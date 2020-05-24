تأهل في "بريتن غوت تالنت".. أردني يعزف على قشة العصير

تأهل أستاذ الموسيقى الأردني حسن ميناوي في برنامج المواهب البريطاني "بريتنز غوت تالنت" بعدما أبهر لجنة الحكام والجمهور مستخدما "قشة العصير".
الميناوي (48 عاما) ابلغ الحكام أنهم سيعزف لهم ولكنهم صدموا عندما أخرج "قشة العصير" من جيبه وأخذ يعزف عليها مقطعا موسيقيا من أغنية "أيفري نايت إن ماي دريم" للمغنية سيلين ديون.
وحظي بعدها بموافقة جميع الحكام في تجارب التأهل.
Check out this video on YouTube: https://youtu.be/hGmEcTJGQwQPosted by Arabs got talen - Hasan Minawi on Saturday, May 23, 2020
وكان ميناوي قد تأهل للنهائيات في برنامج المواهب العربية "أراب غوت تالنت" عام 2012، وغادر بعدها إلى الولايات المتحدة حيث شارك في تأسيس فرقة موسيقية أسماها "اوركتسرا عرب لوس أنجلوس للموسيقا العربية".
وبدأت الفكرة عنده بتحويل "قشة العصير" إلى آلة موسيقية في 2008 عندما كان يعمل مدرسا، حيث استطاع تحويل إحداها من أجل أحد الطلاب لديه من أجل العزف عليها، إذ لم يكن لدى هذا الطالب آلة موسيقية للعزف عليها حينها.
وبدأ بعدها ميناوي مع طلابه بإعادة تدوير أي شيء تقع أيديهم عليه ليجعلوه آلة موسيقية، مستخدمين الجزر أو عصي آلات التنظيف وحتى عبوات المشروبات الغازية.
وكان ميناوي قد درس الموسيقى في الجامعة الأردنية وحصل على شهادة الماجستير منها.