منوعات

دول تعلن رسميا موعد عيد الفطر.. وأخرى تتحرى هلال شوّال

الحرة - واشنطن
22 مايو 2020
تعتمد بعض الدول على تحري الهلال بالعين المجردة لتحديد موعد العيد
تعتمد بعض الدول على تحري الهلال بالعين المجردة لتحديد موعد العيد

تتحرى عدة دول عربية وإسلامية اليوم الجمعة هلال شهر شوال الذي يحدد بداية عيد الفطر، بينما حسمت دول أخرى أمرها وأعلنت موعد العيد بناء على الحسابات الفلكية.

وتتحرى كل من السعودية ومصر والإمارات والكويت ودول أخرى هلال شهر شوال مساء اليوم الجمعة استجابة لدعوة السلطات الدينية.

وإن نجحت رؤية هلال شوال مساء يوم الجمعة، سيكون يوم السبت هو أول أيام عيد الفطر، ولكن هذا أمر استبعده مركز الفلك الدولي الذي يتخذ الإمارات مقرا له.

وحسب بيان المركز ستكون رؤية الهلال مستحيلة يوم الجمعة من جميع دول العالم الإسلامي بسبب غروب القمر قبل الشمس، وبسبب حدوث الاقتران (تولد الهلال) بعد غروب الشمس، وعليه ستكمل هذه الدول عدة رمضان 30 يوما ويكون يوم العيد فيها يوم الأحد 24 مايو.

وأضاف أن رؤية الهلال يوم السبت من شرق العالم الإسلامي ممكنة باستخدام التلسكوب فقط، في حين أن رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من جميع دول العالم العربي ودول أفريقيا وجنوب أوروبا وكندا، ورؤية الهلال يوم السبت ممكنة بالعين المجردة بسهولة من الولايات المتحدة وأميركا الوسطى وشمال أميركا الجنوبية.

وعليه من المتوقع أن يكون العيد في معظم هذه الدول يوم الأحد 24 مايو أيضا، في حين أنه قد يكون يوم الاثنين 25 مايو في بعضها مثل باكستان وبروناي نظرا لعدم إمكانية رؤية الهلال يوم السبت من هذه المناطق بالعين المجردة، حسب مركز الفلك الدولي.

دول تحسم موعد العيد

وبناء على الحسابات الفلكية أعلنت تركيا أن السبت سيكون مكملا لشهر رمضان، في حين سيكون الأحد أول أيام عيد الفطر، وفقا لما ذكرت وكالة الأناضول شبه الرسمية.

وكانت تونس أول دولة عربية تحدد موعد العيد رسميا بالاعتماد على الحسابات الفلكية إذ اعتبرت أن رؤية الهلال ستكون مستحيلة يوم الجمعة وبذلك يكون الأحد أول أيام العيد.

الحرة - واشنطن

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تعتمد بعض الدول على تحري الهلال بالعين المجردة لتحديد موعد العيد
منوعات

دول تعلن رسميا موعد عيد الفطر.. وأخرى تتحرى هلال شوّال

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جاك دورسي
منوعات

قرر التبرع بكامل ثروته.. مؤسس تويتر يوضح الأسباب

منوعات

قرر التبرع بكامل ثروته.. مؤسس تويتر يوضح الأسباب

الحرة / ترجمات - واشنطن
22 مايو 2020
جاك دورسي
جاك دورسي

أعلن المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لشركتي تويتر وسكوير، جاك دورسي عن نيته التخلي عن كل أمواله خلال حياته.

وقال دورسي الذي تبلغ ثروته 4.9 مليار دولار وفقا لمجلة فوربس، إنه يعتقد أن كل الأشياء مرتبطة ببعضها البعض في الحياة، وأردف "إذا تألم أحد يجب أن أتألم أنا كذلك".

وخلال حديثه الخميس في برنامج "يانغ سبيكس" على قناة المرشح الديمقراطي السابق أندرو يانغ، على موقع يوتيوب، قال دورسي "أريد أن أتأكد من أنني أفعل كل ما بوسعي في حياتي للمساعدة من خلال أعمال شركاتي، ومن خلال عطائي الشخصي".

في 7 أبريل، تعهد الرجل في تغريدة بتحويل ما قيمته مليار دولار من أسهمه في شركة "سكوير"، لتمويل مجموعة من جهود الإغاثة الموجهة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما قرر دورسي دعم صحة الفتيات وتعليمهن، وقال في سلسلة تغريدات إنّه سيحوّل رأس ماله من الأسهم في شركة "سكوير" المتخصّصة في المدفوعات الرقمية إلى مؤسسته الخيرية "ستارت سمول"، مشيراً إلى أنّ قيمة هذه الأسهم تبلغ مليار دولار وتناهز 28 في المئة من إجمالي ثروته.

وأضاف "لماذا الآن؟ لأنّ الاحتياجات أصبحت ملحّة بصورة متزايدة، وأريد أن أرى التأثير خلال حياتي"، معرباً عن أمله في "أن يكون هذا مصدر إلهام للآخرين للقيام بشيء مماثل. الحياة قصيرة جداً، لذلك دعونا نفعل كلّ ما في وسعنا اليوم لمساعدة الناس الآن".

ودورسي الذي قدّرت مجلة فوربس ثروته بنحو 4.9 مليار دولار، أشار إلى أنّه بعد انتهاء الوباء، سيتم تحويل الأموال المتبقّية لتعزيز الصحّة وتعليم الفتيات والمداخيل.

وهذا على الأرجح أضخم تبرّع من فرد واحد للجهود الرامية لمكافحة وباء كوفيد-19 وتداعياته المدمرّة سواء في الولايات المتحدة والعالم بأسره.

وكان أثرى رجل في العالم جيف بيزوس، صاحب موقع أمازن، أعلن قبل أيام على موقع إنستغرام أنّه سيتبرّع بمبلغ 100 مليون دولار لبنوك الطعام الأميركية.

أما مارك زاكربرغ مؤسس موقع فيسبوك وزوجته بريسلا تشان فأعلنا من جهتهما أنّهما سيتبرّعان بمبلغ 25 مليون دولار لتمويل الأبحاث الرامية لإيجاد علاجات لفيروس كورونا المستجدّ.

الحرة / ترجمات - واشنطن