عطارد والزهرة.. العيد بدأ السبت في دول إحداها عربية ومركز الفلك الدولي يفسر الخطأ

في وقت أجمعت أغلب الدول العربية والإسلامية على أن يوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر، قالت دول أخرى إنها رصدت هلال شوال مساء الجمعة وبدأ العيد فيها اليوم السبت.

إلا إن مركز الفلك الدولي، شكك في أن تكون تلك الدول قد رأت هلال شوال فعلا، وقال إنه تلقى استفسارات حول إعلان تلك الدول، وقدم تفسيرا لما قد يكون حدث هناك أثناء تحري الهلال.

وقال المركز في تغريدة عبر تويتر: "هناك استفسارات حول إعلان بعض الدول الأفريقية رؤية الهلال مساء يوم الجمعة على الرغم من غروب القمر قبل الشمس في جميع دول العالم الإسلامي. يشار إلى أن كوكبي الزهرة وعطارد كانا متواجدين فوق الأفق الغربي وبشكل متقارب جدا ولافت للنظر كما هو مبين في الصور المرفقة. قد يكون هذا هو السبب."

هناك استفسارات حول إعلان بعض الدول الأفريقية رؤية الهلال مساء يوم الجمعة على الرغم من غروب القمر قبل الشمس في جميع دول العالم الإسلامي. يشار إلى أن كوكبي الزهرة وعطارد كانا متواجدين فوق الأفق الغربي وبشكل متقارب جدا ولافت للنظر كما هو مبين في الصور المرفقة. قد يكون هذا هو السبب. pic.twitter.com/K9YpUVzyni — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) May 23, 2020

ونشر المركز صورة توضح موقع القمر تحت الأفق لحظة غروب الشمس يوم الجمعة، وموقع عطارد والزهرة المتقاربين فوق الأفق الغربي، وذلك كما يظهر من غرب أفريقيا.

صورة توضح موقع القمر تحت الأفق لحظة غروب الشمس يوم الجمعة، وموقع عطارد والزهرة المتقاربين فوق الأفق الغربي، وذلك كما يظهر من غرب أفريقيا. pic.twitter.com/JQ9LInKa7j — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) May 23, 2020

وكانت كل من موريتانيا ومالي والنيجر وساحل العاج أعلنت أن يوم السبت هو أول أيام عيد الفطر خلافا لأغلبية العالم الإسلامي.