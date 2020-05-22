منوعات

عقوبة مالية ضخمة ضد ناد كوري لاستخدامه دمى جنسية

فرانس برس
22 مايو 2020
العديد من الدمى التي استخدمها نادي أف سي سيول كانت تحمل شعار شركة متخصصة في بيع الدمى الجنسية
العديد من الدمى التي استخدمها نادي أف سي سيول كانت تحمل شعار شركة متخصصة في بيع الدمى الجنسية

فرضت رابطة الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم عقوبة قياسية بلغت قيمتها 100 مليون يوان (81 ألف دولار) بحق نادي أف سي سيول، لاستخدامه دمى جنسية في مدرجات ملعبه.

وتقدم الفريق في مطلع الأسبوع الحالي باعتذار عن استخدام هذه الدمى خلال مباراته ضد ضيفه غوانغجو الأحد، مؤكدا أن "لا علاقة لها بالدمى الجنسية". 

لكن العديد منها كانت تحمل شعار شركة متخصصة بهذا النوع من الدمى التي تلقى رواجا في بعض المجتمعات الآسيوية لاسيما كوريا الجنوبية واليابان.

وأثارت القضية جدلا في كوريا ومختلف أنحاء العالم، وأتت بعد أيام من انطلاق الدوري المحلي خلف أبواب موصدة، في ظل إجراءات الوقاية من تفشي "كوفيد-19".

وأشارت رابطة دوري "كاي-ليغ" إلى انها أجرت مراجعة لما جرى، وقبلت بتبرير نادي أف سي سيول لجهة أنه لم يكن يعلم بأن بعض العارضات اللواتي تم وضعهن في المدرجات، كنّ عمليا دمى جنسية.

ورأت الرابطة أنه كان في مقدور إدارة النادي "بسهولة أن تدرك غايات استخدام الدمى، من خلال الاحتكام إلى المنطق والخبرة".

وأشارت الرابطة في بيانها الصادر إلى أن "الجدل حول حادثة الدمى أهان بشكل عميق وتسبب بألم للمشجعات، وأضر بنزاهة الدوري".

والغرامة المالية التي تم فرضها على نادي العاصمة هي الأكبر في 38 عاما من عمر الدوري، بحسب الرابطة.

من جهته، تقبّل النادي هذه العقوبة، مكررا اعتذاره عما جرى ومتعهدا بألا يتكرر هذا الأمر.

وبحسب التقارير الصحافية، طلب أف سي سيول من الشرطة التحقيق مع موزع يقوم بتزويد المتاجر بالعارضات المخصصة لعرض الملابس في الواجهات، بعدما قام هذا الموزع بالتواصل مع رابطة الدوري، مقترحا توفير عارضات من هذا النوع للأندية لوضعها في المدرجات خلال المباريات.

وتشير التقارير إلى أن رابطة الدوري هي التي كانت صلة الوصل بين الموزع وإدارة أف سي سيول.

وكان الموسم الجديد في كوريا الجنوبية قد انطلق في الثامن من مايو بعد تأجيله لأكثر من شهرين بسبب "كوفيد-19"، ولكن خلف أبواب موصدة، ما دفع الفرق إلى استخدام تماثيل مصورة تمثل المشجعين مصنوعة من الورق المقوى ولافتات ولوحات لملء المدرجات، بالإضافة إلى بث أصوات مسجلة للهتافات عبر مكبرات الصوت.
 

فرانس برس

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منوعات

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منوعات

بعد حادثة مخيفة.. تحذير صارم من الاحتفاظ بمطهر اليدين في السيارة

الحرة / ترجمات - واشنطن
22 مايو 2020
مطهر اليدين قائم على الكحول وبالتالي قابل للاشتعال
مطهر اليدين قائم على الكحول وبالتالي قابل للاشتعال

حذرت إدارة إطفاء بولاية ويسكونسن من ترك مطهرات اليد في السيارة مع اقتراب الصيف وارتفاع درجة الحرارة ما قد يؤدي إلى انفجار وخسائر، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك بوست".

ونشرت صورة تظهر آثار انفجار مطهر في سيارة، ودعت سائقي السيارات إلى توخي الحذر في الصيف في ظل إجراءات مكافحة عدوى فيروس كورونا المستجد.

مطهر اليدين قائم على الكحول وبالتالي قابل للاشتعال
مطهر اليدين قائم على الكحول وبالتالي قابل للاشتعال

وقالت إن ترك مطهر اليد في سيارة في ظل درجة حرارة مرتفعة  يمكن أن يؤدي إلى حريق.

وكتب مسؤولو الإطفاء على فيسبوك، إلى جانب صورة لباب داخلي من جانب السائق شوهت وذابت بسبب انفجار مطهر اليدين: "بحكم طبيعته، فإن معظم مطهر اليدين قائم على الكحول وبالتالي قابل للاشتعال".

وأوضحوا أن "الاحتفاظ به في سيارتك أثناء الطقس الحار، وتعريضه للشمس، مما يسبب تكبير الضوء عبر الزجاجة، يمكن يؤدي إلى كارثة".

الحرة / ترجمات - واشنطن