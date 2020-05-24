منوعات

هل سيستخدم بيل غيتس لقاح كورونا لزرع شرائح إلكترونية؟

الحرة / ترجمات - واشنطن
24 مايو 2020
بيل غيتس يصبح مثار جدل بسبب لقاح كورونا
بيل غيتس يصبح مثار جدل بسبب لقاح كورونا

"بهدف زرع شرائح إلكترونية لتتبع الأفراد"، هكذا يرى 44 من الجمهوريين جهود قطب التكنولوجيا ومؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس، لإيجاد لقاح لفيروس كورونا المستجد، وفق استطلاع أجرته ياهو نيوز ويو غوف.

تقرير نشره موقع بزنس إنسايدر، أشار إلى أن هذه الفرضية، التي تندرج تحت "نظريات المؤامرة"، اكتسبت رواجا بين العديد من المحافظين ومجموعات انتقدت جهود غيتس لإيجاد لقاح لكورونا.

وأشارت بيانات الاستطلاع إلى أن 26 في المئة من الجمهوريين لا يدعمون هذه الفرضية، فيما يتابع أكثر من نصف داعمي الفرضية قناة فوكس نيوز، كمصدر رئيسي للأخبار.

وأشار الاستطلاع إلى أن هذه الفرضية لا تلقى رواجا لدى الجمهوريين فقط، إذ إن 19 في المئة من الديمقراطيين و24 في المئة من المستقلين، و15 في المئة من متابعي شبكات "سي أن بي سي" يؤمنون بهذه النظرية أيضا.

والاستطلاع الذي أجرته "يو غوف" اعتمد على آراء عينة ممثلة على المستوى القومي الأميركي من 1640 شخصا من البالغين، شاركوا في الاستطلاع خلال يومي 20 و21 مايو.

وأظهرت النتائج أن 55 في المئة من الأميركيين يرغبون بالحصول على لقاح فيروس كورونا عندما يصبح متاحا، والباقي لم يحسموا أمرهم حتى الآن.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد أنه واثق من أن لقاح فيروس كورونا سيكون جاهزا قبل نهاية العام الحالي أو خلال أشهر قليلة، فيما يرى العلماء أنه سيكون جاهزا بعد 12 إلى 18 شهرا.

والغضب على بيل غيتس ليس حكرا على الأميركيين، إذ أوقفت السلطات الأسترالية في ملبورن عشرات الأشخاص الذين تظاهروا ضد القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا، فيما حمل البعض لافتات غاضبة على غيتس وتحمل شعارات "أوقفوا بيل غيتس!".

كما كانت قد رفعت شعارات مناهضة له في ألمانيا أيضا.

وفي منتصف مايو انتشرت أخبار وتقارير كاذبة حول مجموعة مايكروسوفت وغيتس ولقاح كورونا، وأصبح الملياردير الأميركي الشهير الهدف المفضل لأصحاب نظريات المؤامرة الذين يستفيدون من خلال منشوراتهم في زيادة عدد المشاهدات مع تفشي الوباء.

وشرح روري سميث، وهو مدير البحوث في "فيرست درافت"، وهي شبكة من وسائل إعلام تقوم بمشاريع لمكافحة التضليل عبر الإنترنت، أن غيتس الذي أصبح فاعل خير استحال "دمية فودو يزرع فيها المتآمرون من جميع المشارب"، مثل الإبر، "نظرياتهم المختلفة".

ووصفت ويتني فيليبس، من الجامعة الأميركية في سيراكيوز، الملياردير الأميركي الذي انخرط منذ 20 عاما عبر مؤسسة غيتس في حملات التلقيح ومكافحة الأوبئة، بأنه يستخدم "كفزاعة".

فقد حصد مقطع فيديو بالإنكليزية يتهمه، من بين أمور أخرى، بالرغبة في "القضاء على 15 بالمئة من سكان العالم" عن طريق اللقاحات وزرع رقائق إلكترونية في أجساد البشر، ما يقرب من مليوني مشاهدة على "يوتيوب" في أقل من شهرين.

