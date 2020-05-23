منوعات

بعد منشور الوداع.. وفاة غامضة لنجمة نتفلكس اليابانية بعمر 22 عاما

الحرة / ترجمات - واشنطن
23 مايو 2020
كانت هدفا لمئات التغريدات المتنمرة من المشجعين والنقاد
كانت هدفا لمئات التغريدات المتنمرة من المشجعين والنقاد

توفيت هانا كيمورا، وهي مصارعة يابانية محترفة ظهرت في أحدث سلسلة من برنامج "تراس هاوس" الواقعي لـ Netflix، عن عمر يناهز 22 عاما.

وأكدت ستاردوم للمصارعة، وهي المنظمة التي تنتمي إليها كيمورا، الخبر ولم يتضح سبب الوفاة بعد.

وقبل وفاتها بفترة وجيزة، أصدرت سلسلة من المنشورات المقلقة على وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى أنها تعرضت للتنمر الإلكتروني.

آخر تحديث لقصتها على إنستغرام يوم الجمعة ظهرت كيمورا في صورة مع قطتها، مع تعليق مكتوب عليه "وداعا".

وكانت كيمورا، الفائزة بجائزة الروح القتالية لستاردوم لعام 2019، أحد أعضاء فريق العمل في برنامج تلفزيون الواقع الياباني تراس هاوس، قبل أن يتم تعليقه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. ويصور العرض حياة ثلاثة رجال وثلاث نساء وهم يعيشون معا مؤقتا في منزل.

وأثيرت مخاوف الجمعة بعد أن نشرت كيمورا، صورا لإيذاء النفس على تويتر مع رسائل تقول: "لا أريد أن أكون إنسانة بعد الآن. أردت أن أكون محبوبة، شكرا لكم جميعا، أنا أحبكم. إلى اللقاء".

وقالت الشبكة إن كيمورا كانت هدفا لمئات التغريدات المتنمرة من المشجعين والنقاد بشكل يومي.

وبعد انتشار خبر وفاتها، تحدث المعجبون وشخصيات في صناعة الترفيه عن البلطجة الإلكترونية وتأثيرها على الصحة العقلية.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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منوعات

عطارد والزهرة.. العيد بدأ السبت في دول إحداها عربية ومركز الفلك الدولي يفسر الخطأ

الحرة - واشنطن
23 مايو 2020
صورة هلال شوال يوم السبت كما بثها مركز الفلك الدولي
صورة هلال شوال يوم السبت كما بثها مركز الفلك الدولي

في وقت أجمعت أغلب الدول العربية والإسلامية على أن يوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر، قالت دول أخرى إنها رصدت هلال شوال مساء الجمعة وبدأ العيد فيها اليوم السبت.

إلا إن مركز الفلك الدولي، شكك في أن تكون تلك الدول قد رأت هلال شوال فعلا، وقال إنه تلقى استفسارات حول إعلان تلك الدول، وقدم تفسيرا لما قد يكون حدث هناك أثناء تحري الهلال.

وقال المركز في تغريدة عبر تويتر: "هناك استفسارات حول إعلان بعض الدول الأفريقية رؤية الهلال مساء يوم الجمعة على الرغم من غروب القمر قبل الشمس في جميع دول العالم الإسلامي. يشار إلى أن كوكبي الزهرة وعطارد كانا متواجدين فوق الأفق الغربي وبشكل متقارب جدا ولافت للنظر كما هو مبين في الصور المرفقة. قد يكون هذا هو السبب."

ونشر المركز صورة توضح موقع القمر تحت الأفق لحظة غروب الشمس يوم الجمعة، وموقع عطارد والزهرة المتقاربين فوق الأفق الغربي، وذلك كما يظهر من غرب أفريقيا.

وكانت كل من موريتانيا ومالي والنيجر وساحل العاج أعلنت أن يوم السبت هو أول أيام عيد الفطر خلافا لأغلبية العالم الإسلامي.

الحرة - واشنطن