منوعات

عطارد والزهرة.. العيد بدأ السبت في دول إحداها عربية ومركز الفلك الدولي يفسر الخطأ

23 مايو 2020
صورة هلال شوال يوم السبت كما بثها مركز الفلك الدولي
صورة هلال شوال يوم السبت كما بثها مركز الفلك الدولي

في وقت أجمعت أغلب الدول العربية والإسلامية على أن يوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر، قالت دول أخرى إنها رصدت هلال شوال مساء الجمعة وبدأ العيد فيها اليوم السبت.

إلا إن مركز الفلك الدولي، شكك في أن تكون تلك الدول قد رأت هلال شوال فعلا، وقال إنه تلقى استفسارات حول إعلان تلك الدول، وقدم تفسيرا لما قد يكون حدث هناك أثناء تحري الهلال.

وقال المركز في تغريدة عبر تويتر: "هناك استفسارات حول إعلان بعض الدول الأفريقية رؤية الهلال مساء يوم الجمعة على الرغم من غروب القمر قبل الشمس في جميع دول العالم الإسلامي. يشار إلى أن كوكبي الزهرة وعطارد كانا متواجدين فوق الأفق الغربي وبشكل متقارب جدا ولافت للنظر كما هو مبين في الصور المرفقة. قد يكون هذا هو السبب."

ونشر المركز صورة توضح موقع القمر تحت الأفق لحظة غروب الشمس يوم الجمعة، وموقع عطارد والزهرة المتقاربين فوق الأفق الغربي، وذلك كما يظهر من غرب أفريقيا.

وكانت كل من موريتانيا ومالي والنيجر وساحل العاج أعلنت أن يوم السبت هو أول أيام عيد الفطر خلافا لأغلبية العالم الإسلامي.

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منوعات

بسبب كورونا.. حديقة حيوان إندونيسية قد تضطر لذبح بعض حيواناتها لإطعام أخرى

رويترز
23 مايو 2020
This picture taken on April 29, 2020 shows a tiger resting inside its enclosure at the zoo in Bandung, West Java. - Indonesian…
تحصل حيوانات الحديقة البالغ عددها 850 على كميات طعام أصغر من المعتاد

قد تلجأ حديقة حيوان في إندونيسيا إلى ذبح بعض الحيوانات وتقديمها طعاما للبعض الآخر، مثل نمور سومطرة وجاوة، وذلك إذا نفد ما لديها من طعام خلال الأشهر المقبلة بعد أن أجبرها وباء فيروس كورونا المستجد على إغلاق أبوابها أمام الزائرين.

وبينما تحصل حيوانات الحديقة البالغ عددها 850 على كميات طعام أصغر من المعتاد، تفكر حديقة الحيوان في "أسوأ الاحتمالات" بذبح بعض الحيوانات لإطعام البعض الآخر، حيث تتوقع نفاد الطعام منها في يوليو تموز.

وكانت حديقة حيوان باندونج، رابع أكبر مدينة إندونيسية، والتي كانت تحقق دخلا شهريا يبلغ في المتوسط 1.2 مليار روبية (81744 دولارا) قد أغلقت في 23 مارس ضمن إجراءات العزل العام في البلاد في مسعى لاحتواء انتشار الفيروس.

وقال المتحدث باسم الحديقة سولهان سيافي "لدينا نحو 30 من الأيائل المرقطة، وقمنا بتحديد كبار السن منها وتلك التي لم تعد قادرة على التكاثر ليتم ذبحها للمحافظة على الحيوانات آكلة اللحوم مثل نمر سومطرة ونمر جاوة". وأضاف أن بعض الطيور، بما فيها الأوز، قد يجري ذبحها أيضا.

وأصبحت مجموعة من السنوريات الكبيرة في الحديقة، ومن بينها نمر من جزيرة سومطرة مهدد بالانقراض يعرف باسم (فيتري)، تحصل على 8 كيلوغرامات من اللحم كل يومين بدلا من 10 كيلوغرامات كانت تحصل عليها في السابق.

وذكر سيافي أن الحديقة تحتاج لأكثر من 400 كيلوغرام من الفواكه كل يوم و120 كيلوغراما من اللحم كل يومين، مشيرا إلى أنها تعتمد حاليا على التبرعات للإبقاء على الحيوانات حية.

وقال آيب سيف الدين، المسؤول عن رعاية إنسان الغاب، إن هذه الحيوانات الأولية المهددة بالانقراض يمكن أن تدخل في موجة غضب وتبدأ في قذف الأشياء إذا لم تحصل على ما يكفيها من الطعام.

وأضاف "لقد نفد الطعام لكنها لا تزال تريد المزيد منه".

وتقدر جمعية حدائق الحيوان الإندونيسية، التي طلبت المساعدة من الرئيس جوكو ويدودو، أن 92 في المئة من حدائق الحيوان الستين في البلاد يمكنها أن تستمر في إطعام حيواناتها حتى نهاية مايو أيار فقط.

رويترز