منوعات

بسبب كورونا.. حديقة حيوان إندونيسية قد تضطر لذبح بعض حيواناتها لإطعام أخرى

رويترز
23 مايو 2020
This picture taken on April 29, 2020 shows a tiger resting inside its enclosure at the zoo in Bandung, West Java. - Indonesian…
تحصل حيوانات الحديقة البالغ عددها 850 على كميات طعام أصغر من المعتاد

قد تلجأ حديقة حيوان في إندونيسيا إلى ذبح بعض الحيوانات وتقديمها طعاما للبعض الآخر، مثل نمور سومطرة وجاوة، وذلك إذا نفد ما لديها من طعام خلال الأشهر المقبلة بعد أن أجبرها وباء فيروس كورونا المستجد على إغلاق أبوابها أمام الزائرين.

وبينما تحصل حيوانات الحديقة البالغ عددها 850 على كميات طعام أصغر من المعتاد، تفكر حديقة الحيوان في "أسوأ الاحتمالات" بذبح بعض الحيوانات لإطعام البعض الآخر، حيث تتوقع نفاد الطعام منها في يوليو تموز.

وكانت حديقة حيوان باندونج، رابع أكبر مدينة إندونيسية، والتي كانت تحقق دخلا شهريا يبلغ في المتوسط 1.2 مليار روبية (81744 دولارا) قد أغلقت في 23 مارس ضمن إجراءات العزل العام في البلاد في مسعى لاحتواء انتشار الفيروس.

وقال المتحدث باسم الحديقة سولهان سيافي "لدينا نحو 30 من الأيائل المرقطة، وقمنا بتحديد كبار السن منها وتلك التي لم تعد قادرة على التكاثر ليتم ذبحها للمحافظة على الحيوانات آكلة اللحوم مثل نمر سومطرة ونمر جاوة". وأضاف أن بعض الطيور، بما فيها الأوز، قد يجري ذبحها أيضا.

وأصبحت مجموعة من السنوريات الكبيرة في الحديقة، ومن بينها نمر من جزيرة سومطرة مهدد بالانقراض يعرف باسم (فيتري)، تحصل على 8 كيلوغرامات من اللحم كل يومين بدلا من 10 كيلوغرامات كانت تحصل عليها في السابق.

وذكر سيافي أن الحديقة تحتاج لأكثر من 400 كيلوغرام من الفواكه كل يوم و120 كيلوغراما من اللحم كل يومين، مشيرا إلى أنها تعتمد حاليا على التبرعات للإبقاء على الحيوانات حية.

وقال آيب سيف الدين، المسؤول عن رعاية إنسان الغاب، إن هذه الحيوانات الأولية المهددة بالانقراض يمكن أن تدخل في موجة غضب وتبدأ في قذف الأشياء إذا لم تحصل على ما يكفيها من الطعام.

وأضاف "لقد نفد الطعام لكنها لا تزال تريد المزيد منه".

وتقدر جمعية حدائق الحيوان الإندونيسية، التي طلبت المساعدة من الرئيس جوكو ويدودو، أن 92 في المئة من حدائق الحيوان الستين في البلاد يمكنها أن تستمر في إطعام حيواناتها حتى نهاية مايو أيار فقط.

رويترز

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منوعات

اكتشاف حير العلماء.. النحل الجائع يحفز النباتات على الإزهار مبكرا 

الحرة / ترجمات - واشنطن
23 مايو 2020
النحل الطنان صدم العلماء
النحل الطنان صدم العلماء

عندما يخرج النحل من السبات الشتوي يحتاج إلى جمع اللقاح لإنعاش مستعمراته، لكن إن استيقظ النحل في وقت أبكر فإنه لن يحظى بالكثير من الأزهار. 

وفي دراسة نشرت مؤخرا في جامعة "ETH Zürich" السويسرية اكتشف العلماء أن النحل يدفع النباتات لأن تزهر قبل أوانها، من خلال إحداث ثقوب في أوراق النباتات، وفقا لما نقلته مجلة "ساينس" العلمية.

وعن طريق الصدفة، اكتشف الباحثون في الدراسة التي خصصت أصلا للبحث في طرق استجابة النحل للروائح المختلفة الصادرة عن النباتات. 

وأضيف النحل الطنان إلى مجموعة الدراسة داخل بيت زجاجي، ولاحظوا أن هذا النحل يقوم بإحداث ثقوب نصف دائرية في أوراق النباتات. 

في البداية ظن الباحثون أن النحل يقوم بذلك كي يشبع جوعه، إلا أنه لم تكن هنالك مؤشرات بأن النحل كان يأخذ الأوراق معه إلى المستعمرات، أو أنه كان يتغذى على العصارة المستمدة من قطع الأوراق. 

وخلص العلماء خلال مراقبتهم لنحل العسل أن المستعمرات التي تملك كميات أقل من الغذاء بادرت إلى إتلاف الأوراق بشكل أكبر، وهذا دفع النباتات إلى الإزهار مبكرا لتزويد اللقاح للمستعمرات الجائعة. 

ويعود السبب في الإزهار المبكر إلى أن النباتات عندما تستشعر إصابتها بمرض أو وقوع جفاف فإن تلك التهديدات تحفزها على الإزهار قبل أوانها، لكن الدراسة وثقت المرة الأولى التي تقوم فيها حشرات ملقحة بالتحكم بدورة حياة النباتات. 

الحرة / ترجمات - واشنطن