غواص ينقذ حوتا ويواجه غرامة بآلاف الدولارات

أجبر غواص على دفع غرامة الثلاثاء بعد تحريره حوتا صغيرا علق في شباك لصيد القرش قبالة غولدكوست جنوب شرق كوينزلاند بشرق أستراليا، وفق ما نقل موقع "اي بي سي" الأسترالي.

وقال جانغو، الذي طلب عدم استخدام اسمه الكامل أنه كان يمارس الغوص الحر عندما رأى الحوت فقرر إنقاذه.

وأضاف أن زعانف الحوت الصدرية كانت ملفوفة وكان على عمق ثمانية إلى تسعة أمتار.

وتمكن الحوت من السباحة بحرية بعد ذلك، غير أن مفتشي مصايد الأسماك فرضوا على الغواص دفع غرامة بينما كان يغادر المنطقة.

ورفض جانغو الإفصاح عن مبلغ الغرامة التي دفع، لكن حكومة الولاية تؤكد أن التحقيق لا يزال جاريا.

وقال وزير المصايد في كوينزلاند مارك فورنر إن جانجو لم يتم تغريمه بعد في انتظار انتهاء تحقيق.

وأضاف فورنر"من المهم أن يسمح الناس للمهنيين للقيام بعملهم في ظروف مثل هذه".

ويواجه الأشخاص الذين يتدخلوا في مثل هذه الحالات في معدات مثل شباك القرش غرامة أقصاها 690 26 دولارا.