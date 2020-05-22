منوعات

أول دولة خليجية تعلن موعد عيد الفطر رسميا

22 مايو 2020
بداية شوال تشكل نهاية شهر الصيام لدى المسلمين
بداية شوال تشكل نهاية شهر الصيام لدى المسلمين

أعلنت وزارة الأوقاف القطرية أن يوم السبت هو المتمم لشهر رمضان، والأحد هو أول أيام عيد الفطر لتكون أول دولة خليجية تحدد رسميا موعد العيد.

وبناء على الحسابات الفلكية أعلنت تركيا أن السبت سيكون مكملا لشهر رمضان، في حين سيكون الأحد أول أيام عيد الفطر، وفقا لما ذكرت وكالة الأناضول شبه الرسمية.

وكانت تونس أول دولة عربية تحدد موعد العيد رسميا بالاعتماد على الحسابات الفلكية إذ اعتبرت أن رؤية الهلال ستكون مستحيلة يوم الجمعة وبذلك يكون الأحد أول أيام العيد.

كما أعلنت كل من أستراليا وماليزيا وإندونيسيا يوم الأحد كأول أيام عيد الفطر لتعذر رؤية هلال شوال الجمعة.

اقرأ أيضا

تعتمد بعض الدول على تحري الهلال بالعين المجردة لتحديد موعد العيد
عربي ودولي

السعودية تعلن رسميا أول أيام عيد الفطر

العفو الذي يجنب المدانين الإعدام بشكل عام، لا يمنع عنهم العقاب
السعودية

ماذا يعني عفو أبناء خاشقجي عن قتلة أبيهم؟

بداية شوال تشكل نهاية شهر الصيام لدى المسلمين
منوعات

أول دولة خليجية تعلن موعد عيد الفطر رسميا

Palestinian President Mahmoud Abbas wears a protective mask after charing the Palestinian leadership meeting at his…
من زاوية أخرى

خيارات السلطة الفلسطينية أحلاها مر
جيف بيزوس يربح نحو 24 مليار دولار في 4 شهور
أميركا

في فترة الحجر.. 434 مليار دولار تضاف لرصيد أغنى أغنياء العالم

سيتعين على الإتحاد زيادة الضرائب لتغطية تكلفة السندات
اقتصاد

الملياردير جورج سوروس: الاتحاد الأوروبي قد يتفكك بعد أزمة كورونا

Iraqi Prime Minister Mustafa al-Kadhimi wears a military uniform of Popular Mobilization forces during his meeting with Head of…
آخر الأخبار

الخطوات الأولى لإصلاح قطاع الأمن في العراق

منوعات

دول تعلن رسميا موعد عيد الفطر.. وأخرى تتحرى هلال شوّال

الحرة - واشنطن
التحديث 22 مايو 2020
تعتمد بعض الدول على تحري الهلال بالعين المجردة لتحديد موعد العيد
تعتمد بعض الدول على تحري الهلال بالعين المجردة لتحديد موعد العيد

تتحرى عدة دول عربية وإسلامية اليوم الجمعة هلال شهر شوال الذي يحدد بداية عيد الفطر، بينما حسمت دول أخرى أمرها وأعلنت موعد العيد بناء على الحسابات الفلكية.

وتتحرى كل من السعودية ومصر والإمارات والكويت ودول أخرى هلال شهر شوال مساء اليوم الجمعة استجابة لدعوة السلطات الدينية.

وإن نجحت رؤية هلال شوال مساء يوم الجمعة، سيكون يوم السبت هو أول أيام عيد الفطر، ولكن هذا أمر استبعده مركز الفلك الدولي الذي يتخذ الإمارات مقرا له.

وحسب بيان المركز ستكون رؤية الهلال مستحيلة يوم الجمعة من جميع دول العالم الإسلامي بسبب غروب القمر قبل الشمس، وبسبب حدوث الاقتران (تولد الهلال) بعد غروب الشمس، وعليه ستكمل هذه الدول عدة رمضان 30 يوما ويكون يوم العيد فيها يوم الأحد 24 مايو.

وأضاف أن رؤية الهلال يوم السبت من شرق العالم الإسلامي ممكنة باستخدام التلسكوب فقط، في حين أن رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من جميع دول العالم العربي ودول أفريقيا وجنوب أوروبا وكندا، ورؤية الهلال يوم السبت ممكنة بالعين المجردة بسهولة من الولايات المتحدة وأميركا الوسطى وشمال أميركا الجنوبية.

وعليه من المتوقع أن يكون العيد في معظم هذه الدول يوم الأحد 24 مايو أيضا، في حين أنه قد يكون يوم الاثنين 25 مايو في بعضها مثل باكستان وبروناي نظرا لعدم إمكانية رؤية الهلال يوم السبت من هذه المناطق بالعين المجردة، حسب مركز الفلك الدولي.

دول تحسم موعد العيد

وبناء على الحسابات الفلكية أعلنت تركيا أن السبت سيكون مكملا لشهر رمضان، في حين سيكون الأحد أول أيام عيد الفطر، وفقا لما ذكرت وكالة الأناضول شبه الرسمية.

وكانت تونس أول دولة عربية تحدد موعد العيد رسميا بالاعتماد على الحسابات الفلكية إذ اعتبرت أن رؤية الهلال ستكون مستحيلة يوم الجمعة وبذلك يكون الأحد أول أيام العيد.

كما أعلنت كل من أستراليا وماليزيا وإندونيسيا يوم الأحد كأول أيام عيد الفطر لتعذر رؤية هلال شوال الجمعة.

الحرة - واشنطن