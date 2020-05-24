إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا.. وسائل إعلام تصف حالتها بالخطرة

يواجه الأشخاص الذين يرتدون النظارات، سواء لأسباب طبية أو غيرها، مشكلة مزعجة ترافقت من أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، ألا وهي "النظارات الضبابية".

ويتشكل الضباب على النظارات عند ارتداء الأشخاص الكمامة، حيث يتسرب الهواء الدافئ من فم الشخص إلى أعلى الكمامة، وبالتالي يغطي عدستي النظارة الباردة.

ولتجنب هذه المشكلة ينصح الخبراء بمجموعة خطوات يمكن أن تقلل من آثار البخار على النظارات.

أولا: ارتداء كمامة أو قناع يتناسب مع حجم الوجه، وفي حال كانت هناك فراغات بين أعلى الخد والعينين، ينصح بغلقها جيدا سواء بالضغط على الجزء العلوي من الكمامة الذي عادة ما يحتوي قطعة معدنية عند الأنف، أو عبر وضع شريط طبي لاصق في أعلى الكمامة لمنع تسرب الهواء باتجاه النظارات.

ثانيا: مسح العدسات بمنتجات خاصة ضد الضباب، وفي حال عدم توفرها ينصح بغسل العدسات برفق بالماء والصابون قبل ارتدائها، لمنع التصاق جزيئات الماء بالعدسات.

ثالثا: دفع النظارة كثيرا إلى خلف الأنف، بحيث تكون أقرب إلى العينيين، مما العدسات بعيدة بعض الشيء عن الهواء الذي يخرج من أعلى الكمامة.

وفي الختام، يشدد الخبراء على ضرورة تجنب خلع النظارة بحجة الضباب، خاصة إذا كنت متواجدا في مكان يوجب ارتدائها كالمعامل وغيرها لأن ذلك قد يؤدي لإصابات بالغة في العينين.

