منوعات

غواص ينقذ حوتا ويواجه غرامة بآلاف الدولارات

الحرة / ترجمات - واشنطن
23 مايو 2020
زعانف الحوت الصدرية كانت ملفوفة
زعانف الحوت الصدرية كانت ملفوفة

أجبر غواص  على دفع غرامة الثلاثاء بعد تحريره حوتا صغيرا علق في شباك لصيد القرش قبالة غولدكوست جنوب شرق كوينزلاند بشرق أستراليا، وفق ما نقل موقع "اي بي سي" الأسترالي.

وقال جانغو، الذي طلب عدم استخدام اسمه الكامل أنه كان يمارس الغوص الحر عندما رأى الحوت فقرر إنقاذه.

وأضاف أن زعانف الحوت الصدرية كانت ملفوفة وكان على عمق ثمانية إلى تسعة أمتار.

وتمكن الحوت من السباحة بحرية بعد ذلك، غير أن مفتشي مصايد الأسماك فرضوا على الغواص دفع غرامة بينما كان يغادر المنطقة.

ورفض جانغو الإفصاح عن مبلغ الغرامة التي دفع، لكن حكومة الولاية تؤكد أن التحقيق لا يزال جاريا.

وقال وزير المصايد في كوينزلاند مارك فورنر إن جانجو لم يتم تغريمه بعد في انتظار انتهاء تحقيق.

وأضاف فورنر"من المهم أن يسمح الناس للمهنيين للقيام بعملهم في ظروف مثل هذه".

ويواجه الأشخاص الذين يتدخلوا في مثل هذه الحالات في معدات مثل شباك القرش غرامة أقصاها 690 26 دولارا.

الحرة / ترجمات - واشنطن

اقرأ أيضا

كثّفت طالبان هجماتها على القوات الأفغانية منذ فبراير
عربي ودولي

بعد رفضها وقف إطلاق النار في رمضان.. طالبان تبادر بهدنة لأول مرة 

ترامب كان قد خطط لعقد قمة مجموعة السبع 10-12 يونيو في كامب ديفيد
أميركا

الأولوية للأميركي.. قرار يحد من برنامج توظيف الطلاب الأجانب

بطل فرنسا في العام 2018 لطفي دراجي
رياضة

انطلاق منافسات أمم أوروبا 2020 بعيدا عن المستطيل الأخضر

زعانف الحوت الصدرية كانت ملفوفة
منوعات

غواص ينقذ حوتا ويواجه غرامة بآلاف الدولارات

يتشكل الضباب على النظارات عند ارتداء الأشخاص الكمامة، حيث يتسرب الهواء الدافئ من فم الشخص إلى أعلى الكمامة
منوعات

كيف تمنع مشكلة البخار على النظارة عند ارتداء كمامة؟

مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ في مؤتمر تيك كرنش
تكنولوجيا

فيسبوك تسمح لنصف موظفيها بالعمل من المنزل

ستكون هذه المرة الأولى التي يقلع فيها رواد فضاء أميركيون من الولايات المتحدة
أميركا

ترامب يحضر إرسال أول مهمة فضائية مأهولة الأسبوع المقبل

منوعات

كيف تمنع مشكلة البخار على النظارة عند ارتداء كمامة؟

الحرة / ترجمات - واشنطن
23 مايو 2020
يتشكل الضباب على النظارات عند ارتداء الأشخاص الكمامة، حيث يتسرب الهواء الدافئ من فم الشخص إلى أعلى الكمامة
يتشكل الضباب على النظارات عند ارتداء الأشخاص الكمامة، حيث يتسرب الهواء الدافئ من فم الشخص إلى أعلى الكمامة

يواجه الأشخاص الذين يرتدون النظارات، سواء لأسباب طبية أو غيرها، مشكلة مزعجة ترافقت من أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، ألا وهي "النظارات الضبابية".

ويتشكل الضباب على النظارات عند ارتداء الأشخاص الكمامة، حيث يتسرب الهواء الدافئ من فم الشخص إلى أعلى الكمامة، وبالتالي يغطي عدستي النظارة الباردة.

ولتجنب هذه المشكلة ينصح الخبراء بمجموعة خطوات يمكن أن تقلل من آثار البخار على النظارات.

أولا: ارتداء كمامة أو قناع يتناسب مع حجم الوجه، وفي حال كانت هناك فراغات بين أعلى الخد والعينين، ينصح بغلقها جيدا سواء بالضغط على الجزء العلوي من الكمامة الذي عادة ما يحتوي قطعة معدنية عند الأنف، أو عبر وضع شريط طبي لاصق في أعلى الكمامة لمنع تسرب الهواء باتجاه النظارات.

ثانيا: مسح العدسات بمنتجات خاصة ضد الضباب، وفي حال عدم توفرها ينصح بغسل العدسات برفق بالماء والصابون قبل ارتدائها، لمنع التصاق جزيئات الماء بالعدسات.

ثالثا: دفع النظارة كثيرا إلى خلف الأنف، بحيث تكون أقرب إلى العينيين، مما العدسات بعيدة بعض الشيء عن الهواء الذي يخرج من أعلى الكمامة.

وفي الختام، يشدد الخبراء على ضرورة تجنب خلع النظارة بحجة الضباب، خاصة إذا كنت متواجدا في مكان يوجب ارتدائها كالمعامل وغيرها لأن ذلك قد يؤدي لإصابات بالغة في العينين.
 

الحرة / ترجمات - واشنطن