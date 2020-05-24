منوعات

إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا.. وسائل إعلام تصف حالتها بالخطرة

الحرة - دبي
24 مايو 2020
إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا
إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا

كشفت وسائل إعلام مصرية أن الفنانة رجاء الجداوي أُصيبت بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها إلى مستشفى العزل الصحي بمحافظة الإسماعلية.

وأكدت وسائل الإعلام أن الحالة الصحية للجداوي "خطرة" بسبب كبر سنها.

وكانت أخر أعمال الجداوي مشاركتها في مسلسل "لعبة النسيان" الذي تم عرضه خلال شهر رمضان، والذي انتهت من تصويره خلال الأيام الماضية، مما أثار الجدل حول احتمالية نقلها العدوى لفنانين آخرين.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 727 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت تسجيل 28 حالة وفاة جديدة.

وحتى الآن، بلغ عدد حالات الإصابة التي سجلتها مصر أكثر من 16 ألف حالة إصابة بالفيروس، كما سجلت نحو 735 حالة وفاة.

يذكر أن الحكومة المصرية أعلنت إجراءات صارمة خلال فترة إجازة عيد الفطر، فقد قررت تقديم موعد حظر التجول ليبدأ من الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي بدلا من التاسعة مساء وإيقاف وسائل النقل الجماعي ومنع التجمعات الكبيرة، وغلق الأماكن العامة وجميع المحال التجارية والمتاجر والمطاعم والشواطئ والحدائق العامة والخدمات الترفيهية، من الأحد المقبل إلى نهاية الأسبوع.
 

الحرة - دبي

اقرأ أيضا

قلة الطعام دفعت الفئران إلى البحث عن مصادر أخرى للغذاء
أميركا

مع إغلاق المطاعم الأميركية.. تحذيرات من سلوك "عدواني" لدى القوارض

إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا
منوعات

إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا.. وسائل إعلام تصف حالتها بالخطرة

تضمن قرار الإفراج محسن السكري المدان بقتل الفنانة اللبنانية
مصر

السيسي يعفو عن قاتل سوزان تميم 

سجلت البلاد أكثر من 1.6 مليون إصابة بالفيروس
أميركا

الولايات المتحدة.. تسجيل أكثر من ألف وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

قال الباحث إن نسبة عدم الحصول على أي نتيجة تبلغ 50 في المئة
أزمة كورونا

بروفيسور يحذر من نتائج تجارب لقاح كورونا التابع لأكسفورد

دعا الزعيم الكوري الشمالي إلى "وضع القوات المسلحة في حالة تأهب"
عربي ودولي

"الردع النووي".. ما الذي تعزم كوريا الشمالية فعله؟  

كثّفت طالبان هجماتها على القوات الأفغانية منذ وقّعت اتفاقاً تاريخياً مع الولايات المتّحدة
عربي ودولي

"فرصة مهمة".. واشنطن ترحب بالهدنة بين طالبان وكابول

منوعات

كيف تمنع مشكلة البخار على النظارة عند ارتداء كمامة؟

الحرة / ترجمات - واشنطن
23 مايو 2020
يتشكل الضباب على النظارات عند ارتداء الأشخاص الكمامة، حيث يتسرب الهواء الدافئ من فم الشخص إلى أعلى الكمامة
يتشكل الضباب على النظارات عند ارتداء الأشخاص الكمامة، حيث يتسرب الهواء الدافئ من فم الشخص إلى أعلى الكمامة

يواجه الأشخاص الذين يرتدون النظارات، سواء لأسباب طبية أو غيرها، مشكلة مزعجة ترافقت من أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، ألا وهي "النظارات الضبابية".

ويتشكل الضباب على النظارات عند ارتداء الأشخاص الكمامة، حيث يتسرب الهواء الدافئ من فم الشخص إلى أعلى الكمامة، وبالتالي يغطي عدستي النظارة الباردة.

ولتجنب هذه المشكلة ينصح الخبراء بمجموعة خطوات يمكن أن تقلل من آثار البخار على النظارات.

أولا: ارتداء كمامة أو قناع يتناسب مع حجم الوجه، وفي حال كانت هناك فراغات بين أعلى الخد والعينين، ينصح بغلقها جيدا سواء بالضغط على الجزء العلوي من الكمامة الذي عادة ما يحتوي قطعة معدنية عند الأنف، أو عبر وضع شريط طبي لاصق في أعلى الكمامة لمنع تسرب الهواء باتجاه النظارات.

ثانيا: مسح العدسات بمنتجات خاصة ضد الضباب، وفي حال عدم توفرها ينصح بغسل العدسات برفق بالماء والصابون قبل ارتدائها، لمنع التصاق جزيئات الماء بالعدسات.

ثالثا: دفع النظارة كثيرا إلى خلف الأنف، بحيث تكون أقرب إلى العينيين، مما العدسات بعيدة بعض الشيء عن الهواء الذي يخرج من أعلى الكمامة.

وفي الختام، يشدد الخبراء على ضرورة تجنب خلع النظارة بحجة الضباب، خاصة إذا كنت متواجدا في مكان يوجب ارتدائها كالمعامل وغيرها لأن ذلك قد يؤدي لإصابات بالغة في العينين.
 

الحرة / ترجمات - واشنطن