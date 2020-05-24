منوعات

تأهل في "بريتن غوت تالنت".. أردني يعزف على قشة العصير

الحرة - واشنطن
24 مايو 2020
حسن ميناوي (يمين) يبدع في العزف على قشة العصير
حسن ميناوي (يمين) يبدع في العزف على قشة العصير | Source: social media

تأهل أستاذ الموسيقى الأردني حسن ميناوي في برنامج المواهب البريطاني "بريتنز غوت تالنت" بعدما أبهر لجنة الحكام والجمهور مستخدما "قشة العصير".

الميناوي (48 عاما) ابلغ الحكام أنهم سيعزف لهم ولكنهم صدموا عندما أخرج "قشة العصير" من جيبه وأخذ يعزف عليها مقطعا موسيقيا من أغنية "أيفري نايت إن ماي دريم" للمغنية سيلين ديون.

وحظي بعدها بموافقة جميع الحكام في تجارب التأهل.

Check out this video on YouTube: https://youtu.be/hGmEcTJGQwQ

Posted by Arabs got talen - Hasan Minawi on Saturday, May 23, 2020

وكان ميناوي قد تأهل للنهائيات في برنامج المواهب العربية "أراب غوت تالنت" عام 2012، وغادر بعدها إلى الولايات المتحدة حيث شارك في تأسيس فرقة موسيقية أسماها "اوركتسرا عرب لوس أنجلوس للموسيقا العربية".

وبدأت الفكرة عنده بتحويل "قشة العصير" إلى آلة موسيقية في 2008 عندما كان يعمل مدرسا، حيث استطاع تحويل إحداها من أجل أحد الطلاب لديه من أجل العزف عليها، إذ لم يكن لدى هذا الطالب آلة موسيقية للعزف عليها حينها.

عازف مصاصة .حسن ميناوي .الاردن😍

Posted by ‎الياس صوان‎ on Thursday, July 4, 2019

وبدأ بعدها ميناوي مع طلابه بإعادة تدوير أي شيء تقع أيديهم عليه ليجعلوه آلة موسيقية، مستخدمين الجزر أو عصي آلات التنظيف وحتى عبوات المشروبات الغازية.

كل عام وأنتم بالف خير بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم يالخير والبركات ولو سمحتو شير فضلاً وليس أمراً ان شاء الله بربح المسابقة بفضل شيراتكم . #Minawi #hasan #loops #straw

Posted by Hasan Minawi on Thursday, August 16, 2018

وكان ميناوي قد درس الموسيقى في الجامعة الأردنية وحصل على شهادة الماجستير منها.
 
 

الحرة - واشنطن

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تأهل في "بريتن غوت تالنت".. أردني يعزف على قشة العصير

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هرب من القصف خلال الحرب العالمية الثانية.. نفوق "تمساح هتلر" في موسكو

أسوشيتد برس
24 مايو 2020
تمساح هتلر ينفق عن 84 عاما
تمساح هتلر ينفق عن 84 عاما

نفق تمساح يعتقد العديد من الناس أنه كان يخص الزعيم النازي أدولف هتلر في حديقة حيوان موسكو. 

وقالت حديقة الحيوان إن التمساح المسمى "ساترن" كان يبلغ من العمر 84 عاما تقريبا عندما نفق يوم الجمعة.
 
وفقا لحديقة الحيوان، ولد "ساترن" في الولايات المتحدة وأرسل لاحقا إلى حديقة حيوانات برلين، التي هرب منها عندما تم قصف حديقة الحيوانات في عام 1943. 

وقالت الحديقة إنه لم يكن مكان وجوده معروفا حتى عام 1946، عندما عثر عليه جنود بريطانيون وأعطوه للسوفييت، أي بعد عام واحد من انتحار هتلر. 
 
قالت حديقة الحيوان في بيان "على الفور تقريبا، ولدت الأسطورة بأنه كان ضمن مجموعة هتلر وليس في حديقة حيوان برلين". 
 
لكنها أشارت إلى أن "الحيوانات ليست متورطة في الحرب والسياسة ومن العبث إلقاء اللوم عليها عن خطايا البشر". 

أسوشيتد برس