلاق الشامل الذي أقرته السلطات لمواجهة فيروس كورونا المستجد أدى إلى تأجيج حالات العنف المنزلي.

وفي مقابلة هاتفية مع "فويس أوف أميركا" من شمال إيران، قالت شهلا انتيساري إن الوباء كان له آثار سلبية كبيرة على الأسر الضعيفة والأسر الفقيرة في إيران.

وتابعت "الناس لا يشعرون هنا بالراحة، ربما نتيجة الضغط المتزايد، وهو ما يترجم عادة بممارسات عدائية ضد النساء والأطفال". 

وسلمى حايك، ممثلة أميركية مكسيكية من أصول لبنانية، ولدت في المكسيك عام 1966، لأب مكسيكي من أصل لبناني، والدتها من أصل إسباني.

وسامي الحايك والد سلمى رجل أعمال معروف وهو الرئيس التنفيذي لشركة نفط مشهورة، وكان عمدة مدينة كوتزكولكوس.

وتنحدر الحايك من أسرة ميسورة الحال، وتقول عن نفسها إنها سليلة الأتقياء الكاثوليك.

درست العلاقات الدولية في الجامعة الإيبيرية الأميركية في مكسيكو سيتي.

الحرة - واشنطن

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منوعات

بسبب إيحاءات عنصرية.. فولكسفاغن تسحب إعلان سيارة جديدة

الحرة / وكالات - واشنطن
20 مايو 2020
قالت شركة فولكسفاغن: تم سحب الفيديو و"يمكننا تفهم الغضب"
قالت شركة فولكسفاغن: تم سحب الفيديو و"يمكننا تفهم الغضب"

سحبت شركة فولكسفاغن الألمانية إعلانًا على وسائل التواصل الاجتماعي لسيارة جديدة وقدمت اعتذارا بعد انتقادات لإيحاءاته العنصرية.

ويظهر الإعلان، الذي يستعرق عشر ثوان ونشر على إنستغرام وتويتر، يدًا بيضاء ضخمة تدفع رجلًا أسود بعيدًا عن سيارة غولف صفراء جديدة متوقفة في الشارع، ثم تحركه سريعا إلى داخل مقهى فرنسي.
 
لاحظ معلقون على وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا أنه مع الرؤية التدريجية لشعار "دير نيو غولف" باللغة لاألمانية، أو (الغولف الجديدة)، يمكن قراءة مجموعة الأحرف للحظة وجيزة على أنها إهانة عنصرية.
 
واسم المقهى هو بيتي كولون، والذي يعني باللغة الفرنسية حرفياً "المستعمر الصغير".
 
وصرحت فولكسفاغن لوكالة أسوشيتد برس، الأربعاء، أنه تم سحب الفيديو وأنه "يمكننا تفهم الغضب".
 
وكتبت فولكسفاغن: "لاشك أن الفيديو غير لائق.. سنبحث كيف يمكن أن يكون شيء من هذا القبيل قد حدث، وستكون هناك عواقب".

واعتذر أحد مدراء الشركة المسؤولين عن المبيعات والتسويق، يورغن ستاكمان، عن الإساءة في الإعلان، وأضاف أن "الكراهية والعنصرية والتمييز لا مكان لها في الشركة".

وقالت الشركة المصنعة للسيارات، التي تأسست في عهد النازيين لإنتاج "سيارة للشعب"، إنه نظرًا لتاريخها، فقد سعت دائمًا إلى "وضع نفسها ضد جميع أشكال العنصرية وكره الأجانب والتمييز".


 
وقالت فولكسفاغن إن "العديد من المبادرات في الشركة وفي قوة العمل العالمية لدينا تعزز التنوع والتكامل والتعاون غير المتحيز. هذا يجعل الأمر أكثر إزعاجًا لأننا ارتكبنا هذا الخطأ".

الحرة / وكالات - واشنطن