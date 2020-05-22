أول دولة خليجية تعلن موعد عيد الفطر رسميا

أعلنت وزارة الأوقاف القطرية أن يوم السبت هو المتمم لشهر رمضان، والأحد هو أول أيام عيد الفطر لتكون أول دولة خليجية تحدد رسميا موعد العيد.
لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعلن أن يوم غد / السبت / الموافق 23 من شهر مايو هو المكمل لشهر رمضان، وأن يوم بعد غد/ الأحد/ الموافق 24 من شهر مايو هو أول أيام عيد الفطر المبارك.#قنا— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) May 22, 2020
وبناء على الحسابات الفلكية أعلنت تركيا أن السبت سيكون مكملا لشهر رمضان، في حين سيكون الأحد أول أيام عيد الفطر، وفقا لما ذكرت وكالة الأناضول شبه الرسمية.
وكانت تونس أول دولة عربية تحدد موعد العيد رسميا بالاعتماد على الحسابات الفلكية إذ اعتبرت أن رؤية الهلال ستكون مستحيلة يوم الجمعة وبذلك يكون الأحد أول أيام العيد.
كما أعلنت كل من أستراليا وماليزيا وإندونيسيا يوم الأحد كأول أيام عيد الفطر لتعذر رؤية هلال شوال الجمعة.