وهذه الادعاءات "زادت بشكل صاروخي" بين يناير وأبريل، بحسب روري سميث، إلى درجة بات فيه الفيديو التضليلي باللغة الإنكليزية الموجه ضد بيل غيتس الآن، أكثر المنشورات المرتبطة بكوفيد-19، شيوعا، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".
 

الحرة / ترجمات - واشنطن

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منوعات

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أميركا

تخرج كل 17 عاما وتصدر ضجيجا عاليا.. حشرات الزيز تستعد لغزو أميركا

الحرة / ترجمات - واشنطن
24 مايو 2020
الخروج الموسمي لحشرات الزيز يتكرر في مناطق أميركية مرة كل 17 عاما
الخروج الموسمي لحشرات الزيز يتكرر في مناطق أميركية مرة كل 17 عاما

وكأن عام 2020 لا تنقصه الأحداث، فقد انطلق موسم خروج حشرات الزيز (cicada) في مناطق شرقي الولايات المتحدة، وهي ظاهرة تتكرر كل 17 عاما تخرج خلالها هذه الحشرات من تحت الأرض ثم تنطلق في أفواج تضم المليارات منها لتغزو الأشجار والأراضي وغيرها، استعدادا للتكاثر.

هذه الحشرات التي تتميز بأعينها الحمراء البارزة وأقدامها الملتوية وأجنحتها الشفافة، قد يثير شكلها الخوف، لكنها مسالمة إذ لا تلدغ ولا تعض ولا تشكل أي خطر أو ضرر على الإنسان. 

ويصدر ذكور الزيز صوتا يتحول إلى ضجيج مزعج نظرا لانبعاثه من مليارات الحشرات، وهدفه جذب شريكة أنثى.

ويشكل الزيز خطرا على بساتين الفاكهة والأشجار بسبب عادات وضع البيض، إذ تضع الإناث كميات هائلة من البيض على أغصان صغيرة، ما يؤدي إلى ضرر ضئيل في الأشجار الناضجة لكنه قد يعوق نمو الأشجار الصغيرة أو يقتلها.

بعيد خروجها من تحت الأرض، تتخلص حشرات الزيز من هيكلها الخارجي

وذكرت جامعة فرجينيا تك في بيان إن ما يصل إلى 1.5 مليون حشرة ستخرج من كل فدان، مشيرة إلى أن سكان مناطق في جنوب ولاية فرجينيا وولايتي ويست فرجينيا ونورث كارولانيا، قد يشهدون هذه الظاهرة الفريدة.

وبعيد خروجها، تتخلص حشرات الزيز من هيكلها الخارجي، وتكون أجنحتها مبللة وتحتاج للانتظار إلى أن تجف قبل أن تتمكن من التحليق ما يجعلها عرضة للحيوانات التي تفترسها مثل الضفادع والراكون والسلاحف وكذلك الطيور.

 لكن المليارات التي تعيش، تقوم بدورها في التكاثر بسلام وتضع بيضها ثم تموت بعد إنجاز مهمتها. وبمجرد أن يفقس البيض، تسقط الحوريات على الأرض حيث تعشش وتتوارى لسنوات عديدة.

عمر الزيز الموسمي يعد من الأطول بين الحشرات، لكنها لا تقضي سوى أيام معدودة تحت الشمس بعد نموها بين 13 إلى 17 عاما تحت الأرض.

تجدر الإشارة إلى أن هناك حشرات زيز تظهر بشكل سنوي أو موسمي، لكن الغياب الطويل للنوع الذي يخرج كل 13 أو 17 عاما لا يزال لغزا لكن العلماء يفترضون أن السبب ربما لتجنب تزامن خروجها مع الزيادة في أعداد مفترسيها.

 

الحرة / ترجمات - واشنطن