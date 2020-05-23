منوعات

اكتشاف حير العلماء.. النحل الجائع يحفز النباتات على الإزهار مبكرا 

الحرة / ترجمات - واشنطن
23 مايو 2020
النحل الطنان صدم العلماء
النحل الطنان صدم العلماء

عندما يخرج النحل من السبات الشتوي يحتاج إلى جمع اللقاح لإنعاش مستعمراته، لكن إن استيقظ النحل في وقت أبكر فإنه لن يحظى بالكثير من الأزهار. 

وفي دراسة نشرت مؤخرا في جامعة "ETH Zürich" السويسرية اكتشف العلماء أن النحل يدفع النباتات لأن تزهر قبل أوانها، من خلال إحداث ثقوب في أوراق النباتات، وفقا لما نقلته مجلة "ساينس" العلمية.

وعن طريق الصدفة، اكتشف الباحثون في الدراسة التي خصصت أصلا للبحث في طرق استجابة النحل للروائح المختلفة الصادرة عن النباتات. 

وأضيف النحل الطنان إلى مجموعة الدراسة داخل بيت زجاجي، ولاحظوا أن هذا النحل يقوم بإحداث ثقوب نصف دائرية في أوراق النباتات. 

في البداية ظن الباحثون أن النحل يقوم بذلك كي يشبع جوعه، إلا أنه لم تكن هنالك مؤشرات بأن النحل كان يأخذ الأوراق معه إلى المستعمرات، أو أنه كان يتغذى على العصارة المستمدة من قطع الأوراق. 

وخلص العلماء خلال مراقبتهم لنحل العسل أن المستعمرات التي تملك كميات أقل من الغذاء بادرت إلى إتلاف الأوراق بشكل أكبر، وهذا دفع النباتات إلى الإزهار مبكرا لتزويد اللقاح للمستعمرات الجائعة. 

ويعود السبب في الإزهار المبكر إلى أن النباتات عندما تستشعر إصابتها بمرض أو وقوع جفاف فإن تلك التهديدات تحفزها على الإزهار قبل أوانها، لكن الدراسة وثقت المرة الأولى التي تقوم فيها حشرات ملقحة بالتحكم بدورة حياة النباتات. 

الحرة / ترجمات - واشنطن

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أسوشيتد برس
23 مايو 2020
كان حنين متجذرا بعمق في المواد المصرية التقليدية
كان حنين متجذرا بعمق في المواد المصرية التقليدية

توفي الفنان المصري البارز آدم حنين الذي جمع بين السمات الفرعونية القديمة والحداثة في منحوتات عادة ما كانت لطيور أو حيوانات أخرى، اليوم الجمعة وفقا لأسرته. وكان عمره 91 عاما. 

عانى حنين مؤخرا من مضاعفات صحية مرتبطة بالتقدم في السن ونقل إلى مستشفى في القاهرة حيث توفي، حسبما قال عصام درويش، نائب مدير مؤسسة حنين.

ولد حنين في القاهرة عام 1929 لأسرة من الحدادين وصناع المجوهرات من محافظة أسيوط جنوبي مصر. وعادة ما قال إن زيارة له كطفل للمتحف المصري كانت نقطة التحول في حياته. وفي عمر الثامنة، صنع منحوتة طينية للفرعون المصري أخناتون ووضع نفسه على المسار نحو مسيرته العملية في النحت.

وكان أيضا شغوفا بالطيور والطيران، وهو ما أصبح سمة متكررة لعمله.

وقال في تعليقات سابقة نشرت على موقع يوتيوب "اعتدت الاستيقاظ والجري إلى النوافذ ومشاهدة الطيور لوقت طويل. إنها تنقلك إلى مكان آخر، لغة أخرى، عالم آخر."

 عادة ما نحت الطيور والقطط والكلاب وكلها كانت شائعة في الفنون المصرية القديمة، وكانت منحوتاته جريئة وسلسة وغير تقليدية، تحمل أشكالا هندسية قوية، أحيانا صغيرة، وأحيانا ضخمة. ونحت أيضا أشخاصا من الطبقة العاملة المصرية، خاصة من مدينة أسوان جنوب مصر، في أعمال تقليدية للقرى المصرية. في بداية الألفية الثانية، أنتج تمثالا ضخما لسيدة الغناء العربي أم كلثوم.

كان حنين متجذرا بعمق في المواد المصرية التقليدية، وكثيرا ما استخدم الحجر الصوان والبرونز في تماثيله فضلا عن استخدامه البردي والنحاس الطبيعي المتواجدين في مصر في رسومه.

حصل على بكالوريوس الفنون من كلية الفنون الجميلة بجامعة القاهرة عام 1953 قبل الالتحاق بأكاديمية ميونخ للفنون الجميلة. وفي الستينيات، ظهر كواحد من أبرز النحاتين المصريين، وقضى وقتا طويلا في الأقصر، يمتص التراث الفرعوني القديم. ولاحقا، انتقل هو وزوجته عالمة الأنثروبولوجي عفاف الديب إلى باريس، حيث عاش أكثر من عقدين وحقق سمعة دولية.

بعد العودة إلى مصر في التسعينيات، قاد حنين ترميم أبو الهول الشهير في الجيزة، وهو العمل الذي حقق له فخرا وطنيا. وفي مدينة أسوان، أسس معرضا سنويا للنحت يجتذب الفنانين من أنحاء العالم.

وحول أيضا منزله في الجيزة إلى متحف لعمله. ففي حديقته، هناك نوع ما من الأقواس الذي يضم كثيرا من منحوتاته لحيوانات.

وقال حنين في التعليقات إن "الفن نعمة كبيرة من الرب للبشر. إنه يجعل الشخص يعلم نفسه ويتفاعل مع الفن، يغير مشاعره وأفكاره".

أسوشيتد برس