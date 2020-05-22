بعد حادثة مخيفة.. تحذير صارم من الاحتفاظ بمطهر اليدين في السيارة

حذرت إدارة إطفاء بولاية ويسكونسن من ترك مطهرات اليد في السيارة مع اقتراب الصيف وارتفاع درجة الحرارة ما قد يؤدي إلى انفجار وخسائر، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك بوست".

ونشرت صورة تظهر آثار انفجار مطهر في سيارة، ودعت سائقي السيارات إلى توخي الحذر في الصيف في ظل إجراءات مكافحة عدوى فيروس كورونا المستجد.

مطهر اليدين قائم على الكحول وبالتالي قابل للاشتعال

وقالت إن ترك مطهر اليد في سيارة في ظل درجة حرارة مرتفعة يمكن أن يؤدي إلى حريق.

وكتب مسؤولو الإطفاء على فيسبوك، إلى جانب صورة لباب داخلي من جانب السائق شوهت وذابت بسبب انفجار مطهر اليدين: "بحكم طبيعته، فإن معظم مطهر اليدين قائم على الكحول وبالتالي قابل للاشتعال".

وأوضحوا أن "الاحتفاظ به في سيارتك أثناء الطقس الحار، وتعريضه للشمس، مما يسبب تكبير الضوء عبر الزجاجة، يمكن يؤدي إلى كارثة".