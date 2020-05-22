منوعات

قرر التبرع بكامل ثروته.. مؤسس تويتر يوضح الأسباب

الحرة / ترجمات - واشنطن
22 مايو 2020
جاك دورسي
جاك دورسي

أعلن المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لشركتي تويتر وسكوير، جاك دورسي عن نيته التخلي عن كل أمواله خلال حياته.

وقال دورسي الذي تبلغ ثروته 4.9 مليار دولار وفقا لمجلة فوربس، إنه يعتقد أن كل الأشياء مرتبطة ببعضها البعض في الحياة، وأردف "إذا تألم أحد يجب أن أتألم أنا كذلك".

وخلال حديثه الخميس في برنامج "يانغ سبيكس" على قناة المرشح الديمقراطي السابق أندرو يانغ، على موقع يوتيوب، قال دورسي "أريد أن أتأكد من أنني أفعل كل ما بوسعي في حياتي للمساعدة من خلال أعمال شركاتي، ومن خلال عطائي الشخصي".

في 7 أبريل، تعهد الرجل في تغريدة بتحويل ما قيمته مليار دولار من أسهمه في شركة "سكوير"، لتمويل مجموعة من جهود الإغاثة الموجهة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما قرر دورسي دعم صحة الفتيات وتعليمهن، وقال في سلسلة تغريدات إنّه سيحوّل رأس ماله من الأسهم في شركة "سكوير" المتخصّصة في المدفوعات الرقمية إلى مؤسسته الخيرية "ستارت سمول"، مشيراً إلى أنّ قيمة هذه الأسهم تبلغ مليار دولار وتناهز 28 في المئة من إجمالي ثروته.

وأضاف "لماذا الآن؟ لأنّ الاحتياجات أصبحت ملحّة بصورة متزايدة، وأريد أن أرى التأثير خلال حياتي"، معرباً عن أمله في "أن يكون هذا مصدر إلهام للآخرين للقيام بشيء مماثل. الحياة قصيرة جداً، لذلك دعونا نفعل كلّ ما في وسعنا اليوم لمساعدة الناس الآن".

ودورسي الذي قدّرت مجلة فوربس ثروته بنحو 4.9 مليار دولار، أشار إلى أنّه بعد انتهاء الوباء، سيتم تحويل الأموال المتبقّية لتعزيز الصحّة وتعليم الفتيات والمداخيل.

وهذا على الأرجح أضخم تبرّع من فرد واحد للجهود الرامية لمكافحة وباء كوفيد-19 وتداعياته المدمرّة سواء في الولايات المتحدة والعالم بأسره.

وكان أثرى رجل في العالم جيف بيزوس، صاحب موقع أمازن، أعلن قبل أيام على موقع إنستغرام أنّه سيتبرّع بمبلغ 100 مليون دولار لبنوك الطعام الأميركية.

أما مارك زاكربرغ مؤسس موقع فيسبوك وزوجته بريسلا تشان فأعلنا من جهتهما أنّهما سيتبرّعان بمبلغ 25 مليون دولار لتمويل الأبحاث الرامية لإيجاد علاجات لفيروس كورونا المستجدّ.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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منوعات

أسبوع كمامات ودمى في المطاعم.. ليتوانيا تواجه كورونا بأفكار مبتكرة

الحرة / وكالات - واشنطن
22 مايو 2020
دمى في مطاعم لتوانيا
دمى في مطاعم لتوانيا لأإقناع الزبائن بالعودة

 استعان بعض أصحاب المطاعم في العاصمة الليتوانية فيلنيوس بدمى ترتدي قبعات مهرجين وملابس راقية للجلوس على المقاعد من أجل إقناع الزبائن بالعودة إليها بعد رفع إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا، ومساعدتهم في الوقت نفسه على اتباع قواعد التباعد الاجتماعي وهم خارج منازلهم.

وقال بيرني تير براك إنه لجأ لهذه الفكرة بعدما هاله منظر خواء مطعمه الذي أعاد فتحه في البلدة القديمة بالعاصمة فيلنيوس.

وحتى عندما بدأ زبائن المطعم في العودة إليه كان على صاحبه الالتزام بالقيود والحفاظ على مسافات فاصلة بين الطاولات، مما أفسد المنظر العام داخل المطعم.

لذا لجأ تير براك للاستعانة بمصممين محليين وطلب منهم تصميم ملابس لبعض دمى عرض الأزياء، ووضعهم على مقاعد الطاولات التي ينبغي أن تظل خالية طبقا لقواعد التباعد الاجتماعي.

وكالة رويترز نقلت عن تير براك قوله "عندما وضعنا كل الدمى في أماكنها، شعرت على الفور وكأن المطعم كامل العدد.. كان لذلك تأثير أفضل". 

وأضاف "شعرنا بأن الأمر على ما يرام".

وشجع تير براك المقاهي والمطاعم الأخرى على الانضمام لمبادرته بهدف إنعاش قطاع المطاعم بأكمله. 

وسيتم توزيع 60 دمية على 14 مطعما في البلدة على مدى الأسبوعين المقبلين.

وليست هي المرة الأولى التي يبدع فيها الليتوانيون في مواجهة فيروس كورونا المستجد، إذ سبق وانتظم في هذا البلد أسبوع موضة خاص بالكمامات.

وأطلقت مدينة فيلنيوس عاصمة ليتوانيا أسبوع موضة يتماشى مع وباء فيروس كورونا المستجد، لكن من دون منصات لعرض الأزياء بل مجرد لافتات ومن دون أزياء أنيقة، وإنما كمامات فقط.

ونُشرت 21 لافتة في أنحاء المدينة المدرجة على قائمة مواقع التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، تعرض صورا لرجال ونساء وأطفال يضعون كمامات ضمن ما يطلق عليه "أسبوع موضة الكمامات".

وجميع سكان ليتوانيا مطالبون بوضع الكمامات في الخارج كإجراء وقائي من انتشار مرض كوفيد-19.

ويختار التصاميم أعضاء في مجموعة محلية على موقع فيسبوك، دشنتها مصممة الأزياء يوليا يانوس لتبادل التصاميم الحديثة للكمامات ونصائح لصنعها في المنزل.

وقالت المصممة التي تبلغ من العمر 50 عاما "الكمامة طريقة جيدة لتظهر إبداعك وتعبر عن نفسك. وصنعها نشاط جيد بينما أنت جالس في المنزل مع الأطفال".

وأضافت أن اللافتات تعرض كمامات مصنوعة من الصفر وكمامات طبية عليها تصاميم مطبوعة.

وأصاب فيروس كورونا المستجد نحو 1593 شخصا في لتوانيا وقتل 61 بينما شفي 1049 آخرين في آخر حصيلة نشرتها المصالح الطبية في البلاد.

الحرة / وكالات - واشنطن