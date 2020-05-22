منوعات

بعد حادثة مخيفة.. تحذير صارم من الاحتفاظ بمطهر اليدين في السيارة

الحرة / ترجمات - واشنطن
22 مايو 2020
مطهر اليدين قائم على الكحول وبالتالي قابل للاشتعال
مطهر اليدين قائم على الكحول وبالتالي قابل للاشتعال

حذرت إدارة إطفاء بولاية ويسكونسن من ترك مطهرات اليد في السيارة مع اقتراب الصيف وارتفاع درجة الحرارة ما قد يؤدي إلى انفجار وخسائر، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك بوست".

ونشرت صورة تظهر آثار انفجار مطهر في سيارة، ودعت سائقي السيارات إلى توخي الحذر في الصيف في ظل إجراءات مكافحة عدوى فيروس كورونا المستجد.

مطهر اليدين قائم على الكحول وبالتالي قابل للاشتعال
مطهر اليدين قائم على الكحول وبالتالي قابل للاشتعال

وقالت إن ترك مطهر اليد في سيارة في ظل درجة حرارة مرتفعة  يمكن أن يؤدي إلى حريق.

وكتب مسؤولو الإطفاء على فيسبوك، إلى جانب صورة لباب داخلي من جانب السائق شوهت وذابت بسبب انفجار مطهر اليدين: "بحكم طبيعته، فإن معظم مطهر اليدين قائم على الكحول وبالتالي قابل للاشتعال".

وأوضحوا أن "الاحتفاظ به في سيارتك أثناء الطقس الحار، وتعريضه للشمس، مما يسبب تكبير الضوء عبر الزجاجة، يمكن يؤدي إلى كارثة".

الحرة / ترجمات - واشنطن

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منوعات

أول دولة خليجية تعلن موعد عيد الفطر رسميا

22 مايو 2020
بداية شوال تشكل نهاية شهر الصيام لدى المسلمين
بداية شوال تشكل نهاية شهر الصيام لدى المسلمين

أعلنت وزارة الأوقاف القطرية أن يوم السبت هو المتمم لشهر رمضان، والأحد هو أول أيام عيد الفطر لتكون أول دولة خليجية تحدد رسميا موعد العيد.

وبناء على الحسابات الفلكية أعلنت تركيا أن السبت سيكون مكملا لشهر رمضان، في حين سيكون الأحد أول أيام عيد الفطر، وفقا لما ذكرت وكالة الأناضول شبه الرسمية.

وكانت تونس أول دولة عربية تحدد موعد العيد رسميا بالاعتماد على الحسابات الفلكية إذ اعتبرت أن رؤية الهلال ستكون مستحيلة يوم الجمعة وبذلك يكون الأحد أول أيام العيد.

كما أعلنت كل من أستراليا وماليزيا وإندونيسيا يوم الأحد كأول أيام عيد الفطر لتعذر رؤية هلال شوال الجمعة.